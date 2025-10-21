Pomidory należą do najzdrowszych produktów. Są niskokaloryczne (ok. 19 kcal na 100 g), bogate w witaminy (C, A, E, K, B), minerały (potas, żelazo, magnez, wapń, cynk, miedź) oraz błonnik. Ich kluczowym atutem jest likopen, silny antyoksydant, który pomaga obniżać zły cholesterol i ciśnienie krwi. Nasiona pomidorów wspierają również usuwanie toksyn z organizmu.

W sezonie pomidory smakują wyśmienicie, ale nawet poza nim można poprawić ich smak. Tajemniczym składnikiem, który odmieni pomidory, jest... cukier.

Idealny składnik dla podkręcenia smaku pomidorów

Dodatek cukru wzmacnia naturalną słodycz pomidorów, sprawiając, że stają się znacznie smaczniejsze. Jest to szczególnie przydatne, gdy przygotowujemy sałatki.

Reklama

Jak użyć cukru? W sałatkach z sosem śmietanowym lub innym: dodaj cukier do sosu. W sałatkach z oliwą: delikatnie posyp plastry lub ćwiartki pomidorów cukrem, zanim dodasz oliwę i zioła. Dzięki tej prostej sztuczce nawet osoby, które nie przepadają za pomidorami, mogą się do nich przekonać.

Prosta sałatka z pomidorów - szybki przepis

Chcesz szybko podać idealną sałatkę? Wystarczy mniej niż 10 minut!

Składniki:

500 g dojrzałych pomidorów

1 średnia czerwona cebula

Garść świeżej bazylii

2 łyżeczki soku z cytryny

1 łyżka oliwy

100 g mozzarelli

Spora szczypta mielonego pieprzu i cukru

Przygotowanie: Umyte pomidory pokrój na plastry lub ćwiartki. Włóż do miski i posyp cukrem. Posiekaj bazylię i dodaj do pomidorów. Pokrój mozzarellę (lub użyj mini). Wymieszaj oliwę z sokiem z cytryny, dopraw pieprzem i polej sałatkę. Dosyp odrobinę tego sekretnego składnika, a Twoja rodzina oszaleje z zachwytu nad smakiem pomidorów.

Źródło: Top.pl