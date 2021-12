Magdalena Wieliczko, specjalista ds. dermokosmetyków w drogeriach Ziko Dermo, radzi jak rozpoznać cerę suchą i normalną i jak dobrać do niej odpowiednią pielęgnację oraz kosmetyki.

Cera sucha jest zwykle napięta, szorstka, ma tendencje do zaczerwienienia, a nawet łuszczenia się. Charakteryzuje ją uczucie ściągnięcia, dyskomfortu i odwodnienia. Cera sucha jest bardzo podatna na podrażnienia, szybciej widoczne są pierwsze zmarszczki, a także reaguje na zmiany temperatur czy warunki atmosferyczne. Najczęściej to skóra wrażliwa i mniej elastyczna. Źle dobrane kosmetyki mogą nasilać uczucie pieczenia, a niski poziom nawilżenia sprawia, że łatwo ulega uszkodzeniom.

Dlaczego tak się dzieje?

Problemem suchej skóry jest niedobór tłuszczów, spowodowany niedostateczną pracą gruczołów łojowych. Uszkodzony płaszcz hydrolipidowy ma obniżoną zdolność do wiązania i utrzymywania wody w naskórku. W codziennej pielęgnacji skóra sucha potrzebuje więc nie tylko uzupełnienia wody, ale przede wszystkim lipidów. Przyczyn przesuszonej skóry może być wiele, odpowiednia pielęgnacja jest kluczem do przywrócenia równowagi cery suchej.

Jak pielęgnować cerę suchą?

Podstawą pielęgnacji skóry suchej powinno być stosowanie delikatnych kosmetyków do oczyszczania oraz wykluczenie tych zawierających alkohol. Unikamy również mydła. Formuły do mycia i demakijażu powinny być bardzo łagodne, oparte na olejach i delikatnych substancjach myjących. Do oczyszczania świetnie sprawdzą się oczyszczające balsamy czy żele, które skutecznie, lecz delikatnie pozbędą się makijażu i zanieczyszczeń oraz przygotują skórę do dalszych etapów.

Oczyszczanie jest podstawą pielęgnacji każdej skóry, jednak skóra sucha potrzebuje też solidnej dawki nawilżenia. Stosując kremy, wybierajmy te, które są bogate w oleje, lipidy, kwasy omega, a także kwas hialuronowy i łagodzącą alantoinę. Zamiast stosowania podrażniających peelingów z drobinkami, wybierz peelingi enzymatyczne, które delikatnie pozbędą się suchych skórek i odżywią twarz. Unikaj także pocierania twarzy ręcznikiem, ponieważ cera wrażliwa bardzo tego nie lubi.

- Cera sucha jest bardzo wymagająca, ale zawsze tłumaczę naszym klientkom, że przy wprowadzeniu odpowiedniej rutyny pielęgnacyjnej ryzyko jej odwodnienia zmniejszy się. Dermokosmetyki o działaniu nawilżającym dostarczą odpowiednią dawkę nawilżenia, a stosowanie łagodnych kosmetyków do mycia twarzy nie pozbawi skóry jej naturalnej, ochronnej warstwy sebum – mówi Magdalena Wieliczko.

Cera normalna

Taki rodzaj skóry jest w dzisiejszych czasach rzadkością. Jej posiadacze to szczęściarze, którzy nie mają z nią większych problemów. Skóra normalna jest odpowiednio nawilżona, odżywiona. Ma jednolity, zdrowy kolor, często tzw. "zdrowy rumieniec", a jej tekstura jest gładka. Przypomina z wyglądu skórę dziecka.

Pielęgnacja cery normalnej

Jak każdy typ cery, również skóra normalna potrzebuje troski. Kiedy skóra zachowuje zdrowy wygląd i nie przysparza problemów, bardzo łatwo bagatelizować jej potrzeby.

Jak dla każdego typu cery, najważniejsze jest dokładne pozbycie się zanieczyszczeń. W tym celu dwa razy dziennie należy umyć twarz żelem, pianką czy olejkiem, a wieczorem, zanim przejdziemy do dalszych kroków, starannie zmyć makijaż na przykład dwufazowym płynem do demakijażu..

Kosmetyki do pielęgnacji cery normalnej powinny zawierać oleje, glicerynę, aloes czy kwas hialuronowy. Są to bezpieczne, uniwersalne składniki nawilżające, powszechnie stosowane w kosmetykach. Preparaty zawierające peptydy i witaminy A, E, C również przyniosą wspaniałe efekty.

Konieczne będzie także stosowanie toniku po myciu, kremów nawilżających, a także peelingu raz w tygodniu. Posiadacze każdego rodzaju skóry nie mogą ich lekceważyć. Rano warto wybrać kremy o lekkiej konsystencji, które sprawdzą się jako baza pod makijaż. W nocy skóra musi się zregenerować. Dlatego dobrym wyborem będą preparaty o bogatych formułach, by mogły dbać o skórę również podczas snu. Dobrym wyborem będą kremy i olejki pielęgnacyjne. Największym problemem skóry normalnej są pojawiające się z wiekiem drobne zmarszczki, ponieważ nie możemy zupełnie im zapobiegać. Nasza skóra zmienia się przez całe życie. Można jednak opóźniać ich powstawanie i na tym powinna skupić się właściwa pielęgnacja tego typu skóry.

Warto wiedzieć

Nasza skóra się zmienia, tak samo, jak warunki w których żyjemy, dlatego nie wystarczy stosowanie tych samych kosmetyków przez cały rok.

- Bez względu na to, jaki typ skóry posiadamy, trzeba pamiętać, że są takie momenty, gdy musimy chronić ją szczególnie. Jest to zwłaszcza okres jesienno-zimowy. Niskie temperatury, wiatr, mróz, a także sezon grzewczy - to czynniki, które "wymuszają" na nas modyfikacje kosmetyków do codziennego stosowania. Lżejsze, żelowe, "letnie" formy kremów, warto zamienić na bogatsze, lipidowe formuły, które wzmocnią płaszcz hydrolipidowy, oraz uzupełnią cement międzykomórkowy, dzięki czemu, zostanie utrzymany prawidłowy poziom nawodnienia skóry, a także uniknie się podrażnień - podsumowuje specjalistka.