Aby zrozumieć jak możemy wspierać proces wzrostu włosów, na początek należy przyjrzeć się budowie włosów i nakreślić jak one rosną. Pojedynczy włos zbudowany jest w około 85% z keratyny i w około 10% z wody. Pozostałe części składowe stanowią minerały, lipidy i pigmenty. Na głowie mamy przeciętnie około 100 000 włosów, a w przeciągu miesiąca każdy z nich rośnie około 1 cm. Wzrost włosów na ludzkim ciele jest procesem ciągłym, mimo że w trakcie doby tracimy około 50-100 włosów, jest to naturalne zjawisko fizjologiczne. U zdrowego człowieka na miejscu włosa, który wypadł rośnie nowy. Około dwudziestu razy w ciągu ludzkiego życia z mieszka włosowego wyrasta nowy włos. Faza wzrostu włosa trwa od 3 do 6 lat, a włos na głowie może być obecnie w jednej z trzech faz swojego wzrostu, czyli anagenu, katagenu lub telogenu. Duża znaczenie dla jakości włosów mają nasze uwarunkowania genetyczne, niestety skłonność do łysienia jest także w dużej mierze „spadkiem genetycznym” w naszej rodzinie. Poświęcając jednak naszym włosom więcej uwagi, jeśli nie jesteśmy obarczeni na przykład łysieniem dziedzicznym lub innymi schorzeniami osłabiającymi mocno kondycję włosów, możemy efektywnie wspomóc porost naszych kosmyków.

- Na początek warto obalić mit. Wiele osób uważa, że podcinanie końcówek włosów sprawia, że włosy będą rosły szybciej. Niestety nie jest to prawdą. Podcinanie włosów nie ma żadnego wpływu na tempo ich wzrostu. Średnio włosy rosną około 1 cm miesięcznie, ale porost włosów nie jest taki sam u każdego człowieka. Zarówno na naszą jakość i proces porostu włosów ma duży wpływ genetyka, ale także wiele czynników związanych na przykład z bieżącą kondycją naszego organizmu. Zdarza się, że włosy rosną zbyt wolno, a powodem tego mogą być choćby zaburzenie gospodarki hormonalnej, uboga dieta czy choroby skóry głowy – tłumaczy Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Na co mamy wpływ, aby włosy miały warunki do szybkiego wzrostu?

Poszczególne fazy wzrostu włosa występują niezależnie od nas. Biorąc pod uwagę fazy, w jakich znajdują się włosy w kontekście dowolnego okresu życia człowieka, okazuje się aż około 9 na 10 z nich znajduje się w fazie wzrostu, a tylko około 10% w fazie spoczynku. Dbając dobrze o stan całego organizmu, m.in. prawidłowe odżywianie, odpowiednią ilość snu czy ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, możemy mieć wpływ na lepszą kondycję włosów, więc pośrednio także na szybkość ich wzrostu. Aby nasze włosy miały lepsze warunki do efektywnego wzrostu powinniśmy zadbać o kilka kluczowych elementów.

Dobra dieta wspomagająca kondycję włosów

Włosy, aby zdrowo rosły potrzebują dużej ilości białka, witamin A, D, E oraz witamin z grupy B i produktów bogatych w miedź, magnez, krzem i cynk. Ważną rolę odgrywa także żelazo, którego niedobór będzie skutkował wypadaniem i osłabieniem włosów. Zbilansowana dieta ma kluczowe znaczenie w zadbaniu o dobre warunki do wzrostu włosów. Witaminy, kwasy tłuszczowe i minerały dostarczane do organizmu wraz z posiłkami będą wspierać kondycję włosów. Aby włosy były mocne, gęste i zdrowe w pierwszej kolejności należy zadbać w jadłospisie o nabiał, mięso i ryby. Te produkty dostarczą pełnowartościowego białka, zbudowanego z aminokwasów, które wpływa na stan naszych włosów. Jeśli nie mamy pewności czy realizowana przez nas dieta wpływa korzystnie na włosy, możemy skorzystać także z pomocy dietetyka.

Peeling i masaż skóry głowy

Peeling skóry głowy jest istotnym elementem pielęgnacji włosów, gdyż nie tylko pozwala na oczyszczenie skalpu i usunięcie zanieczyszczeń i resztek po kosmetykach, ale stwarza szanse poprawę krążenia krwi, co korzystnie wpływa na porost włosów. Skutkiem peelingu, a dokładnie mówiąc masażu za pomocą małych drobinek zawartych w preparacie, jest także zwiększenie mikrokrążenia, które przekłada się na wzmocnienie cebulek i przyspieszenie wzrostu włosów.

- Peeling skóry głowy powinien być stosowany przynajmniej raz w miesiącu. W przypadku osób z tendencją do łupieżu, łojotoku czy wypadania włosów, częstotliwość można zwiększyć do raz w tygodniu, pamiętając, że przy takich zmianach nie wykonujemy masażu skóry głowy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, aby w przypadku powyższych schorzeń stosowany peeling nie zawierał w swoim składzie ziarnistości, jak np. mikrogranulki, które mogłyby podrażniać skórę głowy – podpowiada Anna Mackojć.

Maseczki i serum na skórę głowy

Zdrowa i odżywiona skóra głowy jest dobrym podłożem do wzrostu mocnych włosów, gdyż włosy są wytworem czystej, zrównoważonej skóry głowy, a dokładnie jej naskórka.

- Różne dolegliwości skóry głowy mogą powodować obecność grubych warstw martwego, złuszczonego naskórka i zalegającego łoju. W efekcie mogą wytwarzać się czopy łojowe, które zamykają ujścia mieszków włosowych. Z wyhodowanej w ten sposób warstwy łojowo-rogowej powstaje bariera ograniczająca dostęp aktywnym składnikom, które są stosowane w preparatach pielęgnacyjnych i leczniczych. Jeśli więc zauważymy jakieś nieprawidłowości lub odczuwamy swędzenie lub nadmierne przetłuszczanie się skóry głowy, warto zweryfikować jej kondycję podczas badania trichoskopowego – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog.

Zdrową skórę głowy możemy wspomóc, aby przyspieszyć porost włosów używając na przykład serum zawierającego peptydy biomimetyczne czy inne wartościowe składniki jak na przykład: proteiny, aminokwasy. Będą one poprawiały kondycję skóry i wzmacniały cebulki, a w efekcie przyczyniały się porostu nowych włosów.

Stymulowanie i odżywianie mieszków włosowych za pomocą diety, peelingu połączonego z masażem i prawidłowo dobraną pielęgnacją to istotne elementy w procesie zadbania o zdrowy wzrost włosa. Niestety często skupiamy się na łodydze włosa zapominając, że jego siła wynika z mocnych i dobrze odżywionych mieszków włosowych oraz zdrowej skóry głowy.