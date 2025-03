Hortensja bukietowa to jeden z najpiękniejszych krzewów ogrodowych, ceniony za swoje bujne, stożkowate kwiatostany i niebywałą odporność na mróz. Aby roślina co roku zachwycała kwitnieniem, konieczne jest jej odpowiednie przycinanie. Jak to zrobić i kiedy najlepiej wykonać cięcie hortensji? Oto najważniejsze wskazówki krok po kroku.