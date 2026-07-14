Najlepszy przepis na ogórki w zalewie musztardowej ze skórką. Jak zrobić ogórki w musztardzie?

Jak przygotować ogórki?

Aby ogórki wyszły twarde i chrupiące warto zanurzyć je w bardzo zimnej wodzie na 2–3 godziny przed przygotowaniem przetworów. Jeśli są mocno zwiędnięte, można wydłużyć ten czas nawet do 4–5 godzin. Dzięki temu ogórki nie tylko odzyskują jędrność, ale też lepiej znoszą pasteryzację i pozostają bardziej chrupiące po otwarciu słoika.

Po namoczeniu dokładnie myjemy ogórki, odcinamy końcówki i kroimy wzdłuż na ćwiartki. W tym przepisie nie trzeba obierać ogórków ze skórki, gdyż to właśnie ona pomaga zachować ich sprężystość.

Ogórki w musztardzie bez obierania - najlepszy przepis

Składniki na około 6 słoików po 500 ml

2 kg małych ogórków gruntowych,

10 liści laurowych,

15 ziaren ziela angielskiego,

1 łyżeczka gorczycy,

1 litr wody,

1 szklanka octu spirytusowego 10%,

3 płaskie łyżki soli niejodowanej do przetworów,

1 szklanka cukru,

5 łyżek musztardy.

Wskazówka: Jeśli lubisz wyraźnie słodsze przetwory, możesz dosypać jeszcze około 1/4 szklanki cukru.

Jaką musztardę wybrać?

Tutaj możesz dopasować smak do własnych upodobań. Najłagodniejszy efekt daje klasyczna musztarda delikatesowa. Jeśli wolisz bardziej wyrazisty smak, sięgnij po musztardę sarepską lub ostrą. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby połączyć dwie różne musztardy, dzięki czemu zalewa będzie jeszcze ciekawsza. Dobrym pomysłem jest również dodanie dodatkowo łyżki musztardy francuskiej z całymi ziarnami gorczycy. Nada ona przetworom nie tylko ciekawszy smak, ale również atrakcyjniejszy wygląd.

To, jakiej musztardy użyjemy i czy będzie to 5 czy 6 łyżek, zależy wyłącznie od naszych upodobań kulinarnych.

Jak przygotować zalewę na ogórki w musztardzie ze skórką?

Do garnka wlewamy litr wody (4 szklanki po 250 ml) i doprowadzamy do wrzenia. Następnie dodajemy sól oraz cukier. Całość mieszamy, aż wszystkie składniki całkowicie się rozpuszczą. Na koniec gotowania dodajemy ocet. Odstawiamy zalewę do lekkiego przestudzenia. Gdy będzie już ciepła, ale nie gorąca, dodajemy musztardę. Najłatwiej wcześniej rozmieszać ją z niewielką ilością zalewy, a dopiero później połączyć z resztą. Dzięki temu nie powstaną grudki.

Jak przygotować słoiki?

Słoiki i zakrętki powinny być czyste i wyparzone. Zakrętka i rant słoika powinny być idealnie suche.

Pokrojone ogórki układamy pionowo, możliwie ciasno. Do każdego słoika dodajemy dodatkowo 2 liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, odrobinę gorczycy (łyżeczkę na wszystkie słoiki). Następnie zalewamy wszystko przygotowaną zalewą musztardową tak, aby ogórki były całkowicie przykryte.

Czas na pasteryzację

Słoiki dokładnie zakręcamy i ustawiamy w garnku wyłożonym ściereczką. Wlewamy wodę do około 3/5 wysokości słoików. Po zagotowaniu zmniejszamy ogień i pasteryzujemy przez około 10 minut.

Słoiki można pasteryzować również w piekarniku. Wstawiamy je do zimnego piekarnika, ustawiamy temp. na 120°C (grzanie góra dół, bez termoobiegu). Gdy piekarnik osiągnie temperaturę pasteryzujemy przez około 15-20 min (dla słoików 500 ml).

Po wyjęciu ustawiamy słoiki do góry dnem lub pozostawiamy w pozycji stojącej. Najważniejsze, aby sprawdzić, czy wszystkie zakrętki prawidłowo się zassały.

Kiedy można otworzyć ogórki?

Choć kuszą już po kilku dniach, najlepiej uzbroić się w cierpliwość. Ogórki potrzebują czasu, aby przeszły aromatem musztardy i przypraw. Najlepszy smak osiągają po około 10–14 dniach. Przechowujemy je w chłodnym i zacienionym miejscu. Wtedy bez problemu przetrwają wiele miesięcy i będą świetnym dodatkiem do obiadu, grilla czy kanapek.