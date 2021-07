Badania* wykazują, że CBD jest silnym związkiem, który pomaga odwrócić oznaki widocznego starzenia i jedną ze skuteczniejszych form profilaktyki zdrowotnej, gdyż działa od wewnątrz naszego organizmu. Stosowany regularnie, w widoczny sposób zmniejsza zmarszczki, poprawia koloryt skóry i dodaje jej blasku, wspomaga terapie leczenia trądziku i egzemy.

Co to jest olejek CBD?

- CBD (kannabidiol) to nieodurzający składnik roślin konopi (Cannabis sativa) lub marihuany (cannabis indica). Olejki CBD Medican Campus nie posiadają psychotropowej substancji THC, więc nie uzależniają, nie wywołują uczucia tzw. haju, są całkowicie legalne i dostępne w aptekach. Dlatego, że olejek CBD pochodzi z rośliny, działa jako silny przeciwutleniacz. Przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki w organizmie, które prowadzą do szybszego rozpadu tkanek kolagenowych, a tym samym degeneracji komórek w skórze i starzenia się jej. Olejek CBD ma duży wpływ na układ endokannabinoidowy w naszym organizmie i przez to zmniejsza stres oksydacyjny, czyli brak równowagi między przeciwutleniaczami a wolnymi rodnikami - mówi Marzena Łapińska, farmaceutka i założycielka Instytutu Medican Campus.

Jak olejek CBD poprawia urodę?

Olejek CBD działa silnie przeciwutleniająco. Zwalcza wolne rodniki, czyli niestabilne atomy powodujące różnego rodzaju uszkodzenia komórek skutkujące różnymi chorobami, w tym starzeniem się. Olejek CBD dzięki walce z wolnymi rodnikami pomaga utrzymać komórki w zdrowiu, a przeciwutleniacze w nim zawarte przeciwdziałają uszkodzeniom wywołanym przez wolne rodniki i w widoczny sposób zmniejszają oznaki starzenia: zmarszczki, bruzdy, matowość i rumiany odcień skóry.

Innymi czynnikami starzenia jest utrata kolagenu i elastyny. Kobiety z wiekiem wytwarzają ich mniej, co powoduje zwiotczenie skóry. Olejek CBD odgrywa aktywną rolę w odwracaniu oznak starzenia poprzez spowalnianie utraty kolagenu, przez co zachowujemy naturalne napięcie i jędrność skóry.

Co więcej, z wiekiem nasze gruczoły łojowe produkują coraz mniej sebum, które sprawia, że ​​skóra nabiera blasku i wygląda młodzieńczo. Sebum zatrzymuje również wilgoć w ciele i dzięki temu skóra jest nawilżona.

- Endokannabinoidy odgrywają także rolę w utrzymaniu równowagi hormonalnej, wysyłając wiadomości do receptorów, aby zasygnalizowały gruczołom wytwarzanie hormonów, więc w pewnym stopniu są odpowiedzialne za to, że gruczoły łojowe znowu wydzielają sebum, dzięki czemu nasza skóra nie jest sucha i wiotka - dodaje Marzena Łasińska.

Rozregulowana praca gruczołów może prowadzić również do zapalenia skóry, trądziku oraz zaczerwień i wyprysków. Liczne badania wykazały, że olejek CBD ma właściwości przeciwzapalne po bezpośrednim nałożeniu na skórę, uspakaja ją i normalizuje.

Co ważne, olejek CBD bardzo poprawia jakość snu, minimalizując poziomu kortyzolu w organizmie. Kortyzol jest hormonem stresu i stwierdzono, że osoby cierpiące na bezsenność, mają w nocy wysoki jego poziom. Naukowcy odkryli, że olejek CBD przyjmowany co najmniej godzinę przed snem, może pomóc w walce z bezsennością. A po dobrze przespanej nocy, oczy są mniej opuchnięte, cienie znikają, i wygląda się młodziej i świeżo.

