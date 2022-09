Istnieją cechy warunkujące właściwości włosów, na które możemy oddziaływać przez odpowiednią ich pielęgnację. Elastyczność, rozciągliwość, puszenie się czy elektryzowanie są wyznacznikami, na podstawie których oceniamy także kondycję włosów.

Kilka słów o budowie włosa

Włos składa się z łodygi i cebulki. Łodyga jest częścią włosa wystającą ponad powierzchnię skóry. Składa się z warstwy korowej i osłonki stanowiącą zewnętrzną część włosa i przypomina kształtem rurkę zbudowaną z nachodzących na siebie komórek zwanych łuskami. Kiedy włos jest zdrowy, łuski przylegają do siebie dzięki spoiwu i ceramidom, zapewniając włosom ochronę przed utratą wilgoci i czynnikami zewnętrznymi. O połysku i jakości włosa decyduje stan jego osłonki. Z kolei cebulka jest niewidoczną częścią włosa znajdującą się w mieszku włosowym, na której dnie odbywają się podziały komórkowe. W zespole mieszkowym są obecne gruczoły łojowe odpowiedzialne za regulacje płaszcza hydrolipidowego. Głównym budulcem włosa jest białko zwane keratyną, które składa się z różnego rodzaju aminokwasów w różnym fragmencie włosa. Wewnętrzna część, nazywana korową, przypomina kształtem wrzeciona komórek keratynowych. Takie ułożenie gwarantuje wysoką odporność na zrywanie i wyginanie.

Prawidłowa struktura włosa

Jeśli nasze włosy są zdrowe, co odzwierciedla się m.in. w ich prawidłowej strukturze, wówczas ich powierzchnia składa się ze szczelnie przylegających do siebie łusek. Sprzyja to zatrzymywaniu wody we wnętrzu włosa i ochronie go przed uszkodzeniami. Jeśli łuski są rozchylone, to niestety nasze włosy są bardzie podatne na uszkodzenia. Bardzo często nasze niewłaściwe nawyki i błędy w pielęgnacji oraz stylizacji włosów prowadzą do uszkodzeń struktury włosa.

- Uszkodzenia włosów ze względu na czynniki je powodujące możemy podzielić na naturalne, fizyczne, chemiczne i mechaniczne. Niektóre z nich na przykład fizyczne, które mogą wynikać choćby ze stosowania bez umiaru stylizacji na gorącą z wykorzystaniem prostownicy, w dodatku bez odpowiedniej termoochrony, mogą być nieodwracalne. Bardzo wysoka temperatura niszczy keratynę, czyli białko budulcowe włosa. Zniszczona struktura białkowa nie ma możliwości regeneracji. Takie włosy podczas badania trichoskopowego wyglądają jak strzępki poszarpanych włókien i świadczą o rozszczepie podłużnym lub poprzecznym – ostrzega Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Czynniki mające wpływ na zdrowie i wygląd włosów

Lista czynników oddziałujących na nasze włosy jest długa, z czego często nie zdajemy sobie sprawy. Na wygląd i kondycję włosów oddziałuje na przykład zanieczyszczone środowisko. Zła jakość powietrza wpływa na cały nasz organizm, również na skórę głowy i włosy. Smog, alergeny, toksyczne dymy wpływają osłabiająco na kondycję cebulek włosów, mogą mieć także wpływ na łysienie. Istotne znaczenie ma także stan wody, która ma kontakt ze skórą i włosami. Korzystając z kąpielisk, gdzie występuje zanieczyszczona woda, czy nie stosując ochrony przy korzystaniu z wody basenowej, która zwykle zawiera chlor czy też morskiej, mocno zasolonej, także zwiększamy szanse na pogarszający się stan włosów. Wysokie temperatury związane zarówno z ekspozycją na oddziaływanie promieni UV na kosmyki, ale także z stosowaniem urządzeń, takich jak suszarki, prostownice czy lokówki nie sprzyjają zdrowiu naszych włosów. Do tego niewłaściwy dobór akcesoriów w postaci grzebieni, szczotek czy spinek i gumek do włosów, także zostawia ślady w postaci uszkodzeń. Oczywiście bardzo istotne znaczenie mają różne choroby i dolegliwości, które zaburzają gospodarkę włosów. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak duży wpływ mają one na kondycję włosów.

- Schorzenia skóry głowy i problemy związane z wypadającymi włosami mogą być objawem wielu różnych chorób, a nie tylko skutkiem nieprawidłowej pielęgnacji czy okresowego osłabienia organizmu. Jeśli więc zauważymy niepokojące sygnały, związane z osłabieniem lub nadmiernym wypadaniem włosów, warto skonsultować się z trychologiem – mówi Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Wymieniając z długiej listy tylko wybrane czynniki wpływające na wygląd i zdrowie włosów, nie sposób nie wspomnieć o odżywaniu, które ma ogromny wpływ na ich stan. Uboga dieta pozbawiona kluczowych dla włosów składników odżywczych, jak na przykład aminokwasy, witaminy i minerały czy kwasy tłuszczowe, szybko zacznie negatywnie przekładać się na pogarszający się stan włosów.

Skutki zaniedbań są zauważalne także na włosach. Na wiele czynników wpływających na ich zdrowie i urodę mamy jednak wpływ. Dlatego, jeśli widzimy, że włosy są osłabione, matowe, pozbawione witalności czy zaczynają wypadać, nie czekajmy i zacznijmy działać. Jeśli nie uda nam się poprawić ich kondycji prawidłową dietą, odpowiednią pielęgnacją i eliminacją czynników niekorzystnie na nie wpływających, warto zasięgnąć konsultacji doświadczonego specjalisty. Trycholog na podstawie wywiadu, badania trichoskopowego i innych niezbędnych działań, postara się ustalić z czego wynikają ewentualne problemy z włosami czy skórą głowy.