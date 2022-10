Jak prawidłowo czesać włosy?

Najważniejszy podczas rozczesywania jest prawidłowy kierunek ruchów. Zazwyczaj robimy to źle. Czesanie włosów powinniśmy rozpocząć od ich dolnej części, przechodząc etapami do góry. Bardzo ważne jest, żeby robić to powoli i dokładnie. W ten sposób nie narazimy się na dodatkowe uszkodzenia łodygi włosa. Warto również rozdzielać po kolei poszczególne pasma i dopiero kiedy mamy pewność, że nie ma kołtunów, można przeczesać całe włosy szczotką. Warto również w ostatniej fazie czesania przytrzymać włosy u nasady wówczas nie naciągniemy niepotrzebnie cebulek.

Pamiętaj, aby podczas czesania nie przechylać głowy w dół. Choć może nam się wydawać, że w ten sposób dokładniej rozczeszemy nasze kosmyki, niestety w efekcie powoduje to nienaturalne położenie cebulek względem kierunku wzrostu włosów. Mimo że daje to efekt uniesienia u nasady, przy wielokrotnym stosowaniu może doprowadzić do osłabienia kondycji włosów.

Szczotka czy grzebień – czym czesać włosy?

To czym czeszemy włosy ma ogromny wpływ na ich kondycję. Przy wyborze odpowiedniej szczotki duże znaczenie ma przede wszystkim grubość jej włosa. Jeśli nie posiada ona włókna naturalnego lub silikonowego, wówczas może urywać włosy podczas czesania, szczególnie te cienkie i osłabione. Warto wybierać akcesoria wykonane z włosia naturalnego oraz z silikonowego włókna syntetycznego. Te dwa rodzaje włosia zapewniają idealne rozczesywanie włosów zarówno na sucho, jak i na mokro. Włosie naturalne wygładza włosy puszące lub elektryzujące się, natomiast elastyczne włosie silikonowe masuje skórę głowy i przeciąga naturalny biofilm na łodygę włosa.



Bardzo ważne, aby Twoja szczotka była wykonana z wysokiej jakości materiałów. Nie ma nic gorszego niż plastikowe elementy w szczotce, które są nieregularnych kształtów i mogą zahaczać i blokować włosy podczas wyczesywania. Każdy element szczotki, który ma kontakt z włosami lub skórą głowy powinien być zakończony obłym kształtem o regularnej powierzchni.

Należy również pamiętać o odpowiednim czyszczeniu szczotek. Tak, jak dbamy o szczotki soniczne, którymi myjemy twarz, tak samo musimy dbać o te, którymi przeczesujemy nasze kosmyki. Taką szczotkę powinno przemywać się szamponem i dezynfekować co jakiś czas. Dodatkowo kiedy posiadamy keratozy skóry głowy bądź stany grzybiczne powinniśmy robić to codziennie. Warto również pamiętać, że każdy domownik powinien mieć osobną szczotkę.

Jak często czesać włosy?

W życiu, jak i w czesaniu – trzeba mieć umiar. Przesadne szczotkowanie na pewno nie jest wskazane ponieważ zbyt częste sięganie po grzebień czy szczotkę może osłabić nasze włosy. Jeżeli włosy mają tendencję do przetłuszczania się, częstotliwość ich czesania ma duże znaczenie, ponieważ rozprowadzanie sebum, do którego dochodzi podczas tej czynności nie będzie w ich przypadku zbyt korzystne. Ta sama zasada dotyczy posiadaczy cienkich i bardzo delikatnych kosmyków, które mogą być zbytnio narażone na uszkodzenie mechaniczne.

Osoby, które posiadają włosy kręcone powinny sięgać po szczotkę najrzadziej. Rozczesywanie suchych włosów kręconych może skutkować nie tylko ich zniszczeniem, ale też i spuszeniem. O ich naturalny urok najłatwiej jest zadbać poprzez wysuszenie ręcznikiem i delikatne przeczesanie grzebieniem o szerokich zębach, najlepiej w momencie, w którym znajduje się na nich odżywka.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej u osób z włosami prostymi, ponieważ te czeszemy codziennie. Najlepiej robić to tuż przed pójściem spać. Pomoże nam to usunąć kurz i inne zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia.

Odpowiedzialne czesanie – zalety

Czesząc prawidłowo włosy możemy pobudzić również krążenie krwi w skórze głowy, które pobudzi cebulki do wzrostu. Pozwala ono również na dotlenienie skóry głowy. Przy użyciu właściwej szczotki, dostosowanej do odpowiedniego rodzaju włosów, możemy również rozprowadzić równomiernie na włosach sebum, które zostało wydzielone przez gruczoły łojowe. Może to zapewnić ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wiatr czy słońce. Prawidłowe czesanie pozwala również na usunięcie nadmiaru zanieczyszczeń zalegających we fryzurze czy też włosów, które już wypadły w naturalny sposób.

Czesanie włosów jest nieodłącznym elementem codziennej pielęgnacji, jednak należy pamiętać, że nadmierne szczotkowanie może przyczyniać się do utraty włosów. Czynność tą powinno się wykonywać spokojnie i bez pośpiechu, wówczas oprócz rozczesywania zadbamy również o właściwą pielęgnację.