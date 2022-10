Pierwszym elementem naszej codziennej pielęgnacji włosów jest mycie głowy. Podczas tej czynności powinno się pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą prawidłowo zadbać o włosy i skórę głowy.

Pamiętaj o rozczesaniu włosów

To pierwszy etap każdego mycia. Włosy nie będą dodatkowo plątać się podczas kąpieli i zdecydowanie łatwiej będzie je oczyścić.

Używaj letniej wody

Do mycia głowy używaj letniej wody. Zbyt niska temperatura wody może doprowadzić do przeziębienia cebulek włosowych, a zbyt wysoka spowodować nadmierne wydzielanie sebum.

Nakładaj szampon dwukrotnie

Mycie głowy ma nie tylko charakter higieniczny, ale także pielęgnacyjny. Podstawową zasadą jest dwukrotne nałożenie szamponu. Pierwsze mycie pozwala nam usunąć z włosów zanieczyszczenia, resztki kosmetyków, czy martwy naskórek. Dopiero drugie odżywia nasze włosy i skórę głowy.

Częstotliwość mycia włosów dostosuj do swoich potrzeb

- Niektórym wystarczy umycie głowy raz na 2-3 dni, inni z powodu nadmiernego przetłuszczania się włosów muszą tą czynność wykonywać codziennie. Nie stosuj się do sztywnych zasad tylko obserwuj potrzeby swoich włosów. Jeśli stosujesz produkty do stylizacji włosów, pamiętaj o codziennym myciu. Stylizatory pozostawione na dłużej będą przyczyniały się do kruszenia włosów - mówi Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Chwila relaksu, czyli masaż skóry głowy

Szampon rozetrzyj w mokrych dłoniach, a następnie nałóż na zwilżoną głowę. Delikatnie masuj skórę opuszkami palców. Pod żadnym pozorem nie drap skóry głowy, unikaj energicznych ruchów – mogą doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.

Włosy powinny być suche

Po umyciu delikatnie odciśnij nadmiar wody w ręcznik. Nie pocieraj nim włosów, możesz je mocno poplątać. Nie kładź się spać w wilgotnych bądź mokrych włosach. Są wtedy bardziej narażone na liczne uszkodzenia.

Codzienna pielęgnacja a czesanie włosów

Najważniejszym elementem czesania jest zachowanie prawidłowego kierunku. Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych, włosy powinno się szczotkować od dołu najpierw rozczesując dolne partie włosów i końcówki do góry, nasadę włosów przeczesujemy, dopiero gdy łodygi włosów są już właściwie rozczesane. Podczas szczotkowania włosów nie należy się spieszyć. Powoli i dokładnie rozczesuj kolejne pasma.

Rozczesywanie włosów z głową w dół, aby uzyskać dodatkowe uniesienie od nasady to duży błąd. Powoduje to nienaturalne ułożenie cebulek włosowych, a w konsekwencji prowadzi do osłabienia kondycji włosów.

Regularne szczotkowanie włosów ma też znaczenie zdrowotne. Czesząc wykonujemy delikatny masaż, a dzięki temu: dotleniamy skórę głowy, pobudzamy krążenie krwi, które pobudza cebulki do wzrostu, równomiernie rozprowadzamy sebum, które chroni włosy przed czynnikami zewnętrznymi.

Dobór szczotki uzależniony jest od grubości włosa. Warto zwrócić uwagę, aby posiadała silikonowe lub naturalne włókna. W przypadku używania plastikowych szczotek powinno stosować się dodatkowo preparaty antystatyczne (np. olejki), czyli takie które zmieniają ładunek i powodują, że włos się nie elektryzuje.

Peeling – często pomijany element pielęgnacji

Aby osiągnąć lepsze wchłanianie substancji odżywczych stosowanych na twarz lub ciało, przed aplikacją kosmetyku powinno wykonać się peeling. Dokładnie tak samo powinniśmy postępować w przypadku skóry głowy. Pozwala on na dokładne usunięcie zanieczyszczeń, resztek kosmetyków czy zrogowaciałego naskórka.

Co prawda, peeling nie należy do elementów codziennej pielęgnacji, ale jest niezbędny do utrzymania prawidłowej higieny włosów. Powinniśmy wykonywać go co najmniej raz w miesiącu, a w przypadku osób zmagających się z problemami skórnymi częściej – nawet raz w tygodniu.

Peeling skóry głowy to jeden z pierwszych etapów terapii trychologicznych stosowanych w schorzeniach takich jak: nadmierne wypadanie włosów, łupież, łojotok ale także w zabiegach nawilżających i dotleniających skórę.

Wybierając kosmetyk peelingujący warto zwrócić uwagę na jego pH. Powinien mieć odczyn kwaśny lub lekko kwaśny, czyli oscylować w przedziale od 3,0 do 5,5. Pozwoli to na utrzymanie prawidłowej hydratacji naskórka. Kwaśne pH reguluje także kolonię bakteryjną, tworząc zakwaszone środowisko oraz zapewniając włosom blask.

Codzienna pielęgnacja włosów a wybór kosmetyków

Każde włosy mają zupełnie inne potrzeby, dlatego bardzo istotnym elementem jest odpowiedni dobór kosmetyków pielęgnacyjnych. Nie zawsze warto polegać na poleceniach innych osób. Szampon czy odżywka, które sprawdzają się u kogoś innego niekoniecznie przyniosą oczekiwane efekty na naszej głowie.

Szampon do codziennej pielęgnacji powinien być dobrany do potrzeb skóry. Natomiast maska do potrzeb łodygi włosa.

Jeśli mamy problem z odpowiednim doborem kosmetyków, warto skorzystać z konsultacji trychologicznej. Specjalista po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu oraz badania trichoskopowego doradzi, jakich substancji potrzebują włosy i skóra głowy.