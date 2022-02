Termoochrona włosów

Dbanie o włosy to złożona procedura. Często kobiety skupiają się na odpowiedniej (czyli dobrze dobranej) pielęgnacji skóry twarzy, jednocześnie włosy traktując po macoszemu. To błąd. Włosy, tak jak i skóra, potrzebują indywidualnego traktowania.

- Gdy umyjesz twarz żelem oczyszczającym, to co wtedy czujesz? Dyskomfort i ściągnięcie. Dlatego kolejnym krokiem pielęgnacji jest użycie kremu nawilżającego, toniku przywracającego prawidłowe pH skóry. Dokładnie to samo czują włosy po umyciu tylko szamponem - podkreśla Łukasz Szymczak, stylista fryzur i właściciel salonów Luisse.

Dodatkowym aspektem jest często pomijana termoochrona, a w okresie zwłaszcza jesienno-zimowym suszenie włosów i poddawanie ich działaniu różnego typu ciepła to dla wielu kobiet codzienność. Włos, który nie został zabezpieczony przed użyciem suszarki i bez użycia odpowiednich kosmetyków jest narażony na spore zniszczenia. Jak temu zapobiec?

- Przed użyciem suszarki czy lokówki warto zabezpieczyć włosy specjalnym preparatem termoochronnym, który chroni je przed wysoką temperaturą, w większości wypadków destrukcyjnie wpływającą na łodygę. Można także używać odżywek w sprayu bez spłukiwania, które zatrzymują wilgoć w strukturze włosa, przez co utrzymuje on swoją ciężkość - mówi Łukasz Szymczak.

- Tak naprawdę ciepło poza salonem fryzjerskim można wykorzystać w pozytywny sposób jedynie w saunie. Podczas wizyty w takim miejscu można na wilgotne włosy nałożyć nawilżającą maskę i wystawić ją na działanie ciepła - podkreśla. - Dzięki temu zabieg rodem z salonu fryzjerskiego możliwy jest do zrealizowania także podczas relaksu w saunie.

Jeśli istnieje możliwość ograniczenia użycia ciepła, to jest to wskazane.

- Naprawdę fryzurze wyjdzie na dobre, jeśli od czasu do czasu pozwoli się włosom wyschnąć bez użycia suszarki. Zwłaszcza latem, kiedy nie potrzeba wiele czasu na efekt naturalnego suszenia. Dobrze nawilżone włosy z użyciem odżywki dobranej pod typ włosa sprawi, że nawet bez modelowania będą one dobrze wyglądać, zwłaszcza wtedy, kiedy naturalnie się falują - dodaje Szymczak.

Co ważne, odżywki zawsze powinny być dobierane pod swoje włosy. Zasada jest prosta – lekkie włosy to lekka pielęgnacja.

Jak jeszcze ograniczyć użycie ciepła na włosach?

- Choć wymaga to wprawy, warto zacząć próbować modelować włosy przy użyciu suszarki i specjalnej szczotki. Suszenie włosów zgodnie z kierunkiem łuski włosa wygładza je i nadaje im gładkość bez efektu puszenia. Dzięki temu kobieta może użyć jedynie suszarki, z pominięciem kolejnego kroku, np. wykorzystania prostownicy. Włos jest martwym wytworem naszej skóry, trzeba pamiętać , że każde działanie ciepłem uszkadza jego strukturę, chyba że wykonuje to profesjonalista. Nie da się go odbudować, uda nam się zadbać o włosy w taki sposób aby ładnie wyglądały na co dzień - podsumowuje stylista.