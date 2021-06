Kiedy dochodzi do kontaktu włosów ze słońcem mogą otwierać się łuski tworzące naturalną barierę ochronną. Promienie UV przenikają wówczas do środka i niszczą warstwę koronową. Mogą zniszczyć także białko, które jest budulcem włosa. Aby skutecznie chronić włosy latem, należy stosować preparaty z filtrem UV. Przy dużej ekspozycji na słońce, trzeba wybierać preparaty ochronne bez spłukiwania. Należy pamiętać, że skóra głowy także się opala, dlatego powinniśmy zabezpieczyć ją odpowiednim nakryciem, najlepiej wykonanym z bawełnianych materiałów, nie blokujących dostępu powietrza.

Włosy będą dobrze wyglądać jeśli dostarczymy im odpowiednich składników odżywczych, właściwe oczyścimy skórę i zastosujemy odpowiednie preparaty pielęgnacyjne. Kondycja naszych włosów jest efektem działań wielu czynników, dotyczących zarówno zewnętrznej pielęgnacji począwszy od wyboru odpowiedniego szamponu, aż po stosowanie właściwej diety i suplementacji.

Peeling skóry głowy

Dbając o włosy powinniśmy zwrócić uwagę na skórę głowy. Ważne w pierwszym etapie pielęgnacji jest najpierw właściwe oczyszczenie, które ma na celu pobudzenie krążenia tak, aby przygotować skórę do aplikacji indywidualnych preparatów. Stosowanie peelingu zapewnia redukcję zrogowaciałego naskórka, eliminację grudek łojowych oraz dotlenienia skórę głowy, a następnie ułatwia dotarcie odpowiednim składnikom do wnętrza skóry.

- Zdrowe i piękne włosy są wytworem czystej, zrównoważonej skóry głowy, a dokładnie jej naskórka. Skóra w procesie fizjologicznym wytwarza ochronny film, zwany płaszczem hydrolipidowym. Różne dolegliwości skóry głowy mogą powodować obecność grubych warstw martwego, złuszczonego naskórka i zalegającego łoju. W efekcie mogą wytwarzać się czopy łojowe, które zamykają ujścia mieszków włosowych. Z wyhodowanej w ten sposób warstwy łojowo-rogowej powstaje bariera ograniczająca dostęp aktywnym składnikom, które są stosowane w preparatach pielęgnacyjnych – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychlogii.

Odżywienie od zewnątrz i wewnątrz

Skuteczna pielęgnacja włosów to także wzmacnianie ich od wewnątrz, dzięki stosowaniu właściwej diety, wspomagającej ich kondycję. Powinna ona zawierać zielone warzywa, jak brokuły, szpinak i sałatę, zawierające dużo żelaza oraz witaminy A i C, które są niezbędne do produkcji sebum. Przynajmniej raz w tygodniu warto również zapewnić włosom silne odżywienie stosując maseczkę lub olejek i zakładając na głowę foliowy czepek oraz ręcznik, aby aktywne składniki zawarte w wybranym preparacie mogły głębiej wniknąć we włosy. W pielęgnacji skóry głowy i włosów latem warto sięgnąć po preparaty zawierające: kwas hialuronowy, kolagen, aloes, pantenol oraz mocznik, minerały morskie i witaminę E. Można również korzystać z domowych produktów takich jak oliwa z oliwek czy rozgniecione awokado.

- Skupiając się na wzmacnianiu włosów warto wybierać maski do włosów i skóry głowy zawierające antyoksydanty, które regenerują skórę głowy i łodygę włosa. Do składników wykazujących działanie antyoksydacyjne zaliczamy witaminy C+E, jak również polifenole czy fitoestrogeny – podpowiada Anna Mackojć.

Oczyszczanie po kąpielach

Korzystając z kąpieli morskich lub basenowych należy stosować odpowiednią pielęgnację opartą na regularnym oczyszczaniu włosów. Przed kąpielą w morzu warto dodatkowo spłukać włosy słodką wodą i delikatnie związać je, aby szybko nie wyschły. Dzięki czemu, nie wchłoną już tak dużej ilości słonej wody. Po powrocie z plaży powinno się umyć głowę delikatnym szamponem. W takich sytuacjach dodatkowe zetknięcie włosów z promieniami słonecznymi wyzwala reakcję chemiczną podobną do tej kiedy rozjaśnia się włosy. Z cząstek wody uwalniają się wolne rodniki, które niszczą włókna keratynowe – podstawowy budulec włosów. Dodatkowo szkodliwe jest również suszenie włosów na słońcu, ponieważ powoduje ono, że łuski nie domykają się i woda szybko odparowuje powodując szorstkość.

Odpowiednie nawilżenie

Przede wszystkim w okresie letnim należy mocniej nawilżać włosy. Warto stosować maski odżywcze, które domykają łuskę włosa i zwrócić uwagę, aby szampon, którego używamy zawierał filtr UV. Podstawą powinny być również produkty odżywcze z ceramidami i lipidami oraz produkty bez spłukiwania, zawierające polimery ochronne, które zapobiegają utracie wody i zabezpieczają również przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odpowiednio dobrany szampon i odżywka o działaniu regeneracyjnym wzmacnia włosy, a zastosowane na końcowym etapie pielęgnacji preparaty w postaci na przykład balsamu lub mleczka, zabezpieczą włos przed utratą wilgoci i domkną jego łuskę.

Lato to trudny czas dla włosów, dlatego należy zapewnić im należytą ochronę, regularną pielęgnację i regenerację. Zazwyczaj skupiamy się na a ochronie skóry, często zapominając o włosach. Pakując wakacyjną kosmetyczkę warto pamiętać przede wszystkim pamiętać o preparatach do pielęgnacji włosów z filtrami UV i odżywkach. A podczas urlopu pamiętać o pielęgnacji. Dzięki temu będziemy mogli się cieszyć zarówno piękną opalenizną jak i zdrowymi włosami.