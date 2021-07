Farbowanie włosów to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów upiększających, ale także chemiczna ingerencja w ich strukturę. Koloryzacja włosów daje efekt odświeżenia, kryje także siwe włosy. Niestety im częściej farbujemy włosy, tym bardziej realne jest pogorszenie ich kondycji.

Domykajmy łuski włosów

Mocno rozchylone łuski włosów, do których przyczyniło się farbowanie, należy domykać. Można do tego wykorzystać domowe płukanki, na przykład z dziewanny i cytryny lub na bazie produktów pielęgnacyjnych, które zawierają w składzie ocet jabłkowy. Alternatywą jest profesjonalna regeneracja włosów w gabinecie trychologicznym. Specjalista może zaproponować nam zabiegi, na przykład z użyciem sproszkowanej czarnej perły lub naturalnego, zielonego kawioru, który nawilży i domknie łuskę.

- Włosy pokrywa warstwa łusek, które stanowią ochronę przed negatywnymi czynnikami z zewnątrz. W normalnych warunkach łuski są zamknięte, przylegają do siebie dzięki spoiwu i ceramidom. W procesie farbowania, przez działanie odpowiednich substancji chemicznych łuski są rozchylane, aby do środka mogły wniknąć barwniki, wypierając naturalny pigment. W efekcie uszkodzeniu ulega naturalna osłonka włosa. Im częściej ingerujemy w strukturę włosa, tym bardziej odbije się to na ich kondycji – wyjaśnia trycholog Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Nawilżajmy włosy

Włosy po farbowaniu mogą być szorstkie. Wraz z wypłukiwaniem koloru mogą także stawać się matowe oraz przesuszone, szczególnie gdy nadużywamy także stylizacji. Warto więc włączyć do pielęgnacji produkty, które zawierają humektanty i emolienty. Są to substancje, które będą przywracały nawodnienie i elastyczność włosom. Źródłem humektantów i emolientów jest miód, kwas hialuronowy i lecytyna. Kwas hialuronowy i lecytynę można znaleźć w szamponie. Warto też pomyśleć o substancjach odżywczych i regenerujących łodygi włosa, jak np. ekstrakt z zielonego kawioru, aby odbudowywać ubytki wynikające z uszkodzeń mechanicznych, jak również fizycznych, jak gorące powietrze suszarki.

Dostarczajmy włosom keratyny

Zarówno żywa jak i martwa część włosa zbudowana jest z białka zwanego keratyną, która składa się z różnego rodzaju aminokwasów w różnym fragmencie włosa. Farby do włosów mogą ją uszkodzić, a w efekcie fryzura staje się trudna do ułożenia, dlatego warto stosować szampony i odżywki z keratyną.

- Keratyna to białko, które jest głównym budulcem włosów, oprócz niej włos powinien również zawierać ok. 10% wody. Reszta to minerały, lipidy oraz melanina odpowiedzialna za kolor włosów. Ciekawym odkryciem w pielęgnacji włosów jest puder perłowy, który uzyskuje się z autentycznych czarnych pereł japońskich. Zawiera m.in. proteinę perłową zwaną conchiolin, która według wzoru strukturalnego odpowiada dokładnie ludzkiej keratynie i pozwala dokładnie regenerować łodygę włosa. Dodatkowo proces regeneracji jest długotrwały, ponieważ proteina perłowa zawiera 20 niezbędnych aminokwasów, które są potrzebne do wytworzenia ciała włosa – mówi Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Pielęgnacja i regeneracja włosów farbowanych powinna być skoncentrowana przede wszystkim na domykaniu rozchylonych łusek, nawilżaniu włosów, dostarczaniu keratyny, uzupełnianiu ubytków w strukturze włosa oraz zatrzymaniu wilgoci. Farbowanie i stylizacja nie zostają obojętne dla kondycji naszych włosów, dlatego powinniśmy skutecznie zadbać o ich odbudowę i pielęgnację.