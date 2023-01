Można traktować je jako inspiracje czy content edukacyjny, ale to każdy z nas decyduje o tym, który kierunek jest mu najbliższy – za jednymi chcemy podążać, inne wolimy pozostawić w sferze wyobraźni. Najważniejsze trendy na jesień-zimę przeanalizowali eksperci drogerii Super-Pharm. Większość wskazywanych przez nich trendów skupiona jest wokół zdrowia i pielęgnacji skóry, jak również promowanej w ostatnim czasie idei sustainability. Oczywiście są też te dotyczące makijażu i tematyki pielęgnacyjnej – dobra kondycja skóry to klucz do udanego, świeżego makeupu.

Na celowniku trend-huntersów znalazły się m.in. dermokosmetyki. Jak się okazuje, coraz większą popularnością cieszą się już nie tylko marki rekomendowane, ale przede wszystkim tworzone przez dermatologów. Wiele osób produkty dermokosmetyczne ceni właśnie za ich eksperckie działanie wsparte wiedzą farmaceutów i badaniami laboratoryjnymi. Przykładem marek z tej kategorii jest chociażby CeraVe, która błyskawicznie podbiła TikToka. La Roche-Posay, Bioderma, Vichy, czy Pharmaceris to także szereg marek dermo, które od lat niezmiennie cieszą się zaufaniem konsumentów, na nowo pobijając rekordy sprzedaży.

Na co jeszcze zwracają uwagę eksperci? Słońce! A raczej skuteczna ochrona przed jego działaniem, i to nie tylko w wakacje. Kosmetyki z SPF powinny być podstawą codziennej pielęgnacji, bez względu na porę roku. Z tym zadaniem świetnie poradzą sobie kremy sprawdzonych marek dermokosmetycznych takich jak Eucerin czy Pharmaceris.

Pozostając w temacie trendów pielęgnacyjnych, warto zwrócić uwagę na skinimalizm. Odchodzimy już od wieloetapowych rytuałów na rzecz 3 podstawowych kroków codziennej pielęgnacji – dogłębnego oczyszczania, dobrego serum oraz skutecznego kremu nawilżającego.

- W pielęgnacji najważniejszy jest dobór kilku, najlepiej dopasowanych produktów oraz cierpliwość w ich stosowaniu - mówi kosmetolog Natalia Stafiej.

Od dzisiaj „mniej znaczy lepiej” nabiera nowego znaczenia!

A co słychać w świecie make-upu? Również i w tej kategorii eksperci mocno podkreślają wartość pielęgnacji, odzwierciedloną w trendzie skin-friendly makeup. Makijaż nie służy już tylko temu, by zrobić nas na bóstwa. Do jego zadań należy także wspieranie dobrej kondycji skóry. Na półkach drogerii coraz częściej znajdziemy zatem kosmetyki (w szczególności fluidy i podkłady) o delikatnych formułach, często wzbogacone o właściwości nawilżające, odżywcze czy łagodzące. Wiele osób decyduje się sięgać również lekkie po kremy BB, które nie są obciążeniem dla skóry. Paese, Miya czy Resibo to tylko niektóre z marek, dla których makijaż i pielęgnacja to nierozłączny duet.