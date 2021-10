Przez lata “SPA” miało różne znaczenia. Według jednych nazwa pochodzi od nazwy miasta w Belgii, które słynęło ze zlokalizowanych w nim wód leczniczych, wykorzystywanych od wieków w celach uzdrowiskowych. Jednak wraz z rozwojem nowych technologii i odkryć kosmetologicznych nabrało również nowych znaczeń. Aktualnie SPA odnosi się do wszelkich zabiegów na ciało mających na celu poprawę samopoczucia. W zależności od specyfiki miejsca, pakietów zabiegów pielęgnacyjnych oraz tego co jest w SPA dostępne, będą się one różniły.

Reklama

Z języka łacińskiego „Sanus Per Aquam”, który oznacza zdrowy przez wodę lub „Sanitas Per Aquam”, co znaczy zdrowy dzięki wodzie. Obie te łacińskie nazwy określają, co oznacza skrót SPA i odnoszą się do odległych czasów starożytnych kiedy zauważono, że wody termalne mają pozytywny wpływ na ciało, a także tworzą więź pomiędzy zdrowiem fizycznym oraz psychicznym. W czasach starożytnych zarówno Grecy, jak i Rzymianie budowali termy, gdzie mogli się zrelaksować oraz zadbać o swoje ciało i umysł. Dlatego też obecnie termin SPA nawiązuje do miejsc odnowy biologicznej – gdzie dawniej były wanny z hydromasażem, a obecnie na gości czeka szeroka oferta usług pielęgnacyjnych i relaksacyjnych dla ciała.

Istnieje kilka rodzajów SPA, w tym m.in.:

Day Spa, czyli kilkugodzinna usługa w salonach kosmetycznych w czasie, której wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne.

Medical Spa, czyli zabiegi zdrowotne i rehabilitacyjne w czasie pobytu w ośrodku wypoczynkowy z wykwalifikowanym personelem medycznym.

Resort Spa – to nie tylko rozmaite zabiegi na ciało, ale również możliwość uprawiania wielu dziedzin sportu.

Business Spa – oprócz zabiegów pielęgnacyjnych dostępne są również sale konferencyjne i szkoleniowe, co pozwala na organizację wydarzeń firmowych.

Destination & Spa – oprócz regeneracji ciała i odnowy biologicznej można też zregenerować “ducha” i nabrać sił witalnych.

Ukształtował się jeszcze jeden termin, którym jest wellness. Wellness z języka angielskiego oznacza stan dobrego samopoczucia. W dokładnym tłumaczeniu jest to połączenie dwóch słów well-being, czyli dobre samopoczucie oraz fitness. Założeniem jest utrzymanie równowagi pomiędzy zdrowiem psychicznym i fizycznym, aby być szczęśliwym. Chodzi tutaj o zdrowy tryb życia, który sprzyja dobremu samopoczuciu. Wellness odnosi się do równowagi w organizmie, która ma na celu utrzymanie harmonii, dzięki czemu nie będziemy zmęczeni i zestresowani.

- To, z jakich atrakcji skorzystamy w strefie wellness, zależy tak naprawdę od naszych potrzeb. Jeśli wolimy aktywnie spędzić czas, możemy skorzystać z basenu, a dla osób, które chcą odpocząć, idealną opcją będzie jacuzzi bądź sauna. Bardzo ważną kwestią jest tutaj zdrowie oraz regeneracja organizmu. Warto wybierać takie hotele, które znajdują się z dala od zgiełku i hałasu, a blisko przyrody i w malowniczych okolicach. Dzięki temu będziemy mogli odzyskać wewnętrzną równowagę – mówi Katarzyna Lukaszek z serwisu Prezentmarzeń

Reklama

Wellness to filozofia, na którą składają się:

zdrowa dieta – przy czym zdrowe odżywianie to nie tylko warzywa i owoce, ale również odrzucenie wszelkich używek, które negatywnie wpływają na organizm.

aktywność fizyczna – regularne uprawianie aktywności fizycznej, która sprawia radość, mogą to być spacery, jazda na rowerze, joga.

stosowanie zabiegów na ciało – dowolny wybór zabiegów, można też wybrać saunę czy kąpiele ziołowe.

Strefa wellness najczęściej występuje w branży hotelarskiej i połączona jest ze SPA, co po prostu oznacza strefę relaksu. Strefy wellness powinny nie tylko zawierać zabiegi pielęgnacyjne, ale również powinny umożliwić zadbanie o lepsze samopoczucie. W szczególności proponować różnego rodzaju zajęcia sportowe – w tym fitness lub siłownię oraz odpowiednią dietę. Dopiero taki pakiet zawierający wszystkie te czynniki spełnia standardy.