Właściwości włosów zależne są od ich budowy i struktury. Posiadają takie cechy jak wytrzymałość na zrywanie, rozciągliwość, grubość czy zdolności wchłaniania wody i wilgoci. Charakteryzują się również odpornością na działanie czynników mechanicznych, elastycznością oraz odpornością na gniecenie.

Każdy włos składa się z łodygi i cebulki. Łodyga jest częścią włosa, wystającą ponad powierzchnię skóry. Składa się z warstwy korowej i osłonki, która stanowi zewnętrzną część włosa i przypomina kształtem rurkę zbudowaną z nachodzących na siebie komórek zwanych łuskami. Kiedy włos jest zdrowy, łuski przylegają do siebie dzięki spoiwu i ceramidom, zapewniając włosom ochronę przed utratą wilgoci i czynnikami zewnętrznymi. To stan osłonki decyduje o połysku i jakości włosa.

Cebulka jest niewidoczną częścią włosa, znajdującą się w mieszku włosowym, na której dnie odbywają się podziały komórkowe. W zespole mieszkowy obecne są również gruczoły łojowe odpowiedzialne za regulacje płaszcza hydrlipidowego.

Włos zbudowany jest z białka zwanego keratyną, która składa się z różnego rodzaju aminokwasów w różnym fragmencie włosa. Wewnętrzna część, nazywana korową, przypomina kształtem wrzeciona komórek keratynowych. Takie ułożenie gwarantuje wysoką odporność na zrywanie i wyginanie.

- Włosy wyrastają z mieszka włosowego i to on odpowiada za ich porost. Co ciekawe, w zależności od rodzaju włosów, mają one różny kształt w przekroju poprzecznym. Włosy proste są okrągłe, faliste w kształcie elipsy, kręcone wyglądają jak spłaszczony owal, kędzierzawe mają kształt nerki, natomiast włosy o najmocniejszym skręcie po przecięciu przypominają rogalik – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trcyhologii.

Włosy normalne

To takie, u których nie jest konieczna specjalistyczna pielęgnacja. Ich struktura jest gładka, a nasada nie przetłuszcza się nadmiernie. W tym przypadku wystarczy stosowanie głównie preparatów odżywczych, aby utrzymać prawidłową kondycję i właściwy poziom hydratacji skóry głowy i włosów. Dobrze sprawdzają się też odżywki bez spłukiwania, które pielęgnują włosy i zabezpieczają przed uszkodzeniami spowodowanymi przez czynniki atmosferyczne jak słońce, wiatr, mróz.

Włosy mieszane

To rodzaj włosów dosyć problematyczny. Z jednej strony pojawia się problem z przetłuszczaniem u nasady, z drugiej z przesuszonymi końcówkami. W tym wypadku szampon dobieramy do rodzaju skóry głowy, zaś odżywkę do ich jakości. Do tego rodzaju skóry głowy najlepsze będą kosmetyki działające sebostatycznie ale też jednocześnie wpływające na utrzymanie prawidłowo funkcjonującego płaszcza hydrolipidowego. Natomiast włosy a szczególnie ich końce wdzięczne będą za produkty nawilżające i regenerujące. Końce włosów powinny być też zabezpieczane przed czynnikami termicznymi i atmosferycznymi za pomocą balsamów, kremów, olejków o przeznaczeniu ochronnym. Włosy mieszane lubią zdrowy balans.

Włosy kręcone

Mają predyspozycje do puszenia się i matowienia ze względu na wysokoporowatą strukturę.

Odpowiednie dla tego rodzaju włosów jest podkreślenie elastyczności loków i duża dawka nawilżenia. Odżywki do tego typu włosów powinny wygładzać, odżywiać i ujarzmiać puszenie.

Warto sprawdzić czy w ich składzie są emolienty, które zapewnią odpowiedni poziom nawilżenia i sprężystości. Włosy kręcone będą również wdzięczne za produkty zawierające humektanty i olejki. Preparaty bogate w humektanty czy proteiny powinny być stosowane co jakiś czas jako kuracja regenerująca.

Włosy cienkie

Mogą być gęste lub delikatne i rzadkie. Jeśli skóra głowy nie wymaga szczególnej pielęgnacji, można stosować lotiony wspomagające uniesienie włosów od nasady. Pamiętaj, że ten rodzaj włosów nie lubi obciążenia dlatego odżywki powinny być lekkie i nadawać objętości. Jeśli mamy delikatne włosy powinniśmy unikać olejków, kremów i balsamów, a odżywkę aplikować jedynie na końce.

Włosy suche

Potrzebują dużej dawki nawilżenia i częstej regeneracji. Włosy suche mogą występować w parze z suchą skórą głowy. Dlatego bardzo istotne jest używanie szamponów, które odpowiadają za utrzymanie hydratacji skóry głowy. Natomiast same włosy często pozbawione są połysku i witalności. Warto w ich pielęgnacji za każdym razem pamiętać o używaniu masek lub odżywek bardzo bogatych w emolienty oraz olejki, które pozostawią na włosach blask. W pielęgnacji włosów suchych istotne są również regularne zabiegi regenerujące, które wzmacniają włókna włosów.

Kondycja włosów w dużym stopniu zależy od genów, zdrowia naszego organizmu i stylu życia, ale również od innych czynników, które mogą nas zaskoczyć. Dlatego tak istotna jest obserwacja własnego organizmu i podejmowanie działań, które mogą skutecznie pomóc zawalczyć o zdrowie i dobrą kondycję włosów.