Dziennik Gazeta Prawana logo

Pojawiają się w nocy. Po tym poznasz, że masz w domu pluskwy

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
59 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Pluskwy w domu
Pojawiają się w nocy. Po tym poznasz, że masz w domu pluskwy/shutterstock
Atakują pod osłoną nocy, gdy smacznie śpisz, a w ciągu dnia znikają bez śladu. Pluskwy domowe to jedne z najtrudniejszych do wytępienia pasożytów, które karmią się krwią ludzi oraz zwierząt. Choć nie przenoszą chorób zakaźnych, ich obecność w mieszkaniu potrafi zamienić życie w prawdziwy koszmar. Na szczęście dom daje kilka wyraźnych sygnałów, że w łóżku zadomowili się nieproszeni goście.

Po tym poznasz, że masz pluskwy w domu. Nie lekceważ tych znaków

Pluskwy domowe najbardziej aktywne są w godzinach od 1:00 do 5:00 rano. Co je przyciąga? Przede wszystkim wydychany dwutlenek węgla, ciepło ciała i substancje wydzielane przez skórę. Po tym, jak się pożywią, wracają do swoich kryjówek. Te pasożyty bardzo często przedostają się między mieszkaniami przez instalacje. A na ogół występują w miejscach, gdzie przewija się duża liczba ludzi, takich jak hotele, schroniska, akademiki czy szpitale. Pluskwy można przenieść do domu także za pośrednictwem używanych mebli lub odzieży.

Pluskwy w domu: charakterystyczne ślady ugryzienia

Pluskwy żywią się krwią zwierząt i ludzi. Jeśli rano na skórze pojawiają się ślady ugryzienia, przypominające wyglądem ukąszenie komara, może to wskazywać na obecność pluskiew w mieszkaniu. Zwykle ugryzienia pluskiew nie sprawiają bólu, ponieważ pasożyt wstrzykuje substancję przeciwbólową. Pluskwy preferują odsłonięte miejsca na ciele, jak twarz, szyja, ręce czy nogi. Objawy skórne, które powstają w wyniku ich ugryzień, pojawiają się zazwyczaj po 24-48 godzinach. Na ogół są to czerwone plamki, które z czasem mogą przekształcić się w małe guzki lub pęcherze. Zmianom może towarzyszyć silne swędzenie. 

To świadczy o pluskwach w domu: słodki zapach

Innym sygnałem świadczącym o obecności pluskiew w mieszkaniu jest nietypowy zapach. Pasożyty te wydzielają specyficzną słodką woń, która służy im do wzajemnego wabienia. Zapach więc jest słodki, delikatnie mdły i łatwo wyczuwalny wewnątrz pomieszczeń. Często porównywany do zapachu kolendry lub przejrzałych malin. 

Sygnał, że masz pluskwy w domu: odchody i wylinki

Sygnałami wskazującymi na obecność pluskiew w domu są bardzo małe resztki wylinki oraz kału. Ślady odchodów pluskiew widoczne na ścianach oraz pościeli sugerują, że pasożyty mają stałych żywicieli. Odchody pluskiew można dostrzec np. na pościeli lub w okolicach tapicerowanych części łóżka. Warto pamiętać, że pluskwy mogą również bytować w innych jego elementach, np. wewnątrz materaca.

Pluskwy domowe
Pluskwy domowe najczęściej można znaleźć w materacach, zagłówkach, szczelinach w łóżku, a także na ścianach

Pluskwy w domu i ślady krwi na pościeli 

Ślady krwi na materacu, pościeli czy prześcieradle mogą świadczyć o tym, że prawdopodobnie w domu zalęgły się pluskwy. Takie ślady można również zauważyć na odzieży nocnej. Powstają na skutek ukąszeń pasożytów. 

Jak wygląda pluskwa domowa?

Pluskwy domowe to kilkumilimetrowe żyjątka w kolorze brunatnym z 6 odnóżami. Te pasożyty mają owalny i nieco spłaszczony kształt. Dorosły osobnik przypomina pestkę jabłka i mierzy ok. 5 mm. Pluskwy nie mają skrzydeł, a ich pancerz jest bardzo twardy. Przed jedzeniem są przezroczyste i trudne do zauważenia. Po posiłku ich odwłok zmienia kolor na brunatny.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kiedy pluskwy domowe są najbardziej aktywne i co przyciąga pluskwy domowe?

Pluskwy domowe najbardziej aktywne są w godzinach od 1:00 do 5:00 rano. Pluskwy domowe przyciąga przede wszystkim wydychany dwutlenek węgla, ciepło ciała i substancje wydzielane przez skórę.

Jak pluskwy domowe mogą trafić do mieszkania?

Pluskwy domowe bardzo często przedostają się między mieszkaniami przez instalacje. Pluskwy można przenieść do domu także za pośrednictwem używanych mebli lub odzieży.

Jak wyglądają ugryzienia pluskiew domowych na skórze?

Ugryzienia pluskiew domowych mogą przypominać ukąszenie komara. Objawy skórne pojawiają się zazwyczaj po 24-48 godzinach jako czerwone plamki, które z czasem mogą przekształcić się w małe guzki lub pęcherze.

Jaki zapach może świadczyć o obecności pluskiew domowych w mieszkaniu?

Pluskwy domowe wydzielają specyficzną słodką woń służącą do wzajemnego wabienia. Zapach jest słodki, delikatnie mdły i często porównywany do zapachu kolendry lub przejrzałych malin.

Jakie ślady na pościeli i łóżku mogą wskazywać na pluskwy domowe?

Na obecność pluskiew domowych wskazują bardzo małe resztki wylinki oraz kału, np. na pościeli lub w okolicach tapicerowanych części łóżka. Ślady krwi mogą być widoczne na materacu, pościeli, prześcieradle lub odzieży nocnej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: pluskwypluskwa
Powiązane
Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu potu? Fakty o poceniu, dezodorantach i plamach pod pachami
Skuteczne sposoby na uciążliwe owady w kuchni. Jak pozbyć się muszek owocówek?
Ta herbata działa cuda. To doskonały spalacz tłuszczu
Ta herbata działa cuda. To doskonały spalacz tłuszczu
Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPojawiają się w nocy. Po tym poznasz, że masz w domu pluskwy »
Zobacz
|
PRL
Trudny QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Na pytanie 10 mało kto odpowie. 65 proc. to wynik minimum
Przepis na walkę z grzybicą i zmęczeniem nóg
Sposób na walkę z grzybicą stóp i zmęczeniem nóg. Wsyp tę przyprawę do miski z wodą
Wooden,Cubes,With,Green,Check,Marks,Beside,Red,Cube,With
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadujesz imię. Pytanie nr 8 to gwiazdy PRL. Tylko starsi nie polegną
Badanie techniczne samochodu w Stacji Kontroli Pojazdów
Wchodzi nowe badanie auta. UE: W 2026 diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Putin
Nieoczekiwany zwrot Putina. Poprosił o pilną pomoc po atakach Ukrainy
Zbliżenie na pistolet dystrybutora paliwowego sieci Orlen wkładany do wlewu paliwa czerwonego samochodu osobowego. Stacja paliw Orlen - tankowanie benzyny 95
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 21 lipca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj