Ekipa nie do przebicia: Anna Lewandowska z przyjaciółkami w nowej kampanii kosmetyków swojej marki

Marka kosmetyków Phlov by Anna Lewandowska rozpoczęła działania wizerunkowe z nową kampanią pod hasłem #MatchYourFlow. Jej celem jest przypomnienie, że wielozadniowe produkty marki dobrze dopasowują się do rytmu życia i potrzeb skóry każdej kobiety. Dla wzmocnienia tego przekazu do udziału w projekcie Anna Lewandowska zaprosiła cztery kobiety, z którymi łączą ją wyjątkowe relacje. Oto one - na zdjęciach z kampanii.

W kampanii #MatchYourFlow obok Anny Lewandowskiej, dyrektor rozwoju marki Phlov, wystąpiły: Ola – pełna energii medalistka Mistrzostw Polski i Europy w karate, Katrin– inspirująca reprezentantka Polski i mistrzyni świata w karate, Marta – aktywna mama i współwłaścicielka marki odzieżowej oraz Kasia – wokalistka i producentka, zarażająca pozytywną energią, zwyciężczyni konkursu na Phlov Girl, zorganizowanego przez markę w mediach społecznościowych.