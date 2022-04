Daj sobie czas!

Reklama

Jak to z każdą nowością bywa, rozpoczęcie odpowiedniej pielęgnacji włosów teksturowanych i wypracowanie skutecznej rutyny zajmuje trochę czasu. Ten pierwiastek jest szczególnie cenny w przypadku kiedy mamy odczynienia z uszkodzeniami spowodowanymi takimi czynnikami, jak ciepło, czy farbowanie. Dając sobie i swoim włosom czas, masz możliwość obserwacji i wyeliminowania ewentualnych błędów.

Jak prowadzić odpowiednią rutynę?

1. Oczyść włosy

Wybrane typy skrętów mogą zacząć się puszyć po ciągłym myciu szamponem. Jeśli tak jest w twoim przypadku, to warto rozważyć czasową rezygnację z szamponu na rzecz odżywki. Ta również zapewnia włosom delikatne oczyszczenie.

Reklama

2. Pielęgnacja

Po opłukaniu włosów nadchodzi czas, by sięgnąć po odżywkę, która zagwarantuje włosom intensywne nawilżenie, zregeneruje je oraz zmiękczy. Dobrze sprawdzą się tutaj kosmetyków stworzonych specjalnie do celów naprawczych.

Reklama

3. Delikatne rozczesanie/ rozplątanie

Fale, loki oraz sprężynki powinno się przeczesywać, kiedy włosy są wilgotne. Zaleca się do tego celu skorzystać ze specjalnych grzebieni do włosów teksturowanych, jednak niektórzy wolą robić to palcami. Daje to włosom wiele korzyści, wśród których wymienia się na przykład lepiej podkręcony skręt. Jednak rozczesywanie palcami jest dość czasochłonne i wymaga cierpliwości, więc kiedy się spieszysz, lepszym rozwiązaniem będzie użycie grzebienia lub specjalnej szczotki. Aby rozczesać włosy, warto zacząć od końcówek i kierować się w stronę nasady.

4. Chroń kształt skrętów

Kiedy włosy są już oczyszczone i odpowiednio odżywione, można sięgnąć po aktywatory skrętu. Te kosmetyki sprawiają, że włosy są wygładzone i dobrze dociążone. Podkreślają także ich naturalną definicję, wydobywa objętość oraz piękny skręt.

5. Najlepszy sposób na wysuszenie kręconych włosów

Zanim sięgniesz po suszarkę do włosów, dodaj kolejny krok do swojej rutyny - delikatnie osusz włosy starą koszulką, aby usunąć nadmiar wody. Zniweluje to zarówno puszenie się włosów, jak i uszkodzenia cieplne. Następnie ustaw na suszarce średnią temperaturę i użyj dyfuzora. Osuszaj włosy, do momentu, aż będą w większości suche. Później pozostaw je do naturalnego wyschnięcia.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Cantu.