Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym szczególnie chcemy być bliżej siebie, nawet jeśli dzieli nas odległość. Dobre życzenia dla przyjaciół nie muszą być długie ani wyszukane. Najpiękniejsze są te szczere, spokojne i płynące prosto z serca. Poniżej znajdziesz krótkie życzenia świąteczne, które łączą mądrość, prostotę i emocje, idealne do kartki, wiadomości lub rozmowy. W artkule zamieszczamy również gotowe e-kartki do pobrania za darmo.