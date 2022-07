Latem skóra potrafi płatać figle. Wysokie temperatury sprawiają, że szybciej się pocimy, co może doprowadzić do zatkania porów. Słona morska woda oraz chlorowana woda basenowa wysuszają skórę, a mocne promieniowanie UV doprowadza do jej podrażnienia i zaczerwienienia. Dodatkowo aktywności typowe dla lata jak podróże czy nocne wyjścia, również mają niekorzystny wpływ na kondycję skóry. Aby cieszyć się pięknym wyglądem cery, należy zwrócić uwagę na jej pielęgnację. Prezentujemy 5 sprawdzonych porad kosmetologa Ewy Grzegorczuk.

Chroń skórę przed promieniowaniem UV

Odpowiedni krem z filtrem to podstawa pielęgnacji latem. Ważne jest jego codzienne stosownie, nie tylko podczas dni na plaży. Odpowiednia wysokość filtru (minimalnie 30 SPF) chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB, przenikających w jej głąb. Stosowanie go zabezpiecza przed przebarwieniami, powstawaniem pieprzyków, poparzeniami słonecznymi i pomoże zachować młody wygląd skóry. Pamiętajmy, że po wyjściu z wody należy nałożyć kolejną warstwę kremu z filtrem.

Zadbaj o prawidłowe nawilżenie

Ze względu na szkodliwe czynniki zewnętrzne skóra latem jest przesuszona, dlatego warto skupić się na jej nawilżeniu. Odpowiednie nawodnienie organizmu jest podstawą nawilżonej skóry, dlatego pamiętajmy o piciu minimum 2 litrów wody dziennie. Szczególnie podczas upalnych dni jest to ważne dla naszego organizmu. Jeżeli chodzi o kremy nawilżające wybieraj te o lżejszej konsystencji. Zbyt tłuste kremy mogą dodatkowo obciążyć cerę. To samo tyczy się balsamów do ciała.

Stosuj wodę termalną i hydrolaty

Woda termalna jest wielofunkcyjnym produktem na wielu poziomach. Rozpyla się ją za pomocą atomizera. Przede wszystkim w upalne dni daje uczucie chłodu i nawilżenia. Odświeża i koi skórę. Dzięki swoim właściwościom i bogactwie minerałów jest szczególnie ceniona wśród osób z problemami dermatologicznymi. Jakościowe wody termalne zwierają między innymi takie składniki jak magnez i żelazo, które wspierają szybką regenerację skóry.

Pamiętaj do dokładnym oczyszczaniu twarzy

Dokładne oczyszczenie skóry niezależnie od pory roku jest kluczowym elementem. Jednak w trakcie lata należy zwrócić na to szczególną uwagę. Częściej dotykamy twarzy np. żeby wytrzeć pot, używamy kremów gęstych kremów z filtrem, a podczas spacerów na łonie natury mamy kontakt z kurzem i piaskiem. Niezwykle ważne jest, aby na koniec dnia zmyć te wszystkie zabrudzenia. Bez tego kroku dalsza pielęgnacja nie przyniesie upragnionego efektu. Bardzo ważne jest regularne złuszczenie martwego naskórka. Obumierające komórki naskórka sprawiają, że stan cery się pogarsza oraz traci ona swój blask. W tym celu warto zapisać się na profesjonalny zabieg u kosmetologa, który odpowiednio dobierze metodę oczyszczenia do wrażliwości i typu naszej skóry. W salonach Ewy Grzegorczuk Cosmeo, klientki mają do dyspozycji kilka kompleksowych oczyszczających zabiegów, wiodącym jest oxybrazja.

Noś lekki makijaż

Chyba każda kobieta zna ból spływającego makijażu w temperaturze 30stu stopni. Dlatego w tym roku postaw na naturalny makijaż, wykonany lekkimi produktami. Przede wszystkim wybierz produkty wodoodporne np. tusz do rzęs czy żel do brwi. Postaw na produkty w kremie lub płynie. Unikaj ciężkich i mocno kryjących podkładów. W wysokich temperaturach będą szybko spływać i wyglądać nieatrakcyjnie. Przerzuć się na punktowe zakrywanie niedoskonałości korektorem. Jednakże jeżeli zależy Ci na ujednoliceniu koloru skóry, wybierz kremy BB lub CC, najlepiej z dodatkowym SPF. Wtedy połączysz piękny wygląd z ochroną