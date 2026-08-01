Składniki z owadów ukryte w słodyczach? Szukaj tych kodów na etykietach

Od 24 stycznia 2023 roku możemy znaleźć w sklepach produkty, które zawierają składniki z owadów. Jakie mają oznaczenia? Zgodnie z postanowieniem Komisji Europejskiej, sproszkowane owady, w tym świerszcze, nie występują wyłącznie w "czystej" postaci, ale także w różnych produktach spożywczych. Oznacza to, że mąka ze świerszczy jest używana w ciastach, pieczywie, makaronach, batonach, a nawet pizzy.
Warto dodać, że według rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z 4 stycznia 2023 roku zezwala się na wprowadzanie na rynek unijny częściowo odtłuszczonego proszku z Acheta domesticus (świerszcza domowego) od 24 stycznia 2023 roku jako nowej żywności. Oprócz tego zezwala się na dodatek proszku do określonych produktów spożywczych w maksymalnej dopuszczalnej ilości zgodnej ze wskazanymi w rozporządzeniu warunkami stosowania tej nowej żywności. I tak np. dla kategorii żywności "Chleb i bułki wieloziarniste; krakersy i paluszki" maksymalna ilość dodatku mąki ze świerszczy to 2 g/100 g produktu.
Jak są oznaczone składniki z owadów w żywności?
Aby dowiedzieć się, które produkty zawierają składniki pochodzące z owadów, należy szczególnie zwracać uwagę na etykiety. Mogą być wymienione pod nazwami takimi jak: Acheta Domesticus (świerszcz domowy), Cricket powder, Tenebrio Molitor (larwy mącznika młynarka), Locusta Migratoria (szarańcza wędrowna), Alphitobius diaperinus (pleśniakowiec lśniący). Dlatego ważne jest, aby czytać etykiety.
Informacje dotyczące zawartości produktu i jego składu powinny być dostępne w widocznym miejscu dla klienta, również tych sprzedawanych na wagę lub pojedynczo.
Składniki z jakich owadów można znaleźć w żywności?
Producenci mogą dodawać mąkę ze świerszczy do różnych wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Owady mogą być włączane do artykułów spożywczych, o ile zostały uwzględnione w unijnym rejestrze nowej żywności.
Obecnie takie rodzaje owadów są zarejestrowane w tym rejestrze: mącznik młynarek w postaci suszonych larw (mrożony, suszony i sproszkowany), szarańcza wędrowna dostępna w formie mrożonej, suszonej i sproszkowanej, świerszcz domowy dostępny w formie mrożonej, suszonej i sproszkowanej oraz pleśniakowiec lśniący (Alphitobius diaperinus) w formie suszonych larw (mrożony, pasta, suszony i sproszkowany).
Mąka ze świerszczy nie jest jedynym produktem, w którym wykorzystuje się składniki z owadów. Przykładem jest także czerwony barwnik oznaczany jako E120, znany jako koszenila. Ten barwnik jest produkowany z czerwców kaktusowych, czyli owadów z rzędu pluskwiaków. Na etykietach produktów E120 może być również oznaczony różnymi nazwami, takimi jak koszenila, karmin, karminina, kwas karminowy lub CI75470.
W jakiej żywności można znaleźć owady?
Świerszcz domowy, mącznik młynarek, pleśniakowiec lśniący oraz szarańcza wędrowna mogą być dodawane między innymi do batoników zbożowych, chleba, bułek, czekolad, makronów, masła orzechowego, owsianek, płatków śniadaniowych, pizzy, chipsów, krakersów, paluszków, przetworów mięsnych, jogurtów, produktów wegetariańskich, półprodukty przeznaczone do wyrobów piekarniczych.
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Od kiedy częściowo odtłuszczony proszek z Acheta domesticus jest dopuszczony w UE jako nowa żywność?
Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej z 4 stycznia 2023 roku zezwala na wprowadzanie częściowo odtłuszczonego proszku z Acheta domesticus na rynek unijny od 24 stycznia 2023 roku.
Pod jakimi nazwami na etykietach mogą występować składniki pochodzące z owadów?
Składniki pochodzące z owadów mogą być wymienione jako: Acheta Domesticus (świerszcz domowy), Cricket powder, Tenebrio Molitor (larwy mącznika młynarka), Locusta Migratoria (szarańcza wędrowna), Alphitobius diaperinus (pleśniakowiec lśniący).
Jakie owady są zarejestrowane w unijnym rejestrze nowej żywności?
Zarejestrowane są: mącznik młynarek w postaci suszonych larw, szarańcza wędrowna, świerszcz domowy oraz pleśniakowiec lśniący (Alphitobius diaperinus) w formie suszonych larw.
Jaka jest maksymalna ilość mąki ze świerszczy w kategorii „Chleb i bułki wieloziarniste; krakersy i paluszki”?
Dla kategorii żywności „Chleb i bułki wieloziarniste; krakersy i paluszki” maksymalna ilość dodatku mąki ze świerszczy to 2 g/100 g produktu.
Czym jest czerwony barwnik E120 i pod jakimi nazwami może być oznaczony na etykietach?
E120, znany jako koszenila, jest produkowany z czerwców kaktusowych, czyli owadów z rzędu pluskwiaków. Na etykietach E120 może być oznaczony jako koszenila, karmin, karminina, kwas karminowy lub CI75470.
Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b