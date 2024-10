Demencja: co to za schorzenie jakie są jego objawy

Demencja - inaczej zespół otępienny - jest to termin, który obejmujące różne choroby mózgu, a których wspólną cechą jest utrata funkcji poznawczych. Demencja zazwyczaj dotyka osoby po 65. roku życia. Częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn.

Jakie są objawy demencji. Jak podaje portal Pacjent.gov.pl, u chorego z demencją można zauważyć następujące objawy:

trudności w zapamiętywaniu niedawnych zdarzeń

niedawnych zdarzeń zadawanie tych samych pytań w krótkich odstępach czasu

problem z doborem właściwych słów

właściwych odkładanie przedmiotów w nietypowe miejsca

trudności z koncentracją i podejmowaniem nawet prostych decyzji

i podejmowaniem nawet prostych decyzji problemy z ustaleniem bieżącej daty

z gubienie się , dezorientacja w miejscu i czasie

, w miejscu i czasie trudności w liczeniu, np. przy płaceniu za zakupy

nagłe zmiany nastrojów.

Wystąpienie tych objawów powinno nakłonić do wizyty u specjalisty, który prawdopodobnie zaleci dalszą diagnostykę i badania.

Jakie są rodzaje demencji. Tak jak wspomniano na wstępie, do demencji może prowadzić wiele różnych schorzeń. Najczęstsze rodzaje otępienia to:

choroba Alzheimera – występująca u 50–60 proc. przypadków

– występująca u 50–60 proc. przypadków demencja naczyniowa – stanowiąca 20–30 proc. przypadków

– stanowiąca 20–30 proc. przypadków otępienie z ciałami Lewy’ego –w 10–25 proc. przypadków

–w 10–25 proc. przypadków otępienie czołowo-skroniowe – w 10–15 proc. przypadków.

Sposób na demencję: te produkty zmniejszają zagrożenie tym schorzeniem

Niestety obecnie częstość występowania demencji szybko rośnie. Z tego powodu warto podjąć działania, które będą jej zapobiegać. W tym przypadku mamy bowiem duży wpływ na nasze zdrowie. Znaczenie dla rozwoju tego schorzenia mają nie tylko predyspozycje genetyczne, ale także niesprzyjający zdrowiu styl życia. Co zatem należy zrobić? Jak podają badacze z Queen’s University Belfast (Irlandia), w zapobieganiu temu schorzeniu liczy się dieta.

Co zatem jeść, by zapobiegać demencji? Badania potwierdzają, że ważne są flawonoidy. Flawonoidy to związki organiczne, które naturalnie występują w roślinach. Wykazują one działanie prozdrowotne. To bardzo zróżnicowana grupa naturalnych związków organicznych pochodzenia roślinnego, o strukturze polifenolowej.

Flawonoidy pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Wykazują działaniaprzeciwzapalne i przeciwalergiczne. Działają przeciwnowotworowo. Wykazują również silne działanie przeciwutleniające. Pozwalają zatem niwelować wpływ wolnych rodników. Ponadto wykazują działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwcukrzycowe, a także przeciwwirusowe. Sprawdzają się także w profilaktyce choróbneurodegeneracyjnych - takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona. Flawonoidy działają także przeciwlękowo i uspokajająco. zastosowanie i korzyści prozdrowotne są bardzo szerokie.

Jak zatem wykorzystać te związki do poprawy naszego zdrowia? Badacze z Queen’s University Belfast potwierdzają, ze flawonoidy wykazują działanie przeciwnowotworowe, chronią układ krążenia oraz wspierają procesy poznawcze. Jak mówi autor badania profesorAedínCassidy: "Na całym świecie częstość występowania demencji szybko rośnie. W naszym badaniu kohortowym przeanalizowaliśmy pochodzące z programu UK Biobank dane dotyczące diety ponad 120 tys. dorosłych w wieku od 40 do 70 lat. Nasze wyniki pokazują, że spożywanie dodatkowych sześciu porcji dziennie produktów bogatych we flawonoidy, w szczególności jagód, herbaty i czerwonego wina, wiązało się z niższym ryzykiem demencji o 28 proc. Wyniki były najbardziej zauważalne u osób z wysokim ryzykiem genetycznym, a także u tych z objawami depresji." Zatem warto włączyć produkty bogate we flawonoidy do swojej diety.