Reklama

Dlaczego warto sadzić drzewka owocowe jesienią?

Niektóre drzewka owocowe najlepiej sadzić w terminie od października do wystąpienia pierwszych mrozów. Wtedy panują najlepsze warunki w glebie, które sprzyjają szybkiemu pobieraniu z niej wody i składników odżywczych, a to z kolei przyspiesza wegetację wiosną. Jesienią możemy zasadzić jabłonie, śliwy, grusze, a także czereśnie i wiśnie.

Reklama

Te odmiany jabłoni najlepiej sadzić jesienią

Jesień jest dobrą porą na sadzenie jabłoni z odkrytym korzeniem. Najlepsze warunki do jej posadzenia są od początku października do końca listopada. Dobrze jest jednak zwrócić uwagę, by wybierać odmiany jabłoni odporne na mróz. Należą do nich m.in.: Antonówka, Kronselka, Papierówka, Lobo, Cortland Wicki i Kosztela.

Śliwa odporna na mróz

Odporne na mróz są również śliwy. Dlatego można sadzić je jesienią. Śliwa jest jednym z najłatwiejszych w uprawie drzewek owocowych. Jednak na owoce trzeba zaczekać zazwyczaj około 4-5 lat od zasadzenia. W ogródku najczęściej sadzi się renklody i drzewa w typie węgierki. Śliwy szybko rosną w osłoniętym miejscu, skierowanym na południe lub południowy wschód. Dobrze jest pamiętać o tym, by po posadzeniu rozrzucić wokół drzewek warstwę organicznego kompostu.

Jakie odmiany gruszy posadzić jesienią?

Wszystkie popularne odmiany gruszy mogą być sadzone jesienią – Faworytka, Komisówka, Konferencja czy Xenia. Grusze najlepiej sadzić w miejscach osłoniętych i słonecznych. Posadzone jesienią lepiej rozwijają swój system korzeniowy i szybko ruszają z wegetacją na wiosnę.

Czy czereśnie i wiśnie przetrwają w zimie?

Czereśnie również możesz posadzić w ogrodzie jesienią. Odmiany, które wybierane są najczęściej to: Kordia, Burlat, Vega, Buttnera Czerwona i Regina. Drzewka czereśni są najczęściej wytrzymałe na mróz, ale nie lubią miejsc, w których tworzą się zmrozowiska. Dlatego należy sadzić je w nasłonecznionych i osłoniętych od wiatru wzniesieniach. Zwróć uwagę, by drzewka czereśni, które chcesz posadzić jesienią, miały odkryty system korzeniowy.

Kolejnym drzewkiem, które można posadzić w ogrodzie jesienią, jest wiśnia. To drzewko, które pięknie kwitnie i rodzi owoce zawierające mnóstwo składników odżywczych. Drzewka wiśni są odporne na zimno, a ich sadzonki szybko się ukorzeniają.

Wiśnie i czereśnie niestety są drzewkami o mniejszej wrażliwości na silne mrozy niż jabłonie, śliwy i grusze. Jeśli prognozowana będzie mroźna zima, można rozważyć sadzenie wiśni i czereśni jednak na wiosnę. Natomiast jeśli już je zasadzimy, a zimą nie będzie śniegu, który stanowi naturalną pokrywę przed mrozem, trzeba zabezpieczyć drzewka w inny sposób.