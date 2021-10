Czasami problem jest tak duży i zauważalny, że rano umyte włosy już po kilku godzinach stają się nieświeże i tłuste, powodując poczucie dyskomfortu. Nie jest to jednak tylko kwestia estetyczna, ale także potencjalne zagrożenie dla naszych włosów, gdyż taki stan może przyczyniać się również do ich wypadania.

Możliwe przyczyny nadmiernego przetłuszczania się włosów

Nadmierna aktywność gruczołów łojowych, która objawia się w postaci przetłuszczającej się skóry głowy, może mieć podłoże hormonalne, jak również genetyczne. Wśród możliwych przyczyn nadmiernego przetłuszczanie się włosów wymienia się m.in.: zaburzenia hormonalne, choroby tarczycy, choroby autoimmunologiczne np.: łojotokowe zapalenie skóry. Znaczenie ma także nieprawidłowa dieta, niedobór witamin, stres czy nieodpowiednia pielęgnacja z zastosowaniem na przykład zbyt mocnego detergentu w składzie szamponu czy zbyt obciążających włosy kosmetyków. Wpływ mogą mieć także czynniki środowiskowe, czyli kurz, smog i brud, które osadzają się na naszych włosach, powodując również ich szybsze przetłuszczanie się. Przyczyn nadmiernie i zbyt szybko przetłuszczających się włosów można więc szukać zarówno wewnątrz organizmu, czyli w jego kondycji, zaburzeniach i występujących chorobach, jak również wśród czynników zewnętrznych, powiązanych z nieprawidłową pielęgnacją czy zanieczyszczeniem powietrza.

- W skórze głowy znajdują się gruczoły łojowe wydzielające sebum odpowiedzialne za wytwarzanie warstwy hydrolipidowej odpowiedzialnej za utrzymanie prawidłowej hydratacji, czyli uwodnienia. Jeśli pod wpływem jakiś nieprawidłowości w organizmie lub czynników zewnętrznych, gruczoły łojowe zaczynają produkować zbyt dużo sebum, wówczas włosy szybciej przetłuszczają się. W efekcie nasza fryzura wygląda nieświeżo i nieestetycznie, włosy są oklapnięte i brakuje im witalności – wyjaśnia trycholog, Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Co robić, aby ograniczyć przetłuszczanie się włosów?

Aby fryzura zachowała dłużej świeży wygląd, zacznijmy od zmiany codziennych nawyków, dotyczących zarówno pielęgnacji, jak również samej diety.

- Często winą borykania się z nadmiernym przetłuszczaniem się włosów, jak widzę po wywiadach trychologicznych, są błędy w podstawowej, codziennej pielęgnacji. Jest to na przykład używanie zbyt agresywnych lub zbyt oczyszczających szamponów, co prowadzi do jeszcze aktywniejszej pracy gruczołów łojowych czy wcieranie odżywki do włosów w skórę głowy. Część osób używa także zbyt dużej ilości produktu do mycia, obciążając włosy czy myje głowę za gorącą wodą, co przyczynia się także do większej produkcji sebum. Znaczenie ma także dieta, w której nie powinno zabraknąć na przykład cynku, jednego z najważniejszych pierwiastków dla zdrowia włosów. Jego niedobór skutkuje nadmierną produkcją sebum i może być także przyczyną wypadania włosów – tłumaczy Anna Mackojć.

Jeśli zauważymy u siebie problem z nadmiernie przetłuszczającymi się włosami, możemy na początku spróbować uporać się z nimi sami, weryfikując czy nie popełniamy podstawowych błędów i modyfikując swoje nawyki pielęgnacyjne i żywieniowe. Do mycia skóry głowy z tendencją do przetłuszczania się możemy zastosować produkty z wyciągami roślinnymi, na przykład zawierające pokrzywę, czarną rzepę czy łopian. Warto wybierać szampony, które pomogą przywrócić prawidłową mikroflorę naskórka. Pomocne mogą okazać się także peelingi skóry głowy, zapewniające redukcję zrogowaciałego naskórka i eliminujące grudki łojowe. Należy pamiętać jednak o prawidłowym doborze peelingu ze względu na jego pH, czyli wskaźnik kwasowości produktu, który powinien mieścić się w granicach od 3,0 do 5,5 pH.

Jeśli jednak widzimy, że nasze działania nie przynoszą pozytywnych efektów, a problem narasta, warto udać się do trychologa. Specjalista podczas konsultacji i analizy stanu głowy pomoże nam zarówno dobrać odpowiednie kosmetyki do pielęgnacji skóry głowy i włosów, ale przede wszystkim sprawdzi czy nie borykamy się z poważniejszymi problemami skóry głowy, na przykład z łojotokowym zapaleniem skóry. Jednym z czynników tego schorzenia, które ma często nawracający charakter, jest nadreaktywność gruczołów łojowych i nieprawidłowy proces odnawiania się komórek naskórka. Łojotokowe zapalenie skóry wymaga odpowiedniej profilaktyki i terapii.

Pierwszym krokiem, gdy nasze kosmyki zbyt szybko tracą świeżość i zaczynają się przetłuszczać, jest prawidłowa pielęgnacja skóry głowy i włosów oraz wyeliminowanie złych nawyków, które również wpływają na nadmierną aktywność gruczołów łojowych. Jeśli po zastosowaniu dobrych praktyk związanych z profilaktyką skóry głowy i włosów, redukcją stresu, zmianą diety, nie zauważymy poprawy, należy rozważyć skorzystanie z konsultacji specjalisty. Warto znaleźć przyczynę, która odpowiada za nadmierne przetłuszczanie się włosów, gdyż może to być nie tylko problem estetyczny, ale także zdrowotny.