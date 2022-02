Wybierając podstawowy produkt pielęgnacji, należy zwrócić szczególną uwagę na skład i efekty działania. Warto również zweryfikować inne preparaty, których używamy do pielęgnacji, aby ocenić czy składniki w nich zawarte są odpowiedzą na nasze problemy skóry głowy i włosów. Poprzez codzienną obserwację skóry głowy i włosów widzimy czy dają one pożądane efekty, czy też może nam szkodzą.

Jak wynika z badania „Pielęgnacja włosów i schorzenia skóry głowy Polaków” Instytutu Trychologii, ponad 61% respondentów myje włosy codziennie, najczęściej używając szamponu drogeryjnego (73%). Niewiele osób słyszało o specjalistycznych szamponach trychologicznych – tylko 4% osób. Aż 85% respondentów nigdy nie stosowało specjalistycznych produktów trychologicznych.

Szampon należy przede wszystkim dopasować do rodzaju skóry głowy. Dobierając preparat powinniśmy uważnie czytać jego skład i szukać w nim składników aktywnych, takich jak: witaminy, wyciągi i ekstrakty roślinne. Unikajmy kosmetyków przepełnionych różnymi rodzajami alkoholi.

- Szampon do włosów powinno dobierać się w zależności od aktualnych potrzeb włosów. Włosy potrzebują również różnorodnych składników. Szampon można stosować tak długo jak odpowiada on potrzebom naszej skóry głowy. Cały czas trzeba mieć na względzie idealną kondycją skóry głowy, gdyż to ona zapewnia naszym włosom potencjał do wzrostu. Nie dobieramy szamponu do włosów - łodyg. Na łodygi włosa dobieramy maski lub odżywki. Należy pamiętać również że potrzeby skóry głowy mogą być różne. Jeśli trenujemy lub korzystamy z chlorowanego basenu, wówczas po takim treningu lub po chlorowanej wodzie myjemy skórę głowy innym szamponem niż ten którego używamy codziennie - wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Mycie skóry głowy i włosów to nie tylko dbanie o higienę, ale również zabieg pielęgnacyjny, dlatego tak istotne jest aby wykonywać go prawidłowo. Dwukrotne nakładanie szamponu jest kluczowe, jeśli chcemy dobrze oczyścić głowę, tylko wtedy jesteśmy w stanie usunąć z włosów i skóry głowy wszystkie zanieczyszczenia i jednocześnie prawidłowo ją pielęgnować. Każda skóra głowy wymaga innej pielęgnacji. Częstotliwość mycia i szampon dobieramy indywidualnie do typu naszej skóry głowy. Produkt, który po umyciu powoduje świąd, pieczenie, zaczerwienienie lub łojotok ewidentnie nie jest produktem przeznaczonym do naszej skóry.

Ważnym punktem pielęgnacji skóry głowy i włosów jest codzienne mycie w przypadku gdy codziennie używamy produktów do stylizacji. Brak oczyszczenia skóry głowy i włosów z lakieru, pianki, żelu czy pasty może spowodować podrażnienie skóry głowy oraz wpływać negatywnie na kondycję samych włosów wzmagając kruszenie się ich. Szamponu nie powinno nakładać się bezpośrednio na głowę, lepiej wcześniej rozetrzeć go w mokrych dłoniach, należy również pamiętać, aby właściwie wmasować go w skórę głowy a nie jedynie same włosy. Trzeba jednak robić to bardzo delikatnie, aby nie zniszczyć włosów. Mycie włosów powinno odbyć się poprzez delikatne masowanie opuszkami palców. Niedopuszczalne jest silne drapanie skóry głowy. Prawidłowe mycie głowy powinno odbywać się w letniej wodzie, nie za zimnej i nie za gorącej.