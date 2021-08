Dbanie o wygląd – czego szukamy w internecie?

Jak sugerują wyszukiwania, w pierwszym półroczu 2021 r. do naszych kosmetyczek znacznie częściej zapraszaliśmy oleje i maseczki do twarzy. Bardziej przykładaliśmy się też do ochrony skóry przed promieniowaniem UV – świadczy o tym wzrost popularności kremów z filtrem. Pojawiło się także więcej pytań o golenie i rolowanie twarzy.

Jeśli chodzi o pielęgnację ciała, interesowały nas m.in. peelingi i depilacja (zwłaszcza woskiem w domu). Nadal utrzymuje się zeszłoroczny trend związany z masażami na sucho. Zaskoczeniem jest dziewięciokrotny wzrost zainteresowania samoopalaczami w piance. Można powiedzieć, że to must have tego sezonu.

Czego szukaliśmy w Google na temat włosów? Dużo bardziej wzrosła popularność fraz związanych z ich pielęgnacją niż stylizacją. Otwieramy się też na nowe trendy w stylizacji paznokci – czarny french czy kolorowe baby boomer. Z kolei najnowszymi trendami w make-upie są makijaż francuski oraz makijaż lat 80.

Przeprowadzania takich zabiegów chcemy się nauczyć

Zamknięcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych za sprawą pandemii wymusiło konieczność nauczenia się, jak wykonać niektóre zabiegi w domowym zaciszu. Znalazło to odzwierciedlenie w googlowanych hasłach. Dużo większym zainteresowaniem cieszyły się frazy „jak samemu obciąć włosy” czy „jak farbować włosy w domu”. Chcieliśmy się również dowiedzieć, jak powiększyć usta, ściągnąć żel z paznokci i wykonać manicure hybrydowy. Szukaliśmy tutoriali związanych z tym, jak samodzielnie zrobić mydło i kule do kąpieli. Zadawaliśmy też wiele pytań, związanych z make-upem – zwłaszcza z rozświetlaniem i konturowaniem twarzy oraz stylizacją brwi i rzęs.

Gdzie szukamy inspiracji w sieci?

Profile influencerów z branży beauty śledzą miliony Polaków. Jak dowiadujemy się z raportu przywołanego przez Nutridome, największą popularnością cieszą się działania Oli Nowak, Marcysi Ryskali i Agnieszki Grzelak. Coraz ważniejszym medium staje się TikTok, gdzie króluje Maria Jeleniewska z 13 milionami obserwujących. Podium w serwisie YouTube należy do kanałów Weroniki Sowy (Wersow), Agnieszki Grzelak oraz Ewy Grzelakowskiej-Kostoglu (Red Lipstick Monster).

Pochodzenie ma znaczenie

Polacy znacznie bardziej troszczą się o drogę, jaką przebyły wybierane kosmetyki. Częstotliwość wyszukiwania haseł dotyczących marek testujących na zwierzętach wzrosła w pierwszym półroczu 2021 r. aż kilkadziesiąt razy.