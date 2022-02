– Ostatnimi czasy Polacy stają się coraz bardziej otwarci na udogodnienia związane ze swoją seksualnością, coraz chętniej sięgają po zabawki erotyczne, coraz śmielej o tym mówią. Zwłaszcza kobiety stają się dużo bardziej wyzwolone, przestają się obawiać krytyki, przestają się obawiać rozmowy z lekarzami i specjalistami na temat swoich problemów czy relacji łóżkowych – mówi agencji Newseria Biznes Ewa Łukasińska.

Cykliczne badania dotyczące seksualności Polaków już od lat 90. prowadzi prof. Zbigniew Izdebski z Wydziału Pedagogicznego UW. W ostatniej edycji („Zdrowie, relacje w związkach i życie seksualne Polek i Polaków w czasie pandemii COVID-19"), zrealizowanej wiosną 2020 roku, czyli podczas pierwszego lockdownu, 51 proc. Polaków pozytywnie oceniło swoje życie seksualne. Najbardziej zadowolone okazały się osoby młode, w wieku od 30 do 49 lat (59 proc. odpowiedzi bardzo dobrze i raczej dobrze), a także młodsi, między 18. a 29. rokiem życia (55 proc. odpowiedzi pozytywnych). Prezeska Bloom Ploom ocenia, że to zwłaszcza młode pokolenie Polaków jest dziś bardziej otwarte na tematy związane z seksualnością, a seks – w odróżnieniu od starszych pokoleń – nie jest już dla nich tematem tabu.

– Coraz śmielej rozmawiamy na temat seksu, coraz mniej się wstydzimy, to już nie jest tak krępujący temat. Aczkolwiek wciąż jest jeszcze bardzo duża dysproporcja między pokoleniami. Nasze babcie czy mamy to jednak nadal trochę zawstydza, nie chcą poruszać tego tematu. Natomiast młodsi ludzie coraz chętniej i coraz częściej o tym rozmawiają. Dlatego też potrzebne jest jawne, głośne mówienie o seksualności, żeby rozwiać pytania młodych, ponieważ w Polsce edukacja seksualna nie jest wcale dobrze rozwinięta. Mamy tu duże braki i później doszukujemy się odpowiedzi na nurtujące nas pytania w internecie, które nie do końca są zgodne z prawdą. Ludzie w naszym pokoleniu są tego coraz bardziej świadomi – uważa twórczyni platformy sprzedażowej Bloom Ploom.

Badania pokazują, że dla Polaków to nie tyle tabu czy poziom skrępowania, co stres i przemęczenie okazują się być najczęstszym zabójcą libido. Z przeprowadzonych w 2020 roku badań prof. Izdebskiego wynika, że największe obawy dotyczące tych czynników deklarowało 25 proc. kobiet i 22 proc. mężczyzn.

– Dane statystyczne pokazują też, że od momentu, kiedy pojawił się z nami koronawirus i częściej spędzamy czas we dwójkę, sprzedaż zabawek erotycznych online wzrosła aż o 60 proc. – mówi Ewa Łukasińska.

Pandemiczne lockdowny miały pozytywne przełożenie na życie seksualne Polaków. 22 proc. mężczyzn – szczególnie w grupie wiekowej 18–29 lat – zadeklarowało wzrost zainteresowania seksem, choć wśród kobiet ten odsetek był niższy i wyniósł 13 proc.

Dobre wyniki sprzedażowe e-sklepów z gadżetami erotycznymi potwierdzają również ubiegłoroczne dane platformy sprzedażowej Shoper, z których wynika, że w czasie drugiej fali pandemii wydatki Polaków na ten cel w internecie zdecydowanie wzrosły. Pomiędzy wrześniem 2020 a styczniem 2021 roku e-sklepy erotyczne odnotowały 186-proc. wzrost sprzedaży. Z kolei w ujęciu całorocznym w styczniu ub.r. w internetowych sklepach erotycznych na platformie Shoper Polacy dokonywali o 98,5 proc. więcej zakupów r/r.

Do internetowych sklepów erotycznych klientów przyciąga nie tylko dyskrecja, ale i coraz ciekawsza oferta, na ogół szersza niż w sklepach stacjonarnych. Gustowny design e-sklepów zrywał ze stereotypową, kiczowatą estetyką sex-shopów, a na ekranie komputera można spokojnie i bez skrępowania przejrzeć dostępne produkty i wybrać coś odpowiedniego dla siebie. Z danych platformy Shoper za styczeń ub.r. wynika, że nieco ponad 1/3 akcesoriów kupowanych w internetowych witrynach stanowiły prezerwatywy, ale do popularnych produktów należą też wibratory, kulki gejszy, bielizna erotyczna i żele intymne.

– Gadżety erotyczne najczęściej kupują mężczyźni swoim kobietom w celu rozbudzenia ich fantazji erotycznych, w celu otwarcia na nowe zabawy i doznania. Ale bardzo często i same kobiety przygotowują się w ten sposób do seksrandek. Sięgają wtedy po seksowną, erotyczną bieliznę – dużo bardziej odważną i lubieżną niż zwykła, koronkowa. Kobiety kupują też zabawki dla siebie, kupują coraz więcej lubrykantów i coraz częściej inwestują w dobrej jakości zabawki erotyczne dla siebie – mówi prezeska Bloom Ploom

Statystyki pokazują, że najgorętszy okres dla e-sklepów erotycznych przypada właśnie teraz, w okolicach walentynek. Z danych porównywarki Ceneo.pl wynika, że w ubiegłym roku w tym okresie liczba odsłon produktów z kategorii erotyka wzrosła o 17 proc. r./r, a na liście zakupowej w tej kategorii znalazły się przede wszystkim lalki miłości, suplementy erotyczne, stymulatory, pończochy, pasy i podwiązki oraz filmy erotyczne. Powodzeniem cieszyły się też wibratory, lubrykanty oraz gry i zabawy erotyczne.