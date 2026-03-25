Polacy uwielbiają czereśnie. Wyróżniają się swoim orzeźwiającym smakiem. Robimy z nich dżemy, konfitury czy wykorzystujemy jako farsz do pierogów.

Jeśli posiadasz w sowim ogrodzie drzewka czereśni to marzec jest idealnym miesiącem by zaopiekować się nimi.

Jak dbać o czereśnie wiosną?

Czereśnie są owocami wiśni ptasiej, zwanej czereśnią lub trześnią. Owoc ten wymaga słonecznego miejsca, do którego nie dociera wiatr. Lubi też żyzną glebę. Teraz jest idealny moment by je zasadzić. Ale jak należy o nie dbać, czym nawozić by wyrosły duże?

Koniecznie trzeba stosować nawozy bogate w azot, a glebę można wzmocnić kompostem lub obornikiem. Nawóz, który sprawdzi się pod czereśnie to popiół drzewny.

Takie nawożenie czereśni najlepiej przeprowadzić w marcu i kwietniu, kiedy drzewa rozpoczynają wegetację.

Popiół drzewny - jak go stosować?

Używanie popiołu drzewnego pomoże, by wyrosły duże owoce i ograniczy rozwój chorób grzybowych. Trzeba rozsypać cienką warstwę wokół pnia drzewa, wymieszać go z glebą i podlać. Warto zastosować około 30-50 g popiołu.

Źródło: Top.pl