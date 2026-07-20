Pojawiają się w nocy. Po tym poznasz, że masz w domu pluskwy

Po tym poznasz, że masz pluskwy w domu. Nie lekceważ tych znaków
Pluskwy domowe najbardziej aktywne są w godzinach od 1:00 do 5:00 rano. Co je przyciąga? Przede wszystkim wydychany dwutlenek węgla, ciepło ciała i substancje wydzielane przez skórę. Po tym, jak się pożywią, wracają do swoich kryjówek. Te pasożyty bardzo często przedostają się między mieszkaniami przez instalacje. A na ogół występują w miejscach, gdzie przewija się duża liczba ludzi, takich jak hotele, schroniska, akademiki czy szpitale. Pluskwy można przenieść do domu także za pośrednictwem używanych mebli lub odzieży.
Pluskwy w domu: charakterystyczne ślady ugryzienia
Pluskwy żywią się krwią zwierząt i ludzi. Jeśli rano na skórze pojawiają się ślady ugryzienia, przypominające wyglądem ukąszenie komara, może to wskazywać na obecność pluskiew w mieszkaniu. Zwykle ugryzienia pluskiew nie sprawiają bólu, ponieważ pasożyt wstrzykuje substancję przeciwbólową. Pluskwy preferują odsłonięte miejsca na ciele, jak twarz, szyja, ręce czy nogi. Objawy skórne, które powstają w wyniku ich ugryzień, pojawiają się zazwyczaj po 24-48 godzinach. Na ogół są to czerwone plamki, które z czasem mogą przekształcić się w małe guzki lub pęcherze. Zmianom może towarzyszyć silne swędzenie.
To świadczy o pluskwach w domu: słodki zapach
Innym sygnałem świadczącym o obecności pluskiew w mieszkaniu jest nietypowy zapach. Pasożyty te wydzielają specyficzną słodką woń, która służy im do wzajemnego wabienia. Zapach więc jest słodki, delikatnie mdły i łatwo wyczuwalny wewnątrz pomieszczeń. Często porównywany do zapachu kolendry lub przejrzałych malin.
Sygnał, że masz pluskwy w domu: odchody i wylinki
Sygnałami wskazującymi na obecność pluskiew w domu są bardzo małe resztki wylinki oraz kału. Ślady odchodów pluskiew widoczne na ścianach oraz pościeli sugerują, że pasożyty mają stałych żywicieli. Odchody pluskiew można dostrzec np. na pościeli lub w okolicach tapicerowanych części łóżka. Warto pamiętać, że pluskwy mogą również bytować w innych jego elementach, np. wewnątrz materaca.
Pluskwy w domu i ślady krwi na pościeli
Ślady krwi na materacu, pościeli czy prześcieradle mogą świadczyć o tym, że prawdopodobnie w domu zalęgły się pluskwy. Takie ślady można również zauważyć na odzieży nocnej. Powstają na skutek ukąszeń pasożytów.
Jak wygląda pluskwa domowa?
Pluskwy domowe to kilkumilimetrowe żyjątka w kolorze brunatnym z 6 odnóżami. Te pasożyty mają owalny i nieco spłaszczony kształt. Dorosły osobnik przypomina pestkę jabłka i mierzy ok. 5 mm. Pluskwy nie mają skrzydeł, a ich pancerz jest bardzo twardy. Przed jedzeniem są przezroczyste i trudne do zauważenia. Po posiłku ich odwłok zmienia kolor na brunatny.
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Kiedy pluskwy domowe są najbardziej aktywne i co przyciąga pluskwy domowe?
Pluskwy domowe najbardziej aktywne są w godzinach od 1:00 do 5:00 rano. Pluskwy domowe przyciąga przede wszystkim wydychany dwutlenek węgla, ciepło ciała i substancje wydzielane przez skórę.
Jak pluskwy domowe mogą trafić do mieszkania?
Pluskwy domowe bardzo często przedostają się między mieszkaniami przez instalacje. Pluskwy można przenieść do domu także za pośrednictwem używanych mebli lub odzieży.
Jak wyglądają ugryzienia pluskiew domowych na skórze?
Ugryzienia pluskiew domowych mogą przypominać ukąszenie komara. Objawy skórne pojawiają się zazwyczaj po 24-48 godzinach jako czerwone plamki, które z czasem mogą przekształcić się w małe guzki lub pęcherze.
Jaki zapach może świadczyć o obecności pluskiew domowych w mieszkaniu?
Pluskwy domowe wydzielają specyficzną słodką woń służącą do wzajemnego wabienia. Zapach jest słodki, delikatnie mdły i często porównywany do zapachu kolendry lub przejrzałych malin.
Jakie ślady na pościeli i łóżku mogą wskazywać na pluskwy domowe?
Na obecność pluskiew domowych wskazują bardzo małe resztki wylinki oraz kału, np. na pościeli lub w okolicach tapicerowanych części łóżka. Ślady krwi mogą być widoczne na materacu, pościeli, prześcieradle lub odzieży nocnej.
Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b