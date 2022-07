Lato to czas wyjazdów, często większej aktywności fizycznej, kąpieli wodnych i zmiennej pogody. Zwiększona ekspozycja włosów na słońce może jednak z czasem odbić się na ich wyglądzie, nie tylko w postaci słonecznych, naturalnych refleksów. Podczas kontaktu ze słońcem potrafią otwierać się łuski tworzące naturalną barierę ochronną, w efekcie promienie UV wnikają do środka i uszkadzają warstwę korową oraz główny budulec włosa, którym jest białko. Całkowite unikanie promieni słonecznych też nie jest wskazane, gdyż nie ma lepszego źródła witaminy D niż słońce. Dlatego kluczowa jest ochrona włosów latem odpowiednimi preparatami i umiar w korzystaniu z kąpieli słonecznych.

Czerp siłę ze słońca, ale chroń włosy filtrem UV

Przebywanie na słońcu korzystnie wpływa na układ immunologiczny, gdyż pod wpływem słońca w ludzkiej skórze produkowany jest cholekalcyferol, czyli witamina D3. Pełni ona istotną rolę w funkcjonowaniu wielu układów organizmu, pozytywnie też oddziałuje na nasze samopoczucie.

- Ekspozycja skóry na słońce wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu witaminy D w organizmie, co korzystnie wpływa na kondycję naszych włosów. Wspiera też procesy regeneracji skóry, gdyż może wspomagać powrót do zdrowia skóry z łuszczycą lub egzemą. Nie można jednak zapominać, że długotrwała ekspozycja włosów na promieniowanie UV może skutkować ich przesuszeniem i łamliwością. Włosy zawierają melaninę, czyli naturalny pigment chroniący przed promieniami UV. Trzeba jednak wiedzieć, że w zależności od ilości melaniny we włosach, są one chronione mniej lub bardziej. Włosy ciemniejsze mają jej więcej, więc naturalnie są bardziej odporne na negatywne działanie promieni słonecznych niż włosy jasne czy rozjaśniane – wyjaśnia trycholog, Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Aby skutecznie chronić włosy latem, należy stosować preparaty z filtrem UV. Przy dużej ekspozycji na słońce, należy wybierać preparaty ochronne bez spłukiwania. Nie powinno się również zapominać o ochronie skóry głowy, która także się opala. Rekomendowane jest więc korzystanie z nakryć głowy, najlepiej wykonanych z naturalnych i nie blokujących dopływu powietrza materiałów.

Czerp siłę z codziennej pielęgnacji i regularnie odżywiaj włosy

Letnie wyjazdy nie powinny być urlopem od prawidłowej pielęgnacji włosów. W tym okresie oprócz codziennej pielęgnacji, której istotnym elementem powinno być regularne mycie szamponem dobranym do aktualnych potrzeb naszej skóry głowy, ważne jest także nawilżanie i odżywianie włosów. Przynajmniej raz w tygodniu warto zapewnić włosom silną regenerację stosując maseczkę lub olejek i zakładając na głowę foliowy czepek oraz ręcznik, aby aktywne składniki zawarte w wybranym preparacie mogły głębiej wniknąć we włosy. Latem ze względu na czynniki zewnętrzne, związane m.in. ze słońcem, kontaktem włosów z wodą morską, basenową chlorowaną czy wiatrem, należy szczególnie zadbać o właściwe nawilżanie włosów. W okresie letnim, który niestety sprzyja przesuszaniu włosów, warto w miarę możliwości unikać rozjaśniania włosów i zabiegów stylizacyjnych na gorąco.

Odwiedź profilaktycznie trychologa

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Trychologii, większość osób udaje się do trychologa z problemem łysienia i braku porostu włosów. Często staramy się, aby włosy wyglądały jak najlepiej, stosując pielęgnację i zabiegi regeneracyjne, a pomocy szukamy dopiero wtedy, gdy zaczynają wypadać. Wizyta u trychologa może być jednak także okazją do profilaktycznej diagnostyki. Pokaże w jakiej kondycji są nasze włosy i czy nie zagrażają im negatywne czynniki, a trycholog może udzielić nam cennych wskazówek dotyczących codziennej pielęgnacji.

- Dzięki trichoskopii, czyli badaniu obrazowemu łodygi włosa i skóry głowy, można zweryfikować m.in. stan naszej skóry głowy, gęstość włosów, grubość włosów oraz jakość cebulki włosa. Warto z niej skorzystać, jeśli widzimy jakiekolwiek nieprawidłowości lub chcemy kompleksowo zadbać o nasze włosy. Specjalista dokona analizy struktury zewnętrznej łodygi włosa pod trychoskopem stosując 700-krotne powiększenie i na tej podstawie może pomóc nam dobrać także spersonalizowaną pielęgnację - mówi Anna Mackojć.

Czerp siłę z diety odżywczej dla włosów

Letni okres sprzyja zdrowemu odżywianiu także naszych włosów. Świeże owoce i warzywa są skondensowanym źródłem witamin, minerałów i innych składników odżywczych. Skuteczna pielęgnacja włosów to także ich wzmacnianie od wewnątrz. W naszym jadłospisie powinno się znaleźć wiele wartościowych i sezonowych produktów, jak na przykład zielone warzywa w postaci brokułów, szpinaku i sałaty, zawierające dużo żelaza oraz witaminy A i C, które są niezbędne do produkcji sebum. Istotne jest także spożywanie dużej koncentracji przeciwutleniaczy oraz fitozwiązków. W diecie realizowanej z myślą o włosach nie może zabraknąć witamin A, D, E, K oraz witamin z grupy B, które pozytywnie wpływają na kondycję włosów. Istotnymi minerałami dla zdrowia włosów jest cynk i miedź. Niezbędne jest także bieżące uzupełnianie poziomu żelaza, gdyż jego niedobór najczęściej objawia się osłabieniem i wypadaniem włosów. Aby czerpać energię z diety dla włosów, powinna być ona przede wszystkim dobrze zbilansowana, wówczas nasze kosmyki będą prawidłowo nawilżone i odżywione od środka.

Lato nie jest łatwym okresem dla włosów, dlatego należy zadbać o ich właściwą ochronę, wzmacniać włosy zdrową dietą, dobrze dobraną pielęgnacją i regeneracją. Odżywione i odpowiednio nawilżone włosy będą bardziej odporne na działanie słońca, słonej wody czy wiatru.