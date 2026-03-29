W pierwszej połowie kwietnia warto podlewać borówkę mieszanką nawozową, która stymuluje wzrost krzewów i rozwój owoców. Wiosenne nawożenie wzmacnia pędy, korzenie i przygotowuje roślinę do obfitego owocowania latem.

Gleba i warunki uprawy

Borówka amerykańska najlepiej rośnie w kwaśnym podłożu o pH 3,8–4,4. Może być sadzona w pobliżu azalii, hortensji czy rododendronów. Zbyt zasadowa gleba ogranicza wzrost i przyswajanie składników odżywczych, co prowadzi do żółknięcia liści, a przy pH powyżej 6 wzrost rośliny całkowicie ustaje.

Domowe nawozy, które zrobią borówki słodsze i większe

Nie trzeba korzystać wyłącznie z gotowych nawozów. Dobrym rozwiązaniem jest domowa gnojówka z igliwia i liści dębu:

Zbierz wiadro igieł sosnowych i garść liści dębu (mogą być zeszłoroczne). Zbieraj je z ziemi w ogrodzie lub parku, najlepiej te suche i bez pleśni.

Zalej wodą (najlepiej deszczówką) i przygnieć kamieniem.

Odstaw w chłodne, zacienione miejsce na około 10 dni.

Przed użyciem rozcieńcznawóz 1:1 z wodą i podlewaj nim krzewy przez cały sezon.

Taki nawóz dostarcza borówce cennych składników odżywczych, które roślina pobiera bezpośrednio z gleby, wspierając wzrost i owocowanie.

Inne domowe nawozy, które również można wykorzystać:

Kompost herbaciany - zaparz torebkę herbaty w 1 litrze wody i odstaw na noc. Następnego dnia rozcieńcz napar w proporcji 1:10 z wodą. Napar wzbogaca glebę w taniny i inne cenne substancje organiczne.

Nawóz z pokrzyw - zalej 1 kg świeżych pokrzyw 10 litrami wody i odstaw na 2 tygodnie. Po tym czasie odcedź i rozcieńcz w proporcji 1:10. Pokrzywy są doskonałym źródłem azotu i żelaza.

Nawóz z fusów po kawie - wymieszaj fusy z glebą wokół krzewów borówki.Kawa zakwasza podłoże i dostarcza roślinom cennych składników mineralnych.

Jakich nawozów potrzebuje borówka w ciągu sezonu?

Wiosną: roślina potrzebuje azotu do budowy masy zielonej.

Okres kwitnienia i zawiązywania owoców: zwiększamy fosfor i potas .

. Jesienią: stosujemy nawóz jesienny o niskiej zawartości azotu, aby przygotować rośliny do zimy i wzmocnić ich odporność.

Uwaga: unikaj nawozów uniwersalnych i przeznaczonych dla roślin zasadolubnych – mogą podnieść pH gleby i blokować pobieranie składników odżywczych, co prowadzi do słabszego wzrostu i plonowania.

Borówki dojrzewają od czerwca do sierpnia, w zależności od odmiany. Owoce są bogate w antyoksydanty, witaminę C i błonnik, dzięki czemu są zdrowym dodatkiem do diety. Zbiory najlepiej przeprowadzać co kilka dni, aby owoce nie przejrzały na krzewie.