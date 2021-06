Niewątpliwie lato jest ulubioną porą roku wielu z nas. Egzotyczne podróże, beztroskie wylegiwanie się na słońcu i wreszcie utęsknione kąpiele w basenie! Niestety nasze włosy tę porę roku lubią zdecydowanie mniej. Słońce, wysoka temperatura, słona lub chlorowana zdecydowanie im nie służą, a wręcz przeciwnie przesuszają je. O czym więc pamiętać, aby włosy nie ucierpiały podczas wakacji? Sprawdź nasze porady!

Po pierwsze - postaw na dobrą odżywkę!

Jeśli akurat stoisz przed wyborem, co jeszcze zmieścić w walizce - kolejną parę klapek czy dobrej jakości odżywkę - zdecydowanie wybierz drugą opcję! Włosy na wakacjach, a szczególnie te kręcone, stają się przesuszone i łamliwe. Dlatego, aby dbać o nie w odpowiedni sposób, warto sięgnąć po produkty dedykowane temu rodzajowi włosów. Dobrze sprawdzi się kremowa odżywka podkreślająca skręt lub krem do stylizacji. Spakuj do wakacyjnej walizki dobrej jakości kosmetyki!

Po drugie - nie susz, nie prostuj!

Latem zrezygnuj z suszenia i prostowania włosów. Nadmierne modelowanie, osłabia je, przez co stają się kruche i łamliwe. Daj odpocząć swoim lokom i zamiast codziennie męczyć je prostownicą, zadbaj o odpowiednią stylizację. Pomoże Ci w tym np. kremowa odżywka podkreślająca skręt lub krem do stylizacji. Wystarczy wgnieść go we włosy i plażowy look masz zapewniony. Aby wystylizować kręcone włosy, możesz je pougniatać lub wykorzystać tzw. plopping. Również nawinięcie pojedynczych niesfornych pasm na palec uporządkuje je i podkreśli ich naturalny skręt. W poskromieniu kręconych przesuszonych włosów pomogą też wszelkie produkty lekko natłuszczające i nabłyszczające, ale takie, które nie będą sklejały włosów.

Po trzecie - odwiedź fryzjera!

Przed planowanym wyjazdem koniecznie umów się do fryzjera na podcięcie rozdwojonych końcówek. Taki zabieg wzmocni włosy i sprawi, że będą wyglądały lepiej. Nie farbuj jednak włosów. Wysoka temperatura, słona woda, suchy wiatr nie są dla nich łaskawe. Wysuszają je, mogą niszczyć skręt, pozbawiają blasku i koloru oraz sprawiają, że kruszą się i nie chcą układać. Zainwestuj więc zaoszczędzone pieniądze w preparaty do pielęgnacji i ochrony włosów przed szkodliwymi promieniami UV.

Po czwarte - chroń włosy przed słońcem!

Wakacje to czas, kiedy chętnie korzystamy z uroków słońca. Tak samo jak nasza skóra, włosy również potrzebują ochrony przed promieniami UV. Stosuj więc wszelkiego rodzaju kosmetyki (mgiełki, maski, spraye, odżywki) z filtrami ochronnymi. Nie zapominaj również o kapeluszu, chuście czy czapce, które „bezpośrednio” zatrzymują promienie słoneczne. Możesz w nich wyglądać naprawdę stylowo! Takie akcesoria doskonale pasują do wakacyjnego looku, a przy okazji spełniają też funkcję praktyczną.

Pamiętaj - Twoje włosy zasługują na specjalne traktowanie, dlatego nie zapominaj o ich pielęgnacji i odpowiedniej ochronie podczas wakacji!

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Cantu.