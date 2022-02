Mezoterapia skóry głowy ma za zadanie aktywację szlaków biosyntezy wpływającej na wzrost włosów oraz minimalizację nadmiernego wypadania. W skład aplikowanych substancji wchodzą zazwyczaj witaminy i składniki odżywcze, które w zależności od problemu poprawiają osłabioną kondycję włosów.

- Zabieg mezoterapii skóry głowy powinien być przeprowadzony według ściśle określonych parametrów. Procedury podawania konkretnych substancji powinny być poprzedzone dokładnym wywiadem oraz eliminacją przeciwwskazań. W zabiegu mezoterapii można podawać różne składniki aktywne o odmiennych reakcjach biochemicznych. Dlatego najważniejsze jest ustalenie toku terapii, aby uzyskać oczekiwane rezultaty. Zabieg polega na kontrolowanym podaniu określonej dozy substancji czynnej na głębokość w której wykaże ona największą skuteczność, co przełoży się na uzyskanie pożądanych efektów - wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Preparaty wykorzystywane podczas mezoterapii skóry głowy, dopasowywane są do indywidualnych potrzeb i dolegliwości. Również częstotliwość i ilość zabiegów jest indywidualna.

Mezoterapia skóry głowy to zabieg, który jest przeprowadzany zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, w każdym wieku. Mezoterapia może być stosowana jako zabieg terapeutyczny w walce z konkretnym problemem lub jako zabieg o charakterze profilaktycznym.

- Przeciwwskazaniem do mezoterapii skóry głowy może być ciąża, choroby nowotworowe, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych lub stany zapalne i infekcje skóry głowy oraz inne które mogą dyskwalifikować daną osobę ze względu na indywidualne problemy zdrowotne - dodaje Anna Mackojć.

Przygotowanie do zabiegu polega na zebraniu dokładnego wywiadu, dodatkowo zalecane są badania krwi, aby wykluczyć jakiekolwiek przeciwwskazania. Istotną rolę odgrywa prawidłowe oczyszczenie i wcześniejsze przygotowanie skóry głowy przed zabiegiem, dzięki czemu zwiększa się absorpcja składników aktywnych do mieszka włosowego. Do tych substancji należą m.in.: aminokwasy, witaminy, peptydy biomimetyczne czy minerały.

Zabieg mezoterapii skóry głowy polega na podaniu za pomocą specjalnego urządzenia substancji aktywnych. Przewagą specjalistycznego urządzenia nad wykonywaniem mezoterapii igłą i strzykawką jest wysoka precyzja. Dzięki temu można zawsze podać taką samą dawkę preparatu oraz nakłucia są w regularnych odstępach. To, co jest najważniejsze to precyzja wkłucia, zawsze na tą samą głębokość oraz dokładność podawanej dozy czyli dawki preparatu, co daje gwarancję, że do mieszka włosowego dostanie się zawsze jednakowa ilość preparatu. Mezoterapia skóry głowy nie jest zabiegiem bolesnym, a czas trwania to zazwyczaj około 20 minut.

Mezoterapia skóry głowy jest jedną z najskuteczniejszych metod odpowiedzialną za porost włosów. Przynosi również nieocenione korzyści poprawy jakości włosów i zahamowanie procesu ich wypadania. Zabieg ten może mieć również charakter profilaktyczny. Na satysfakcjonujące efekty należy poczekać już kilku tygodni.