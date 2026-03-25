Rolki po ręczniku papierowym jako organizery

Kartonowe rolki po ręcznikach papierowych mogą posłużyć w kuchni. Zamiast wyrzucać do kosza użyj ich jako przegródki do szuflady. Umieść je obok siebie w pozycji poziomej. Idealnie sprawdzą się jako organizery do akcesoriów kuchennych (szpatułek).

Włoska kuchnia na liście UNESCO. Co to dokładnie oznacza?
Włoska kuchnia na liście UNESCO. Co to dokładnie oznacza?

To sprawi, że łatwiej będzie utrzymać porządek w szufladach.

Co przechowywać w organizerach?

Warto poukładać w nich łyżki, szpatułki, łopatki, trzepaczki, szczypce, obieraczki, sztućce. Gotowanie stanie się przyjemniejsze, gdy nie będzie chaosu w szufladach.

Ale jak je zrobić? Rolki, jeśli nie będą pasować do szuflad można przyciąć. Warto je tak ułożyć, by nie przesuwały się. Ten trik jest prosty i ekonomiczny. Wygląd jest prosty, ale to ekologiczny sposób, by zadbać o porządek w szafkach. Można je pomalować na kolor pasujący do szafek lub obkleić, by nabrały uroku.

Źródło: Top.pl