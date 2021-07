W dobie pandemii, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, nie działały siłownie i kluby fitness, wiele osób postanowiło zawalczyć o lepszą formę poprzez treningi w wersji online. Zdaniem Piotra Ostrowskiego w tym przypadku trzeba jednak zachować sporą ostrożność.

– Treningi z Ewą Chodakowską i Anną Lewandowską spowodowały, że dużo osób zaczęło dbać o swoje zdrowie, o lepszą sylwetkę i o to, żeby poprawiać sobie komfort życia. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo osób nie ma świadomości, w jaki sposób prawidłowo wykonywać dane ćwiczenia, nie ma podstawowych wzorców ruchowych. Bardzo często spotykamy się z tym, że niestety nie jesteśmy w stanie odwzorować 1:1 tego, co robi trener na ekranie monitora. Nasza świadomość jest bowiem za mała, żebyśmy byli w stanie kontrolować i wykonywać te ćwiczenia w sposób bezpieczny – mówi agencji Newseria Lifestyle trener personalny.

W trakcie zajęć prowadzonych przez internet trener nie jest w stanie w żaden sposób zweryfikować, kto jest po drugiej stronie ekranu i w jaki sposób wykonuje polecenia, dlatego też chętni powinni sami ocenić swój poziom i wybrać odpowiednią partię ćwiczeń.

– Każda forma aktywności jest dużo lepsza niż jej brak, natomiast żeby ta aktywność była skuteczna i żebyśmy mieli pewność, że osiągamy efekty, które chcemy zrealizować, to konieczna jest dokładna ocena tego, jak nasza sylwetka wygląda i w jaki sposób powinniśmy ćwiczyć, ze względu na to, że nie wszystkie ćwiczenia są dla każdego. Niektóre wady postawy mocno wykluczają poszczególne ćwiczenia i na przykład ćwiczenie, które będzie dla jednego przynosiło wymierne korzyści, dla drugiej osoby może spowodować, że jego wada postawy będzie się pogłębiać, co będzie kosztować ją ogromny ból – mówi Piotr Ostrowski.

Jak podkreśla, do treningów online włączają się ludzie w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności. Bardzo często taką aktywność fizyczną podejmują też osoby, które zmagają się z nadwagą czy otyłością. W tym przypadku trzeba uzbroić się w cierpliwość, być konsekwentnym i nie rezygnować w momencie, kiedy oczekiwane efekty nie pojawiają się tak szybko, jak by się tego chciało.

– Trening nie spowoduje, że w ciągu tygodnia czy dwóch zmienimy całkowicie naszą sylwetkę, ponieważ ta sytuacja, która nas zdeterminowała do tego, żebyśmy zaczęli myśleć o zmianie swojego dotychczasowego stylu życia, była latami poprzedzona błędnymi nawykami, czy to żywieniowymi, czy to treningowymi. Więc trzeba przede wszystkim skupić się na tym, żeby treningi wykonywać w taki sposób, żeby one były dla nas bezpieczne. Należy zwracać uwagę na aspekt prozdrowotny i odpowiednio dbać o to, żeby nie liczba powtórzeń, tylko jakość ich wykonania były dla nas szczególnie istotne – mówi trener personalny.

Zaznacza, że osoby, które mają nadwagę, a decydują się na samodzielne treningi, mogą borykać się z dolegliwościami bólowymi stawów. Ich mięśnie nie są bowiem odpowiednio przygotowane do ćwiczeń, które są zbyt zaawansowane technicznie.

– Lata zaniedbań powodują, że ludzie niestety mają mocno zdeformowane ciała, więc jeżeli zbyt mocno i zbyt intensywnie będziemy zaczynać naszą przygodę na siłowni, to takie treningi mogą spowodować dużo większe problemy. Aby więc zacząć skutecznie ćwiczyć, należy w pierwszej kolejności rozpocząć od kontaktu z osobą, która wie doskonale, jak dany proces przeprowadzić. Nawet nie w celu ułożenia konkretnego planu treningowego, ale przede wszystkim aby dana osoba była w stanie ocenić, jakich ćwiczeń powinniśmy unikać, a jakie powinniśmy w pierwszej kolejności zrobić – mówi Piotr Ostrowski.

Najlepiej jest zacząć od ćwiczeń oddechowych ze względu na to, że prawidłowa praca przeponą bardzo mocno przekłada się na jakość i skuteczność treningów, czy to tych wykonywanych w domu, czy w plenerze, czy też na siłowni. Kolejnym etapem są ćwiczenia podstawowe, a dopiero w dalszej kolejności te bardziej zaawansowane technicznie. Zdaniem trenera personalnego nie ma jednego uniwersalnego pakietu ćwiczeń, który byłby idealny i skuteczny dla każdego,

– Głównym błędem, który popełniają trenerki, jest brak indywidualizacji konkretnego planu treningowego. Trenerki nie uwzględniają poszczególnych problemów, z którymi borykają się osoby zaczynające swoją przygodę z gimnastyką. Należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli trening nie będzie odpowiednio dobrany pod względem naszego stażu treningowego, przebytych chorób czy wad postawy, z którymi się borykamy, to niestety nie będzie odpowiednio doprecyzowany do naszych potrzeb. Jeżeli dodatkowo nie mamy możliwości zobaczenia tego, jak dana osoba wykonuje ćwiczenia, wtedy nie wiemy, czy wykonuje je w sposób prawidłowy i czy nie robi sobie większej krzywdy niż pożytku – mówi.

Osoby, które zaczynają ćwiczyć, muszą najpierw stopniowo wyeliminować swoje wady postawy, wzmocnić mięśnie i cierpliwie pracować krok po kroku, żeby uzyskiwać zamierzone efekty.

– Wiele osób, które trenują z Anną Lewandowską i Ewą Chodakowską, wykonują bardzo dobrą pracę i mają bardzo dobre efekty. Natomiast należy pamiętać, że nie wszyscy uzyskają taki efekt ze względu na to, że na początku każdy boryka się z innym problemem, nie ma dwóch dokładnie takich samych osób. Ci, którzy trenują ze znanymi trenerkami, mają konkretny cel, chcą uzyskać szybki efekt, niestety nie biorą pod uwagę wielu aspektów, w tym swoich słabości, które należałoby pokonać w pierwszej kolejności. Jak najszybciej chcą się lepiej czuć, lepiej wyglądać i być zdrowymi, ale jeżeli nie uwzględnią tego, że to jest proces, a będą oczekiwać, że po tygodniu ich sylwetka będzie wyglądać o 180 stopni inaczej, wtedy niestety może stać się tak, że po trzech miesiącach dana osoba zrezygnuje ze współpracy i wróci do nawyków, które były złe – podsumowuje Piotr Ostrowski.

Zalecane przez dietetyków tempo utraty masy ciała to 0,5–1 kg na tydzień. Tylko powolny i systematyczny spadek kilogramów gwarantuje pozbycie się ich skutecznie. Przy trwałej zmianie stylu życia, a w szczególności nawyków żywieniowych, maleje ryzyko tzw. efektu jo-jo.