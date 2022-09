W okresie jesiennym włosy są zazwyczaj bardziej podatne na elektryzowanie się. Skoki temperatur, duża wilgotność na zewnątrz, używanie plastikowych akcesoriów do włosów, syntetyczne ubrania czy skóra głowy przegrzewająca się pod czapką sprawiają, że elektryzujące się włosy stają się problemem. Na włosach mamy wtedy dużo jonów dodatnich, które pojawiają się także na przykład na swetrze. Kiedy takie same ładunki zaczynają się odpychać dochodzi do elektryzowania się włosów. Włosy najczęściej elektryzują się, gdy są pocierane o syntetyczny materiał, na przykład podczas noszenia czapki, ale także przy szczotkowaniu oraz zdejmowaniu i wkładania ubrań przez głowę.

- Aby przeciwdziałać elektryzowaniu się włosów w okresie, można stosować specjalne preparaty i maski antystatyczne. Ważne jest również przyjrzenie się samej kondycji włosów, ponieważ włosy suche i zniszczone są bardziej podatne na elektryzowanie się. Prawidłowa pielęgnacja, m.in. nawilżenie włosów powoduje zmniejszenie uciążliwego i nieestetycznego problemu elektryzowania się włosów, gdyż włos odżywiony i delikatnie obciążony jest mniej podatny na ten proces – podpowiada Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Tychologii.

Im bardziej nawilżone będą włosy, tym mniej będą się elektryzować. W jesiennej pielęgnacji włosów powinniśmy również skupić się na nawilżaniu i zabezpieczaniu ich przed przesuszeniem. Do pielęgnacji warto włączyć produkty, które zawierają humektanty i emolienty, przywracające nawodnienie i elastyczność włosom. Dobrze sprawdzą się także maski, odżywiające cebulki, zamykające łuski i nawilżające łodygę włosa. Zastosowane w produktach emolienty będą pełnić funkcję ochronną, zabezpieczając włosy głównie przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Z kolei humektanty będą przede wszystkim przeciwdziałać wysuszeniu kosmyków, dzięki utrzymaniu prawidłowego poziomu hydratacji łodyg włosów.

Aby zredukować elektryzowanie się włosów, warto również naturalne suszyć włosy. Zbyt wysoka temperatura powietrza niekorzystnie wpływa na ich łodygę. Wówczas włosy stają się podatniejsze na uszkodzenia mechaniczne. Jeśli więc nie jesteśmy w stanie zrezygnować z suszenia włosów ciepłym powietrzem na rzecz ich naturalnego wyschnięcia, zwróćmy uwagę na możliwość regulacji temperatury nawiewu. Kiedy nie mamy możliwości aby włosy wyschły same najlepiej suszyć suszarką z chłodnym nawiewem oraz funkcją jonizacji.

Odpowiednia pielęgnacja oraz kilka codziennych nawyków wystarczy, aby włosy były piękne i ujarzmione niezależnie od pory roku. Należy pamiętać, że najważniejsze jest utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia i unikanie syntetycznych tworzyw i materiałów. Aby włosy były gładkie warto również stosować olejki lub jedwab które zmniejszają elektryzowanie.