Dlaczego grzejnik grzeje tylko u góry?

Różnica temperatury między górą a dołem kaloryfera nie zawsze jest niepokojąca. Jeśli to niewielka różnica, rzędu 10–15°C, wszystko działa prawidłowo – woda gorąca unosi się ku górze, a schłodzona spływa na dół.

Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy dół grzejnika jest wyraźnie zimny i w pomieszczeniu robi się chłodno. To sygnał, że coś blokuje prawidłowy przepływ wody. Jakie są najczęstsze przyczyny, że dół grzejnika jest zimny?

Grzejnik zimny na dole - za wolny przepływ wody w instalacji

Zbyt niska nastawa pompy obiegowej może ograniczać cyrkulację wody. Warto sprawdzić ustawienia i w razie potrzeby zwiększyć bieg pompy, by gorąca woda szybciej docierała do grzejnika.

Jak to zrobić? Pod głowicą termostatyczną jest zawór. To tzw. nastawa wstępna, która ogranicza ilość wody przepływającej przez grzejnik. Musimy:

zdjąć głowicę termostatyczną (odkręć pierścień).

pod spodem jest zawór z oznaczeniami 1–6 lub kropkami.

regulacja wymaga klucza imbusowego albo specjalnego kluczyka do zaworów (czasami wystarczy płaski śrubokręt).

trzeba przekręć zawór w stronę większej liczby (np. z 1 na 3), żeby zwiększyć przepływ gorącej wody.

po regulacji zakładamy z powrotem głowicę termostatyczną.

Kaloryfer zimny na dole - zakręcony zawór dopływowy lub odpływowy

1. Zakręcony zawór dopływowy

Jeśli po przerwie w sezonie instalacja nie została dobrze sprawdzona, mogło się zdarzyć, że zawór dopływu pozostał częściowo zamknięty. Wystarczy go odkręcić, delikatnie, z wyczuciem, aby poprawić dopływ wody.

Gdzie znaleźć zawór dopływowy? Zawór dopływowy to ten, przy którym zamontowana jest głowica termostatyczna (na górze grzejnika, z boku). Pod głowicą znajduje się pierścień regulacyjny z małą śrubą.

Na początek trzeba zdjąć głowicę termostatyczną (zazwyczaj wystarczy odkręcić pierścień mocujący ręką).

Pod spodem jest zawór z oznaczeniami liczbowymi lub kropkami – to tzw. nastawa wstępna.

Do regulacji używamy klucza płaskiego albo imbusa (w zależności od modelu).

Obracamy zawór o jeden lub dwa stopnie w prawo (w stronę większych wartości), by zwiększyć dopływ gorącej wody.

2. Zakręcony zawór odpływowy

Grzejnik ma też zawór powrotny (na dole, po stronie przeciwnej do głowicy termostatycznej). Jeśli jest przykręcony, woda nie krąży prawidłowo i dół grzejnika pozostaje zimny. Wystarczy lekko odkręcić zawór – aż poczujemy delikatny opór.

Gdzie znaleźć zawór odpływowy? Zawór odpływowy jest na dole grzejnika, po stronie przeciwnej do głowicy termostatycznej. Często ukryty jest pod małą plastikową zaślepką. Jak go odkręcić?

Zdejmujemy zaślepkę, można ją podważyć śrubokrętem płaskim.

Zawór wygląda jak śruba, dlatego do regulacji potrzebny będzie klucz płaski lub imbusowy (zazwyczaj 6 mm).

Delikatnie obracamy śrubę w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aż poczujemy lekki opór.

Nie odkręcamy zbyt mocno – wystarczy, by woda mogła swobodnie krążyć.

Grzejnik zimny na dole, ciepły na górze, a zapowietrzenie grzejnika

Zapowietrzenie grzejnika to najczęstsza przyczyna tego, że grzejnik jest zimny na dole. W grzejniku zbiera się powietrze, które blokuje obieg wody. Wystarczy odkręcić odpowietrznik (na górze grzejnika) specjalnym kluczykiem lub śrubokrętem i poczekać, aż zamiast powietrza zacznie wypływać woda. To znak, że grzejnik jest już odpowietrzony.

Jak odpowietrzyć grzejnik krok po kroku?

Podstaw naczynie pod odpowietrznik i przygotuj szmatkę, żeby nie zalać podłogi.

Delikatnie odkręć odpowietrznik (znajduje się w górnej części grzejnika).

Najpierw usłyszysz syczenie – to uchodzi powietrze.

Gdy zacznie lecieć woda, zakręć odpowietrznik.

Sprawdź, czy grzejnik nagrzewa się równomiernie.

To szybki zabieg, który często całkowicie rozwiązuje problem zimnego dołu kaloryfera.

Kaloryfer dalej nie grzeje. Może grzejnik jest zamulony?

Jeśli żadna z powyższych metod nie pomaga może to oznaczać, że grzejnik jest zamulony. Dzieje się tak szczególnie W starszych instalacjach, zwłaszcza tam, gdzie woda jest twarda. W środku grzejnika mogą gromadzić się osady. Jeśli blokują przepływ, konieczne jest zdjęcie kaloryfera i dokładne przepłukanie go wodą pod ciśnieniem.