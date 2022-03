Grzybiczny świąd skóry głowy

Grzybica owłosionej skóry głowy jest wywoływana przez dermatofity. Jest to rodzaj grzybów bytujących na naszej skórze i wykazujących powinowactwo do keratyny. Możemy wyróżnić grzybicę powierzchowną i grzybicę głęboką owłosionej skóry głowy. Grzybica powierzchowna jest najczęściej spotykana. Objawia się ogniskami złuszczającego się naskórka z stanem zapalnym i zmianami w obrębie łodygi włosa. W zależności od rodzaju grzybicy, włosy mogą być matowe, suche i szorstkie bądź ułamane u nasady, z wyglądu przypominające zmiany jak w łysieniu plackowatym. Grzybica głęboka przebiega z zapalnymi naciekami oraz ropnymi zmianami w ujściach mieszków włosowych. Wymaga szybkiego włączenia leczenia przeciwgrzybiczego.

Świąd skóry głowy przy keratozach

Keratozy należą do zmian skórnych z zaburzeniem proliferacji komórek naskórka. Najprostszym objawem jest łupież. Geneza zmian łupieżowych jest wieloczynnikowa. Może być spowodowany złą pielęgnacją, suchością, zabiegami fryzjerskimi lub chorobami skórnymi jak ŁZS, AZS, grzybica i łuszczyca. W walce z łupieżem lub inną keratozą bardzo dobrze sprawdzają się produkty, które wykazują działanie przeciwzapalne oraz bakterio- i grzybobójcze. Można takie szampony stosować zarówno w celach terapeutycznych w walce z łupieżem oraz w celach profilaktycznych zapobiegając nawrotom łupieżu. Warto terapię przeciwłupieżową wspomóc suplementacją witaminy D3, która będzie regulować proliferacje komórek skóry.

Świąd przy łuszczycy

Łuszczyca jest to choroba o przewlekłym i nawrotowym przebiegu, cechująca się świądem i zwiększoną proliferacją naskórka, a klinicznie złuszczającymi wykwitami grudkowymi, ustępującymi bez pozostawienia śladów. Łuszczyca może się ograniczyć do występowania w obrębie owłosionej skóry głowy lub zajmować równocześnie inne partie ciała. Łuszczyca jest chorobą autoimmunologiczną o uwarunkowaniach genetycznych. Często jej powodem jest silny stres lub przeżycia emocjonalne.

Stan zapalny może być pojedynczą zmianą lub może dotyczyć całej owłosionej skóry głowy. W momencie, kiedy łuska mocno przylega do skóry można wyczuwać delikatny dyskomfort. Natomiast kiedy łuska zaczyna się złuszczać, obserwujemy objaw łupieżu i odczuwamy nasilający się świąd. Bardzo ważne w tym momencie jest unikanie fizycznego podrażnienia tych zmian. Podrażnienie powstałe na skutek drapania może spowodować pojawienie się kolejnych zmian po upływie 6-12 dni.

Miejscowe terapie w walce z łuszczycą polegają na stosowaniu preparatów niwelujących objawy stanu zapalanego, świądu oraz regulujących proliferację komórek skórnych. W terapii łuszczycy polecane są również nowe technologie jak naświetlania systemem exciplex bezpośrednio miejsc zmienionych łuszczycowo.

Świąd przy atopowym zapaleniu skóry

Atopowe zapalenie skóry jest to choroba zaliczana do chorób alergicznych skóry, charakteryzująca się zmianami wypryskowymi z wybitnie nasilonym świądem. Ma przewlekły i nawrotowy przebieg często z tendencją do wygasania. Wszystkie histochemiczne procesy przebiegające w skórze w trakcie atopowego zapalenia skóry wykazują zewnętrznie cechy atopii. Do typowych objawów atopii należą skłonności do rogowacenia mieszkowego, suchość, dermografizm, świąd i wrażliwość skóry. Najczęściej zmiany skórne lokalizują się zgięciach łokciowych i podkolanowych, grzbietach rąk oraz karku, ale też mogą dotyczyć i skalpu. W przypadkach o ciężkim przebiegu zajmują całą powierzchnię skóry.

Postępowanie w przypadku Atopowego Zapalenia Skóry polega na odpowiednim nawilżeniu skóry, stosując preparaty z emolientami do pielęgnacji, leki przeciwhistaminowe oraz w mniejszym stopniu leki neuro- i psychotropowe. Nawilżanie i natłuszczanie skóry w przebiegu AZS ma podstawowe znaczenie odbudowujące briofilm i redukujące uczycie świądu.

Zaburzenia endokrynne

Nadmierne stężenie niektórych hormonów może wtórnie wpływać niekorzystnie na skórę i powodować świąd. Takie działanie obserwujemy przy zwiększonym stężeniu hormonów męskich, które powoduje łysienie androgenowe. W przebiegu tego typu łysienia obserwujemy znaczny łojotok, który może działać drażniąco i zalegać na skórze co powoduje świąd skóry głowy. Podobną sytuację możemy zaobserwować przy podwyższonym poziomie kortyzolu, wynikającym z sytuacji stresowej.

Zaburzenia hormonalne mogą powodować również suchość skóry. W wyniku tego zaburzenia skóra robi się sucha, zimna, uwidacznia się zmniejszona potliwość i nadmierne rogowacenie naskórka, co powoduje dosyć intensywny świąd skóry. Postępowanie w celu zwalczania swędzeń polega przede wszystkim na wyrównaniu zaburzeń hormonalnych oraz na odpowiedniej pielęgnacji preparatami nawilżającymi jak maski i odżywki przeznaczone do owłosionej skóry głowy.

Podsumowując, świąd owłosionej skóry głowy ma wiele rodzajów i może wynikać z błędów związanych z pielęgnacją skóry głowy bądź włosów, ale też może towarzyszyć wielu schorzeniom. Stąd nie warto bagatelizować tego objawu i w przypadku jego pojawienia się, skorzystać od razu z pomocy specjalisty.