Jednak mimo zmian zachodzących w organizmie, wpływających na komfort podczas stosunku seksualnego, blisko 60% Polek jest aktywnych seksualnie w okresie menopauzy, a 68% podkreśla, że kontakty seksualne są dla nich bardzo ważne [1]. Co można zrobić, aby mimo zmian hormonalnych, libido utrzymywało się na sprzyjającym poziomie?

To głównie za sprawą wahań poziomu estrogenu kobiety przechodzące przez okres menopauzy odczuwają spadek zainteresowania seksem – przede wszystkim z powodu mniejszego podniecenia, które powoduje suchość pochwy, aby finalnie przyczynić się do odczuwania bolesności podczas stosunku. Co więcej, to właśnie w okresie menopauzy najwięcej kobiet zgłasza występowanie negatywnych zmian na tle seksualnym – od 68% nawet do 86,5% [2] I mimo iż ponad połowa Polek jest aktywna seksualnie w tym okresie życia, to problemy z podnieceniem seksualnym zgłasza aż 43% z nich. [3]

Libido – energia życiowa

Libido to nie tylko popęd seksualny, ale cała energia życiowa. W okresie menopauzy należy zwrócić na to szczególna uwagę. Zmiany hormonalne przyczyniające się do spadku zainteresowania aktywnością seksualną, powodujące zmienność nastroju, problemy ze snem, a finalnie rozdrażnienie i zmęczenie mogą przyczynić się do zaniku energii do życia. To odbija się niekorzystanie zarówno na relacji z partnerem, jak i naszym ogólnym dobrostanie. Dlatego chcąc zadbać o libido w okresie menopauzy, w pierwszej kolejności powinniśmy zatroszczyć się o siebie:

- Czas okołomenopauzalny to okres zmian psychofizycznych. Można go porównać do okresu dojrzewania w młodości - to kolejny etap dochodzenia do nowej fazy życia. Każda intensywna zmiana wymaga zatrzymania się i przystosowania. Objawy wynikające ze zmian hormonalnych i związane z nimi zmęczenie niosą ze sobą potrzebę "aktualizacji", zrobienia przestrzeni na refleksję, odpoczynek i zadbanie o swoje samopoczucie. Zasady są proste: więcej snu, mniej stresu, aktywność fizyczna, zdrowa dieta, w razie potrzeby terapia hormonalna lub stosowanie suplementów. Warto również przyjrzeć się temu, co nam służy, a co jest zbyteczne i szkodliwe. Stan energii życiowej, a więc libido, jest ściśle sprzężony z naszym samopoczuciem – tłumaczy dr n. hum. Alicja Długołęcka – pedagog i edukatorka seksualna. - Istotne jest również odpowiednie nastawienie i sposób myślenia o menopauzie: Warto szukać inspiracji w rozmowach z kobietami, które są już w fazie "post-menopauzalnego zapału" i mogą podzielić się swoją pozytywną perspektywą na tę zmianę. Warto również zadbać o psychoedukację poprzez konsultacje z lekarzami, a także sięgać po wartościowe książki. I co najważniejsze - zdystansować się do stereotypów! – podsumowuje

Poza odpowiednim nastawieniem psychicznym, które w dużym stopniu wpływa na zainteresowanie aktywnością seksualną, kobiety w okresie menopauzy, chcąc poprawić swoje libido, mogą również wykonać pracę w czterech ważnych obszarach: w obszarze poprawy jakości relacji z partnerem, urozmaicenia gry wstępnej, poprawy jakości snu oraz diety, a także włączenia do codziennych nawyków odpowiedniej suplementacji.

Relacje z partnerem mogą ulec osłabieniu właśnie na skutek zmniejszenia aktywności w sferze seksualnej. W tym okresie związek wymaga dodatkowej uwagi i troski. Warto skupić się na poprawie relacji stawiając w pierwszej kolejności na szczerą rozmowę, która naświetli kwestie związane z seksualnością w okresie menopauzy. A jak wynika z raportu marki Jasnum: „Menopauza to nie pauza”, dla kobiet w tym okresie życia to właśnie rozmowa z partnerem jest najbardziej oczekiwanym wsparciem (42%) [4].

Zatroszczmy się również o to, aby w ciągu dnia wygospodarować czas na spędzanie chwil tylko we dwoje. Dobrym pomysłem jest między innymi planowanie wspólnych wieczorów – zarówno w domu, np. wieczór filmowy, jak i poza nim – w postaci wyjścia na randkę – do kina lub do ulubionej restauracji.

Wzrost libido może nastąpić również dzięki większemu skupieniu uwagi partnerów na grze wstępnej. Poświęcenie czasu na dotyk, pocałunki, wzajemną stymulację może przyczynić się do wzrostu podniecenia seksualnego u obojga partnerów. Dla utrzymania odpowiedniego poziomu libido korzystanie działa również właściwa jakość snu. Kobiety, które w noc poprzedzającą zbliżenie z partnerem wykazywały odpowiednią jakość i długość snu, miały większą ochotę na seks [5].

Warto też zatroszczyć się o dietę zawierającą produkty bogate w witaminy i składnik odżywcze. Ich spożywanie przyczyni się do poprawy ogólnego samopoczucia. Dobrym rozwiązaniem będzie włączenie do diety suplementów zawierających naturalne ekstrakty z roślin, które wspomagają libido, na przykład ekstrakt z szafranu.

Jak tłumaczy dr n. hum. Alicja Długołęcka, temat seksualności w dojrzałym wieku jest niezwykle istotny i warto zadbać o ten obszar swojej codzienności – nie tylko będąc w związku, ale również w pojedynkę: "Silverki" XXI wieku to kobiety aktywne życiowo, również erotycznie. To dobry czas na poznawanie swojego ciała i odkrywanie zmysłowych przyjemności każdego rodzaju. Głęboką przyjemność może dawać również rozkoszowanie się naturą, dobrym jedzeniem i dotykiem, jaki sprawia nam przyjemność. Szkoda czasu na uprzedzenia i czekanie. Życie może mieć smak dojrzałych, soczystych owoców, a nie przekwitania.

- Zgodnie z powiedzeniem: „Kobietom ‘50 plus’ już wszystko wolno", singielki mogą odkrywać samo-miłość, poznawać nowych ludzi. Kobiety w związkach mogą zapraszać partnerów do "nowego rozdania" – i to bez lęku przed ciążą, z większą otwartością i akceptacją siebie oraz zmian, które również dotyczą partnera. Dojrzałość w związku stwarza możliwość większej uważności i akceptacji. Daje szansę odejścia od starych schematów, a włącza czułość i intymność. Takie nowe otwarcie wymaga dobrej woli obu stron. Jeżeli jej nie ma - trudno. Nikogo nie zmienimy na siłę. Jedyną osobą, na którą mamy wpływ jesteśmy my same. Korzystajmy z tej szansy. Uważnie, cierpliwie i po swojemu – podsumowuje ekspertka.

