Problem odwodnionej skóry dotyka bardzo wielu osób na różnych etapach życia i choć jest on uciążliwy, stosując odpowiednio dobraną pielęgnację można sobie z nim poradzić. Podstawą są w tym przypadku kosmetyki, które nawodnią cerę oraz stworzą barierę ochronną zatrzymującą nawilżenie.

Dlaczego skóra traci wodę?

Skóra twarzy narażona jest na działanie różnych czynników atmosferycznych - od upałów i silnego promieniowania UV po mróz i śnieg. Nietrudno również o uszkodzenia mechaniczne, które naruszają naskórek i mogą przyczyniać się do utraty nawilżenia. Ponadto, stosując peelingi pozbawiamy się naturalnej bariery odgradzającej skórę od środowiska, czyli sebum. Ułatwia to, co prawda, przenikanie substancji czynnych i wspomaga pielęgnację, ale przy zbyt częstym stosowaniu lub używaniu silnych produktów, może mieć też swoje negatywne konsekwencje takie jak np. odwodnienie cery.

Odwodnienie skóry może być problemem, który stale towarzyszy nam w pielęgnacji, ale także pojawiać się okresowo, np. w sezonie grzewczym. Na utratę nawilżenia szczególnie narażone są osoby w wieku dojrzałym, u których nawet niewielkie zmiany w nawodnieniu mogą być mocno widoczne. Niezależnie od tego, czy borykamy się z tym problemem długo, czy okazjonalnie, warto wiedzieć jak odpowiedzieć na potrzeby cery i zapewnić jej nawilżenie.

Jak dbać o skórę odwodnioną?

Bardzo ważny element pielęgnacji skóry odwodnionej to picie dużych ilości wody. Priorytetem organizmu jest zawsze dobre nawodnienie organów wewnętrznych, a do skóry woda dociera w ostatniej kolejności. Dlatego, aby nawilżenie dotarło również do niej, powinniśmy zapewnić sobie wymaganą ilość płynów.

Ogromne znaczenie mają również kosmetyki, których używamy. Ich składniki można podzielić w zależności od tego czy przyciągają, czy odpychają wodę - są to substancje hydrofilowe lub hydrofobowe. Zadaniem substancji hydrofilowych takich jak mocznik czy gliceryna jest przenikanie w głąb skóry i nawadnianie jej. Substancje hydrofobowe mogą być z kolei stosowane w celu ochronnym, aby zapobiec utracie wody ze skóry. Taką funkcję pełnią np. wosk pszczeli czy olej jojoba. Kosmetyki o wodnistej, rzadkiej konsystencji jak toniki, mgiełki czy sera z reguły pełnią funkcję nawadniającą. Z kolei te o cięższej, oleistej formule często zawierają w sobie składniki zatrzymujące wodę, dlatego warto nakładać je jako ostatni etap pielęgnacji. Dobrze jest mieć to na uwadze dokonując wyboru kosmetyków.

Czego więc szukać na sklepowej półce?

- Do oczyszczania twarzy warto używać delikatnych pianek czy żeli myjących. Peeling nie jest zabroniony, jednak nie powinien działać zbyt agresywnie - stąd poleca się peelingi enzymatyczne lub drobnoziarniste. Aby zapewnić lepszą penetrację substancji nawilżających można zastosować tonik nawilżający a dopiero po nim serum czy krem. Osoby borykające się z cerą suchą mogą nałożyć krem o bogatszej formule, aby zabezpieczyć cerę przed utratą wilgoci - informuje Magdalena Meller, ekspertka Kontigo.

Substancjami nawilżającymi, których powinniśmy szukać w składzie kosmetyków dla cery odwodnionej są m.in. gliceryna, mocznik, kolagen, kwas hialuronowy, alantoina czy pantenol. Wszystkie one wiążą wodę w naskórku. Ochronny film utworzą z kolei na skórze takie składniki jak olej jojoba, woski, masło shea, olej z awokado, olej macadamia i wiele innych.

Skóra tłusta czy może… odwodniona?

Często zdarza się, że kobiety, które uskarżają się na problemy z nadmiernym wydzielaniem sebum celowo unikają w pielęgnacji kosmetyków nawilżających na rzecz tych oczyszczających. Może to prowadzić do pogłębienia problemu, ponieważ przetłuszczanie cery bywa reakcją obronną właśnie na jej odwodnienie. Skóra pozbawiona wody wytwarza film ochronny, aby ochronić się przed uszkodzeniami oraz dalszą utratą nawilżenia.

- W takim przypadku nie należy rezygnować z kosmetyków nawilżających. Aby jednak czuć się komfortowo, warto zdecydować się na lekkie formuły. Niewskazane jest natomiast stosowanie kosmetyków silnie oczyszczających czy zbyt częste korzystanie z agresywnych peelingów, które usuwają film ochronny. Skóra odpowiednio nawodniona z czasem przestanie wytwarzać nadmierne ilości sebum - zaznacza Magdalena Meller.

Okres zimowy sprzyja utracie wody ze skóry, dlatego “lepiej zapobiegać niż leczyć”. Nawet jeśli nie borykamy się z problemem odwodnionej skóry, warto zadbać o odpowiednią pielęgnację, aby uniknąć problemu w przyszłości.