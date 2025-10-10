Podstawowe zabezpieczenie róż na zimę

Najważniejszym elementem jesiennej pielęgnacji róż jest ich zabezpieczenie przed mrozem.

Kopczykowanie : W październiku należy usypać kopczyk u nasady krzewu. Wykorzystaj do tego celu suchą, lekką glebę lub torf. Idealna wysokość kopczyka to 20-30 cm. Ziemię należy ostrożnie przysunąć wokół podstawy rośliny.

Agrowłóknina: Owijanie krzewów agrowłókniną jest opcjonalne i można z nim poczekać do momentu, gdy warunki atmosfericzne faktycznie będą tego wymagać.

Przygotowanie terenu i nawodnienie

Zadbaj o otoczenie krzewów, by ograniczyć ryzyko chorób i konkurencję o zasoby:

Usuwanie chwastów : Pozbądź się wszelkich chwastów. Zimą mogłyby konkurować z różami o wodę, a także stanowić kryjówki dla szkodników.

Wstrzymanie nawożenia : Pamiętaj - nawożenie róż w październiku nie jest zalecane.

Intensywne podlewanie: Zamiast nawozić, skup się na porządnym podlaniu róż. Jest to szczególnie ważne, jeśli gleba wokół krzewów jest sucha. Dobre nawodnienie przed nadejściem pierwszych przymrozków pomoże roślinom przetrwać zimę.

Prewencja przed chorobami i złamaniami

Jesienne cięcie róż ma charakter sanitarny i prewencyjny. Główne, silne cięcie zawsze zostaw na wiosnę. Używaj ostrego sekatora, by cięcie było czyste i nie zmiażdżyło łodyg. Postępuj delikatnie. Usuń chore, uszkodzone i opadłe części roślin. To na nich często znajdują się zarodniki odpowiedzialne za rozwój groźnych chorób, takich jak czarna plamistość czy mączniak. Pozbądź się także przekwitłych kwiatów oraz niedorozwiniętych pąków. Ogranicz wysokość krzewów. Cięcie powinno być na tyle niskie, by zapobiec łamaniu się pędów pod ciężarem ewentualnego śniegu lub przez silny wiatr.

Wykonując te kluczowe zabiegi, przygotujesz swoje róże na nadejście zimy, gwarantując bujny wzrost w następnym roku.