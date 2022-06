Na głowie, podobnie jak na skórze całego ludzkiego ciała, umieszczone są gruczoły łojowe produkujące sebum. Rola sebum polega na natłuszczaniu skóry i ochrony jej przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, dotyczy to zarówno skóry głowy, jak i samych włosów, aby nie były suche i łamliwe.

- Efektem zaburzeń w wydzielaniu sebum może być sucha skóra na głowie. Jest ona zazwyczaj bardziej podatna na podrażnienia, które mogą skutkować na przykład swędzeniem, zaczerwienieniem czy uczuciem napięcia oraz pojawiającym się łuszczeniem. Za suchą skórę głowy może być odpowiedzialnych wiele, bardzo różnych czynników, na przykład nieodpowiednia dieta uboga w witaminy i minerały oraz tłuszcze nienasycone, nieprawidłowa pielęgnacja z błędami w doborze produktów do skóry głowy, niewłaściwa stylizacja włosów i zbyt częste ich farbowanie, jak również zaburzenia hormonalne, niektóre choroby i schorzenia oraz czynniki zewnętrzne w postaci choćby promieniowania UV – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog.

Gdy skóra głowy jest niedostatecznie nawilżona i zbyt szybko traci wodę, możemy odczuwać zwiększony dyskomfort, związany z jej wysuszeniem i podrażnieniem.

- Sucha skóra głowy może dodatkowo powodować spowolniony wzrost włosów, wpływać negatywnie na kondycję łodygi włosa, a nawet powodować nadmierne ich wypadanie. Dlatego bardzo istotne jest dbanie o dobry stan skóry głowy i niebagatelizowanie sygnałów, które mogą świadczyć o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Jeśli mamy wątpliwości dotyczące kondycji skóry głowy, warto zasięgnąć konsultacji trychologa i wykonać badanie trichoskopowe - dodaje Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Jak nawilżyć skórę głowy?

Skuteczne nawilżenie skóry głowy wymaga działań w kilku obszarach. Jeśli borykamy się z suchą skórą głowy, to powinniśmy skupić się na prawidłowej jej pielęgnacji i stosowaniu odpowiednich nawyków w dbaniu o nią. Sucha skóra głowy jest bardziej wymagająca, dlatego w doborze kosmetyków powinniśmy zwrócić uwagę na obecność składników, które nie będą dodatkowo jej podrażniały, a działały na nią kojąco i nawilżająco. Na przykład wybierając szampon do suchej skóry głowy powinniśmy zwrócić uwagę czy posiada emolienty, które będą pełniły funkcję nawilżająca, odżywiająca, ale także ochronną przed czynnikami zewnętrznymi i utratą wody z naskórka. W przypadku suchej skóry, skalp jest wrażliwy i bardziej podatny na podrażnienia, dlatego powinno się unikać produktów do jego pielęgnacji zwierających silne detergenty, które mogą sprzyjać dodatkowo jego wysuszaniu.

Do pielęgnacji warto wykorzystać także raz w tygodniu peeling do skóry głowy, który pozwoli nam złuszczyć zrogowaciały naskórek, odblokować ujścia mieszków włosowych oraz pozbyć się zanieczyszczeń. Oczyszczona skóra głowy będzie lepiej absorbowała składniki aktywne na kolejnym etapie jej pielęgnacji.

Aby utrzymywać w dobrej kondycji skórę głowy, powinniśmy dostarczać jej m.in. witamin i aminokwasów, zapobiegających nadmiernej utracie wody z naskórka i pozytywnie wpływających na wzmacnianie bariery ochronnej skóry. Jeśli mamy wątpliwości jak dobrać prawidłowo produkty do skóry głowy, możemy skonsultować się z trychologiem.

Przyczynami suchej skóry głowy może być również zbyt częste farbowanie włosów, szczególnie jeśli do procesy farbowania wykorzystywane są produkty z amoniakiem oraz nieprawidłowa stylizacja polegająca na nadużywaniu na przykład gorącego nawiewu suszarki. Są to działania, na które możemy mieć wpływ, zmieniając nasze nawyki.

Suchą skórę głowy należy podobnie, jak cały organizm prawidłowo nawadniać od wewnątrz, gdyż nasze problemy z jej kondycją mogą także wynikać ze źle zbilansowanej diety i ze spożycia zbyt małej ilości płynów. Według zaleceń, spożycie powinno oscylować na poziomie 8 szklanek wody dziennie, aby wspierać procesy metaboliczne, sprzyjać regulowaniu trawienia i wpływać pozytywnie na stan skóry.

Konsekwencjami suchej skóry głowy mogą być m.in. problemy z łupieżem, przetłuszczaniem się i wypadanie włosów. Dlatego istotne jest prawidłowe dbanie o nawilżanie skóry głowy na poziomie pielęgnacji i świadomego wyboru odpowiednich produktów, właściwej diety z niezbędną ilością płynów i wartościowych dla włosów składników.