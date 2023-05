Pielęgnacja kręconych włosów może być wyzwaniem, a praktykowanie pewnych nawyków może sprawić, że stracą zdrowie i blask.

Oto 5 popularnych błędów w pielęgnacji kręconych włosów.

1. Stosowanie zbyt agresywnych szamponów

Produkty myjące, które zawierają detergenty mogą uszkodzić kręcone włosy i spowodować ich wysuszenie oraz łamliwość. Zaleca się stosowanie łagodnych szamponów, w których nie ma siarczanów ani parabenów. Takie kosmetyki delikatnie myją, nawilżają włosy i pomagają zredukować łamliwość podczas mycia.

2. Nadmierna stylizacja

Nadużywanie akcesoriów do stylizacji, takich jak suszarki, prostownice lub lokówki może uszkodzić włosy, powodując ich przesuszenie i łamliwość. Chcąc wystylizować i wysuszyć loki, najlepiej wykorzystać dyfuzor oraz ustawić średnią temperaturę powietrza.

3. Nieodpowiednia pielęgnacja

Ten rodzaj włosów wymaga szczególnej pielęgnacji oraz intensywnego nawilżenia, żeby pasma pozostały zdrowe i odżywione. Zalecamy stosowanie odżywek i masek nawilżających, bogatych w składniki odżywcze. Nie mniej ważne jest delikatne suszenie czupryny.

4. Strzyżenie

Kręcone włosy wymagają strzyżenia. To pomaga utrzymać ich unikalny kształt oraz zapobiega rozdwajaniu się końcówek. Dzięki regularnemu strzyżeniu, włosy wyglądają zdrowo, nie puszą się i rosną w dobrej kondycji. Umawiając się na wizytę do fryzjera, warto sprawdzić, czy wybrany ekspert specjalizuje się we włosach kręconych. Jak znaleźć najlepszy salon? Poszukaj rekomendacji na blogach dziewczyn z kręconymi włosami, zapytaj o podpowiedź posiadaczy pięknych fal, loków, afro.

5. Zabezpieczenie włosów w nocy

Fale, loki i sprężynki powinniśmy pielęgnować nie tylko w dzień, ale również w nocy. Podczas snu może dochodzić o tarcia włosów o poduszkę. Przez to, skręty mogą się kołtunić oraz niszczyć. Aby uchronić przed tym czuprynę należy ją zabezpieczyć stosując na przykład satynowe czepki, które zabezpieczają włosy przed rozdwajaniem, przesuszaniem oraz łamaniem.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Cantu.