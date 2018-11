Kompleksowe badania przeprowadzone pod kierownictwem dr Julianne Holt-Lunstad z Brigham Young University (2018*) wykazały, że prawidłowo rozwinięte więzi społeczne redukują aż o połowę ryzyko przedwczesnej śmierci. Z drugiej strony, długotrwałe narażenie na takie czynniki, jak wykluczenie społeczne, brak seksu lub samotność zwiększają wspomniane ryzyko bardziej, niż otyłość i brak aktywności fizycznej, palenie do 15 papierosów dziennie, a nawet życie w mieście o wysokim stężeniu zanieczyszczeń powietrza (smog).

Słabe ciało

Oprócz wpływu na długość naszego życia, prawidłowe relacje społeczne przekładają się na inne aspekty naszego życia fizycznego i psychicznego. Ci, którzy czują się wyizolowani, są bardziej narażeni na depresję, osłabienie funkcji poznawczych i otępienie. Do podobnych refleksji mogą doprowadzić wyniki badań* przeprowadzonych w sierpniu 2018 na zlecenie aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta, dotyczących seksualności singli w Polsce. Wynikający z nich obraz singla odbiega od stereotypowego wyobrażenia osoby szczęśliwej i czerpiącej z życia garściami. Wręcz przeciwnie - swoją sytuację życiową chciałoby zmienić aż 83,7% badanych.

Słaby duch

Izolacja społeczna i samotność negatywnie wpływają ponadto na fizjologię związaną ze zdrowiem, taką jak ciśnienie krwi, występowanie stanów zapalnych, czy wreszcie funkcjonowanie układu odpornościowego. Szczęście w nieszczęściu, osoby zagrożone problemem zazwyczaj zdają sobie sprawę z jego wagi. Portal ZaadoptujFaceta podaje, że ponad 80% singli wyraziło potrzebę posiadania stałej relacji intymnej z drugą osobą.

Recepta na zdrowie

Choć na izolację społeczną szczególnie narażone są osoby starsze, problem dotyka coraz więcej ludzi bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Naukowcy podkreślają, że problemy zdrowotne w wieku dorosłym i starszym wynikają z wcześniejszych warunków życia. Wnioski są zatem jednoznaczne: o życie towarzyskie powinniśmy dbać tak samo, jak o zdrowie fizyczne i psychiczne. Czynniki te wzajemnie się zazębiają i zaniedbując jedno, nie odniesiemy sukcesu w pozostałych.

* Badanie „Seksualność singli w Polsce” przeprowadzone dla ZaadoptujFaceta zostało wykonane przez agencję badawczą Biostat w sierpniu 2018 r. na grupie 600 Polaków w wieku od 18 do 40 lat. Badanie zostało przeprowadzone na grupie celowej – wśród singli – metodą CAWI. Maksymalny błąd pomiaru wynosi 4% (z 95% prawdopodobieństwem odsetek wskazań próby nie będzie różnił się od odsetka wskazań populacji o więcej niż 4%).

* Skrót badania „The Potential Public Health Relevance of Social Isolation and Loneliness: Prevalence, Epidemiology, and Risk Factors” zrealizowanego przez dr Julianne Holt-Lunstad został opublikowany w piśmie „Public Policy & Aging Report” (Oxford Academic) w styczniu 2018 r.