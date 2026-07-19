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Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Ile soli na litr wody do ogórków kiszonych? Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 09:12
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Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?/dziennik.pl
Poznaj najlepszy przepis na ogórki kiszone na zimę w słoikach. W końcu to polski klasyk, bez którego trudno wyobrazić sobie tradycyjną kuchnię. Idealnie pasują do kanapek, obiadu, sałatek czy jako przekąska. Jak zrobić domowe ogórki kiszone, żeby były twarde, chrupiące i aromatyczne? Czy ogórki kiszone zalewa się gorącą wodą? W artykule wymieniamy najczęstsze błędy, których warto unikać podczas kiszenia ogórków.

Dlaczego warto kisić ogórki samodzielnie?

Domowe ogórki kiszone mają nie tylko wyjątkowy smak, ale także:

  • są naturalnym probiotykiem, wspierającym florę bakteryjną jelit,
  • wzmacniają odporność,
  • nie zawierają zbędnych konserwantów ani cukru,
  • można je przygotować zgodnie ze swoim gustem – mniej lub bardziej kwaśne, z dodatkiem ulubionych przypraw.

Jakie ogórki wybrać do kiszenia?

Najlepsze są ogórki gruntowe długości ok. 10–12 cm. Powinny być świeże, jędrne, bez plam i uszkodzeń. Najlepiej wybierać ogórki z upraw lokalnych, niepryskane, zbierane tego samego dnia.

Dwa triki na twarde i chrupiące ogórki kiszone

Na początek dokładnie myjemy ogórki. Usuwamy resztki ziemi, piasku, dokładnie płuczemy pod bieżącą wodą. A teraz trzy triki żeby ogórki były twarde i chrupiące:

  • Moczymy ogórki w bardzo zimnej wodzie (lodowatej) przez 1–2 godziny. Ogórki, szczególnie kiedy trochę poleżą, tracą jędrność. Moczenie pozwala odzyskać im naturalną sztywność, dzięki czemu po ukiszeniu będą twarde i chrupiące. 
  • Dodajemy do słoika liść porzeczki, wiśni lub dębu - zawierają one garbniki, które również zapewniają twardość ogórkom.

Sprawdzony przepis na idealne ogórki kiszone - proporcje solanki

Składniki na 1 słoik 1-litrowy:

  • ok. 0,5 kg małych ogórków gruntowych,
  • 2–3 ząbki czosnku,
  • 3 plasterki korzenia chrzanu (nie za dużo bo ogórki będą gorzkie),
  • baldachim kopru (świeży lub suszony),
  • pół łyżeczki ziaren gorczycy,
  • kilka kulek ziela angielskiego,
  • liść laurowy,
  • liść porzeczki, wiśni lub dębu (dla twardości).

Solanka – proporcje:

Na 1 litr przegotowanej i ostudzonej wody 1 płaska łyżka soli kamiennej niejodowanej (ok. 20–25 g). Jeżeli lubicie ogórki bardziej słone może być kopiasta łyżka soli.

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Jak układać ogórki w słoikach?

  • Na dno słoika włóż koper, czosnek, chrzan, gorczycę, ziele angielskie, liść laurowy.
  • Ułóż ogórki ściśle, pionowo lub poziomo, jeden przy drugim, aby było jak najmniej wolnych przestrzeni.
  • Zalej ogórki przestudzoną solanką tak, aby przykryła ogórki w całości.
  • Od razu zakręć słoiki i przykryj ściereczką lub kocykiem i zostaw w temperaturze pokojowej do 5 dni - im dłużej trzymamy ogórki w temp. pokojowej tym są kwaśniejsze.

Czy ogórki kiszone zalewa się gorącą wodą?

Solanka nie może być gorąca, żeby ogórki nie wyszły miękkie.

Ważne:

  • Nie odwracamy słoików z ogórkami do góry dnem, gdyż uszczelnia to wieczko, co utrudnia wyjście gazów fermentacyjnych. 
  • Po kilku tygodniach ogórki same się zakonserwują kwasem mlekowym. 
  • Ogórki powinny być całkowicie zanurzone w solance - to klucz do tego, aby się nie psuły.

Ile kisić ogórki, gdzie je trzymać?

Przez pierwsze 3-5 dni trzymaj słoiki w temperaturze pokojowej (ok. 20–22°C). Po 3 dniach ogórki stają się małosolne - lekko kwaśne i jędrne. Po 5 dniach zaczyna się już fermentacja właściwa - ogórki robią się intensywniejsze w smaku, ale jeszcze nie są zbyt kwaśne. W tym momencie najlepiej przenieść je do chłodnego (5-10°C) i ciemnego miejsca (piwnica, spiżarnia, lodówka). W takich warunkach fermentacja nadal zachodzi, ale bardzo wolno i stabilnie. Smak ogórków staje się pełny i kwaśniejszy. Będą one gotowe po ok. 10–14 dniach – zależnie od temperatury i preferowanego stopnia ukiszenia.

Jak poznać, że ogórki dobrze się kiszą?

  • Woda stanie się mętna.
  • Na powierzchni mogą pojawić się bąbelki – to normalny objaw fermentacji.
  • Ogórki będą zmieniać kolor z jasnozielonego na oliwkowy.

Jak przechowywać ogórki kiszone?

Po zakończonym procesie kiszenia przechowuj słoiki z ogórkami w chłodnym, ciemnym miejscu – najlepiej w piwnicy lub lodówce. Mogą stać przez kilka miesięcy bez utraty smaku.

Najczęstsze błędy przy kiszeniu ogórków

  • Użycie soli jodowanej zamiast kamiennej – jod hamuje fermentację.
  • Zbyt gorąca woda do zalewy.
  • Nieszczelne zamknięcie słoików w pierwszych dniach fermentacji.
  • Ogórki zbyt stare, miękkie, uszkodzone.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogórki kiszonekiszenieprobiotykikiszone ogórki
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Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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