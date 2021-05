Badania potwierdzają, że odpowiednio zbilansowana dieta to aż 70% sukcesu w drodze

po wymarzoną sylwetkę. Pozostałe 30% to aktywność fizyczna, dlatego zamiast półgodzinnej serii brzuszków trzy razy dziennie, czy kilkudniowego „detoksu sokowego” wprowadźmy w życie zasady, które pomogą w uzyskaniu płaskiego brzucha oraz pozytywnie wpłyną na nasz organizm.

Zdrowe nawyki, za które brzuch nam podziękuje

- Jeśli chcemy mieć płaski brzuch to przede wszystkim powinniśmy jadać regularnie. Zachęcam do spożywania 4-5 posiłków dziennie co 3-4 godziny. Unikajmy produktów ciężkostrawnych

i wzdymających. Postawmy na dania lekkostrawne i bogate w błonnik pokarmowy. Niezwykle istotne jest również regularne nawadnianie organizmu, ponieważ wspomaga to metabolizm i ułatwia usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Aby nasz organizm dobrze funkcjonował potrzebuje także odpowiedniej dawki snu tj. 7-8 godzin na dobę. Niewyspanie wpływa na zaburzenie procesów wewnątrz naszego ciała i przez to chętniej sięgamy po nadprogramowe kalorie, dlatego przestrzeganie zasady Work-Life-Balance jest równie ważne - wyjaśnia Natalia Chybzińska, specjalista dietetyk, catering dietetyczny Kukuła Healthy Food.

Co jeść, a czego unikać?

W diecie na płaski brzuch powinny znaleźć się warzywa takie jak: sałata, pomidory, świeże i kiszone ogórki, marchew, buraki, cukinia, brokuły i bakłażan. Warto sięgać także po produkty pełnoziarniste typu brązowy ryż, chleb oraz makaron razowy lub z pełnego przemiału, drobne kasze, komosę ryżową, płatki owsiane, chude gatunki mięs jak np. indyk czy udziec wołowy, ryby, chude mleko i nabiał, orzechy. Warto pić także minimum 1,5 litra płynów dziennie - przede wszystkim wody niegazowanej, ale może być także zielona herbata i napary ziołowe. Potrawy najlepiej gotować na parze lub piec bez dodatku tłuszczu.

Unikajmy natomiast nadmiaru cukru, soli, wysokoprzetworzonych dań i przekąsek, potraw smażonych, warzyw strączkowych (np. fasola, ciecierzyca, groch), a także kapustnych, cebuli, owoców pestkowych (np. czereśnie, nektarynki, śliwki) makaronów i pieczywa z oczyszczonej mąki pszennej, białego ryżu, wody gazowanej i słodkich napojów.

- Na śniadanie dobrym wyborem będzie pasta z gotowanych jajek z dodatkiem jogurtu naturalnego, omlet z pomidorami, czy twaróg z ziołami i chlebem razowym. Na drugie śniadanie lub podwieczorek możemy zjeść sałatkę z sezonowych warzyw, np. świeży szpinak z fetą lub gotowanym drobiem czy dorszem, ogórkiem, truskawkami i pestkami słonecznika. Dobrym wyborem będzie też koktajl na bazie mleka kokosowego z siemieniem lnianym, owocami jagodowymi lub bananem. Na obiad i/lub kolację proponuję gęste, warzywne zupy z dodatkiem schabu lub piersi indyka, pieczone lub gotowane na parze chude mięsa i ryby w towarzystwie brązowego ryżu z brokułami lub kotlety z kaszy jaglanej i pestek dyni z surówką z marchwi. - podpowiada ekspertka.

Podkręć metabolizm – rusz się po zdrowie

Jeśli pogoda dopisuje to warto zażyć również trochę ruchu na świeżym powietrzu. Może być to 30-45 minutowy szybki spacer, jazda na rowerze, czy rolkach. A jeśli pada deszcz

to trening z ciężarkami lub obciążeniem własnego ciała, czy zestaw ćwiczeń wzmacniająco-rozciągających typu pilates o dostosowanym do własnych możliwości stopniu zaawansowania możemy wykonać np. w domu. Przykłady treningów znajdziesz np. w magazynach o zdrowym stylu życia oraz w internecie. Aktywność fizyczna sprzyja lepszemu funkcjonowaniu organizmu i pozwoli odpocząć od nowoczesnych technologii, dlatego warto wybrać taką, która sprawi nam przyjemność i włączyć ją do codziennego harmonogramu.