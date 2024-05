Dieta Kwaśniewskiego

Dieta Kwaśniewskiego, zwana również optymalną, to jadłospis wysokotłuszczowy i niskowęglowodanowy. Tłuszcz (na poziomie 80% energii z diety) dostarczany jest głównie za pomocą produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mięsa, ryb, tłustego nabiału, jaj i innych tłuszczów odzwierzęcych (smalec, słonina). Dieta optymalna zaburza proporcje podstawowych składników odżywczych, co może prowadzić do licznych niedoborów pokarmowych. Ignorując dzienne zapotrzebowanie organizmu na węglowodany, nie dostarczamy mu błonnika pokarmowego. Ograniczenie spożycia warzyw i owoców sprawia, że grozi nam niedobór witamin, składników mineralnych i antyoksydantów. Podaż białka poniżej norm zwiększa ryzyko osteoporozy oraz prowadzi do katabolizmu mięśni (zmniejszenia masy mięśniowej). Poza tym nadmiar tłuszczów zwierzęcych w diecie zwiększa ryzyko chorób układu krążenia.

Dieta jogurtowa

Dieta jogurtowa to kolejna dieta odchudzająca, która – według jej twórców i miłośników – ma przynieść spektakularne efekty w krótkim czasie. Dzienny jadłospis bazuje głównie na produktach mlecznych, takich jak jogurty, kefiry i maślanki. Produkty te są bardzo zdrowe, gdyż dostarczają organizmowi pełnowartościowego białka, wapnia, witaminy D i probiotyków. Dieta jogurtowa z założenia jest jednak dietą niskoenergetyczną. Nagłe i znaczne ograniczenie kalorii prowadzi do osłabienia organizmu oraz zwiększa ryzyko wystąpienia efektu jo-jo po zakończeniu diety.

Dieta Dukana

Sposób żywienia opracowany przez Francuza Pierre'a Dukana cieszył się dużą popularnością wśród osób chcących zredukować masę ciała. Dieta Dukana to jadłospis wysokobiałkowy składający się z czterech faz. W dziennym jadłospisie dominuje mięso, ryby, owoce morza, jaja i niskotłuszczowy nabiał. Nieodpowiednio zbilansowana dieta wysokoproteinowa nie tylko zaburza proporcje podstawowych składników odżywczych, ale również znacznie obciąża nerki i wątrobę.

Jedz zdrowo i żyj zdrowo

Zdrowy styl życia, obejmujący odpowiednio zbilansowaną dietę, nigdy nie wyjdzie z mody. Dzienny jadłospis powinien być ustalany indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich potrzeb jednostki. Zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania należy pamiętać o podaży niezbędnych składników odżywczych, czyli białka, węglowodanów, zdrowych tłuszczów oraz witamin i składników mineralnych. Dieta powinna być dopasowana do stylu życia i stanu zdrowia jednostki.

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się diety eliminacyjne i lecznicze. Rośnie świadomość dotycząca tego, jak codzienne nawyki żywieniowe wpływają na zdrowie i kondycję organizmu. Odpowiednio ułożony jadłospis może łagodzić dolegliwości wielu chorób – nie tylko tych związanych z układem trawiennym, ale także nadciśnienia tętniczego czy endometriozy (więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://www.maczfit.pl/blog/dieta-przy-endometriozie/).

Zmieniło się także podejście do słowa “dieta”. Dziś nie jest ono utożsamiane z niskokalorycznymi kuracjami odchudzającymi, ale ze zdrowymi nawykami żywieniowymi.

Polecanym przez dietetyków sposobem na zrzucenie kilogramów jest dieta redukcyjna, czyli zdrowy jadłospis z deficytem kalorycznym. Taka dieta wymaga więcej cierpliwości niż głodówki i monodiety, ale za to jest zdrowa i zapewnia trwalszy efekt.