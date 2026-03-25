Rolki po ręczniku papierowym jako organizery
Kartonowe rolki po ręcznikach papierowych mogą posłużyć w kuchni. Zamiast wyrzucać do kosza użyj ich jako przegródki do szuflady. Umieść je obok siebie w pozycji poziomej. Idealnie sprawdzą się jako organizery do akcesoriów kuchennych (szpatułek).
To sprawi, że łatwiej będzie utrzymać porządek w szufladach.
Co przechowywać w organizerach?
Warto poukładać w nich łyżki, szpatułki, łopatki, trzepaczki, szczypce, obieraczki, sztućce. Gotowanie stanie się przyjemniejsze, gdy nie będzie chaosu w szufladach.
Ale jak je zrobić? Rolki, jeśli nie będą pasować do szuflad można przyciąć. Warto je tak ułożyć, by nie przesuwały się. Ten trik jest prosty i ekonomiczny. Wygląd jest prosty, ale to ekologiczny sposób, by zadbać o porządek w szafkach. Można je pomalować na kolor pasujący do szafek lub obkleić, by nabrały uroku.
Źródło: Top.pl
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję