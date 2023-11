Mikołajki tuż, tuż, może więc jest okazja, by zrobić prezent sobie i swoim włosom, rozpieszczając je wizytą w salonie fryzjerskim. Jesień to ostatnia chwila, by wzmocnić włosy przed zimą, więc warto. Zwłaszcza jeśli pomoże nam w tym profesjonalista.

W latach 80. i 90. modne były włosy kręcone, więc panie często robiły trwałą w salonach, a to zabieg niszczący strukturę włosa. Dziś bardziej trendy są włosy wyprostowane, gładkie i lśniące, dlatego w salonach mamy duży wybór zabiegów prostujących włosy jak bioplastia, nanoplastia czy keratynowanie. Ich plusem jest to, że poza wygładzeniem pasm, odżywiają je. Możemy też wybrać zabiegi tylko i wyłącznie pielęgnacyjne jak keratyna i botoks, których "efektem ubocznym" jest nieznaczne wyprostowanie pasm.

Bioplastia

Bioplastia jest szczególnie polecana osobom z falowanymi, niesfornymi i cienkimi włosami. Polega na delikatnym wyprostowaniu pasm i wzmocnieniu ich. Preparaty wykorzystywane do bioplastii włosów zawierają kwasy, keratynę oraz oleje uszczelniające łuskę włosa.

Jakie daje efekty? Poza prostowaniem i wzmocnieniem zabieg nawilża włosy, wygładza i odżywia. Łatwiej je układać. Dodatkowo może je też rozjaśnić.

Zabieg trwa ok. 5 godzin. Kosztuje od 200 zł.

Składa się z kilku etapów. Najpierw włosy są myte i podsuszane. Następnie na wilgotne włosy nakładany jest krem do bioplastii. Po 40 minutach włosy są ponownie suszone. Następnie prostowane w wysokiej temperaturze. Po kilku minutach dokładnie myte i ponownie suszone.

Efekty utrzymują się 4-6 miesięcy.

Po bioplastii używamy kosmetyków bez soli, siarczanów i parabenów. Szampony powinny mieć właściwości przywracające prawidłowe pH skóry. Warto stosować odżywcze maski przeznaczone dla włosów po zabiegach. A podczas stylizacji nakładać krem termoochronny.

Czy bioplastia i nanoplastia to to samo?

Nanoplastia to dużo silniejszy zabieg niż bioplastia.

Jeśli chcesz silnie wyprostować włosy, zapytaj w salonie o nanoplastię. Podczas tego zabiegu wykorzystywane są też kwasy (glioksylowy, octowy oraz cysteina).

Ponieważ jest to intensywny zabieg, najpierw pojedyncze pasmo jest poddawane testowi, jak zareaguje na taką kurację.

Zabieg trwa 3-7 godzin. Kosztuje od 700 zł.

Efekty nanoplastii są podobne do bioplastii, tylko włosy są silniej wyprostowane i bardziej wygładzone.

Zabieg keratynowy

Zabieg ten może mieć działanie tylko pielęgnacyjne lub, podobnie jak bioplastia, polegać na wyprostowaniu włosów. Różnica jest taka, że ten zabieg polega na wtłoczeniu we włosy pod wpływem ciepła preparatów zawierających keratynę. Jest szczególnie polecany do włosów suchych, łamliwych, puszących się, zniszczonych farbowaniem czy rozjaśnianiem. Taki zabieg warto zrobić 1-2 tygodnie po farbowaniu włosów. Dzięki temu dłużej zachowają intensywny kolor i blask. Jest też wskazany, gdy masz włosy cienkie, długie i problemy z rozdwajającymi się końcówkami.

Keratyna to białko budujące włosy. Zabieg sprawia, że zostają scalone i odbudowane uszkodzone wcześniej łańcuchy peptydowe włosa. Dzięki zabiegowi włosy zyskują większe nawilżenie, połysk, gładkość i wzmacnia się ich bariera ochronna. Włosy są pogrubione, lśniące i miękkie w dotyku. Nie plączą się podczas rozczesywania czy stylizacji.

Zabieg sprawia, że zostają scalone i odbudowane uszkodzone wcześniej łańcuchy peptydowe włosa. Dzięki zabiegowi włosy zyskują większe nawilżenie, połysk, gładkość i wzmacnia się ich bariera ochronna. Włosy są pogrubione, lśniące i miękkie w dotyku. Nie plączą się podczas rozczesywania czy stylizacji. Zabieg składa się z kilku etapów. Najpierw skóra głowy, mieszki włosowe i włosy są dokładnie oczyszczane tzw. detoksykacją i natleniane. Następnie są wysuszone i w suche włosy ceramicznym żelazkiem fryzjerskim pasmo po paśmie wtłaczana jest płynna keratyna. Po ok. 30 minutach włosy są suszone, lub tylko podsuszane, i wmasowywane jest serum z roślinnymi komórkami macierzystymi, które ma za zadanie pobudzić produkcję własną keratyny. A po kolejnej pół godziny włosy są suszone. Czy zabieg polega na wtłaczaniu płynnej keratyny, czy keratynę i serum należy dowiedzieć się w salonie.

Czasami zabieg nie wymaga podgrzewania. To zależy od preparatu keratynowego, jakiego używa salon. Od preparatu zależy też, czy zabieg będzie tylko regeneracyjny, czy zarazem też prostujący włos.

Zabieg trwa 2-4 godziny, Kosztuje od 250 zł.

Efekt utrzymuje się 3-8 miesięcy. Zależy, jak bardzo były zniszczone włosy lub jak często je farbujemy.

By efekt utrzymał się jak najdłużej, po zabiegu używaj kosmetyków do włosów bez siarczanów i soli, które mogą zmywać keratynę. Ponadto stosuj specjalne odżywki i maski, które mają właściwości wzmacniające i nawilżające. Na końcówki włosów nakładaj olejek np. arganowy.

Botoks na włosy

Jak się okazuje, pod pojęciem botoksu na włosy kryją się… różne zabiegi! Jeden wykonamy w salonie fryzjerskim, a drugi tylko w klinice medycyny estetycznej.

Zabieg fryzjerski ma za zadanie poprawić kondycję włosów i je zregenerować. Polega na wtłoczeniu w pasma składników odżywczych, które odbudują strukturę włosa, uzupełniając ubytki między rdzeniem a otoczką i przypomina keratynowanie włosów. Zabieg wykonywany w klinice polega na obstrzyknięciu skalpu głowy toksyną botulinową.

Botoks na włosy à la keratyna

Składniki odżywcze, które są wtłaczane we włosy to keratyna, kwas hialuronowy, kolagen, witaminy i aminokwasy.

Zabieg wygląda podobnie. Włosy są oczyszczane, podsuszane, przy pomocy ciepła wtłaczany jest preparat, następnie są suszone.

Efektem jest nawilżenie włosów i odżywienie. Botoks może też sprawić, że włosy lekko się wyprostują.

Zabieg trwa 1-2 godziny. Kosztuje od 150 zł.

Efekt utrzymuje się 2-3 miesiące.

Po zabiegu, tak jak w przypadku wymienionych wcześniej zabiegów, należy używać kosmetyków bez siarczków i silikonów o niskim pH. Powinny mieć właściwości nawilżające i wzmacniające. Do stylizacji używaj kremów termoochronnych.

Ostrzykiwanie skóry głowy botoksem

Ten zabieg polecany jest, gdy mamy włosy ze skłonnością do przetłuszczania się. Często ten problem nasila się zimą, kiedy nosimy czapki. Zabieg przedłuża świeżość włosów po umyciu i dodaje im objętości. Pasma stają się odporniejsze na działanie wilgoci i dzięki temu znika problem "przyklapniętej fryzury". Jest polecany osobom aktywnym, które nawet codziennie ćwiczą na siłowni czy sali fitness. Wstrzyknięciu pod skórę botuliny powoduje, że nie muszą myć włosów za każdym razem po ćwiczeniach.