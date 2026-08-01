Składniki z owadów ukryte w słodyczach? Szukaj tych kodów na etykietach

Od 24 stycznia 2023 roku możemy znaleźć w sklepach produkty, które zawierają składniki z owadów. Jakie mają oznaczenia? Zgodnie z postanowieniem Komisji Europejskiej, sproszkowane owady, w tym świerszcze, nie występują wyłącznie w "czystej" postaci, ale także w różnych produktach spożywczych. Oznacza to, że mąka ze świerszczy jest używana w ciastach, pieczywie, makaronach, batonach, a nawet pizzy.

Warto dodać, że według rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z 4 stycznia 2023 roku zezwala się na wprowadzanie na rynek unijny częściowo odtłuszczonego proszku z Acheta domesticus (świerszcza domowego) od 24 stycznia 2023 roku jako nowej żywności. Oprócz tego zezwala się na dodatek proszku do określonych produktów spożywczych w maksymalnej dopuszczalnej ilości zgodnej ze wskazanymi w rozporządzeniu warunkami stosowania tej nowej żywności. I tak np. dla kategorii żywności "Chleb i bułki wieloziarniste; krakersy i paluszki" maksymalna ilość dodatku mąki ze świerszczy to 2 g/100 g produktu.

Jak są oznaczone składniki z owadów w żywności?

Aby dowiedzieć się, które produkty zawierają składniki pochodzące z owadów, należy szczególnie zwracać uwagę na etykiety. Mogą być wymienione pod nazwami takimi jak: Acheta Domesticus (świerszcz domowy), Cricket powder, Tenebrio Molitor (larwy mącznika młynarka), Locusta Migratoria (szarańcza wędrowna), Alphitobius diaperinus (pleśniakowiec lśniący). Dlatego ważne jest, aby czytać etykiety.

Informacje dotyczące zawartości produktu i jego składu powinny być dostępne w widocznym miejscu dla klienta, również tych sprzedawanych na wagę lub pojedynczo.

Składniki z jakich owadów można znaleźć w żywności?

Producenci mogą dodawać mąkę ze świerszczy do różnych wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Owady mogą być włączane do artykułów spożywczych, o ile zostały uwzględnione w unijnym rejestrze nowej żywności.

Obecnie takie rodzaje owadów są zarejestrowane w tym rejestrze: mącznik młynarek w postaci suszonych larw (mrożony, suszony i sproszkowany), szarańcza wędrowna dostępna w formie mrożonej, suszonej i sproszkowanej, świerszcz domowy dostępny w formie mrożonej, suszonej i sproszkowanej oraz pleśniakowiec lśniący (Alphitobius diaperinus) w formie suszonych larw (mrożony, pasta, suszony i sproszkowany).

Mąka ze świerszczy nie jest jedynym produktem, w którym wykorzystuje się składniki z owadów. Przykładem jest także czerwony barwnik oznaczany jako E120, znany jako koszenila. Ten barwnik jest produkowany z czerwców kaktusowych, czyli owadów z rzędu pluskwiaków. Na etykietach produktów E120 może być również oznaczony różnymi nazwami, takimi jak koszenila, karmin, karminina, kwas karminowy lub CI75470.

W jakiej żywności można znaleźć owady?

Świerszcz domowy, mącznik młynarek, pleśniakowiec lśniący oraz szarańcza wędrowna mogą być dodawane między innymi do batoników zbożowych, chleba, bułek, czekolad, makronów, masła orzechowego, owsianek, płatków śniadaniowych, pizzy, chipsów, krakersów, paluszków, przetworów mięsnych, jogurtów, produktów wegetariańskich, półprodukty przeznaczone do wyrobów piekarniczych.

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