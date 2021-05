Rozjaśnianie włosów przez słońce nie jest do końca korzystne. Dzieje się tak niestety przez uszkadzanie ich struktury. Włosy ulegają zniszczeniu tak jak wystawiona na słońce skóra, którą chronimy filtrem. Reakcją obronną skóry jest produkcja nowej melaniny i pojawienie się opalenizny. Po zetknięciu skóry ze słońcem następują rozkład melaniny i jednocześnie aktywacja melanocytów, czyli komórek barwnikowych do produkcji nowego barwnika. Ponieważ łodyga włosa składa się z martwych komórek produkcja nowej melaniny jest niemożliwa. Kiedy komórki barwnikowe ulegają rozpadowi i nie dochodzi do produkcji nowych włosy stają się jaśniejsze. Widoczne jest to zwłaszcza, kiedy włosy są cienkie. Najbardziej narażone na działanie promieni UV są włosy blond i rude, ale też rozjaśniane czy farbowane. Często nawet włosy blond zmieniają się w platynę, zaś w przypadku włosów brązowych występują jaśniejsze akcenty. Zmiana tonacji włosów jest szczególnie widoczna na ich końcach, ponieważ dłuższe włosy są starsze, więc były narażone na działanie szkodliwych czynników kilka lat. Promieniowanie UVB jest odpowiedzialne za degradacje białka, natomiast promieniowanie UVA za zmianę koloru.

Absorbcja promieniowania w fotoczułych aminokwasach łodygi włosa i ich degradacja prowadzi do powstania wolnych rodników. Wolne rodniki będą miały niekorzystny wpływ na keratynę w łodydze włosa.

Uszkodzenia fotooksydacyjne aminokwasów mogą skutkować pękaniem mostków disiarczkowych (zmniejszenie ilości aminokwasów cysteiny i tryptofanu), rozkładem lipidów lub utratą melaniny. Melanina jest istotnym elementem ochronnym we włosach. Może ona częściowo redukować wolne rodniki ochraniając w ten sposób przede wszystkim macierz włosa, która jest najważniejszą częścią włosa.

- Melanina to barwnik nadający kolor. Można wyróżnić jego dwa rodzaje: eumelaninę – barwnik ciemny o odcieniu od brązowego do czarnego oraz feomelaninę – barwnik jasny o kolorze od czerwonego do żółtego. Kolor naszych włosów zależy od ich proporcji, a także wielu czynników, takich jak predyspozycje genetyczne, ilość barwnika czy nawet klimat i grupa etniczna. - wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Słońce również może powodować przesuszenie czy szorstkość włosów wpływając na ich jakość. Kiedy dochodzi do kontaktu ze słońcem włosy mogą otwierać łuski tworzące naturalną barierę ochronną, wówczas promienie UV przenikają do środka i niszczą warstwę koronową. Mogą zniszczyć także białko, które jest budulcem włosa. Skutkiem takich szkodliwych czynników jest utrata blasku i naturalnej miękkości.

Kiedy korzystamy z kąpieli letnich, powinniśmy od razu po wyjściu z wody przepłukać włosy. Zarówno woda morska jak chlorowana, która znajduje się na włosach, po zetknięciu ze słońcem może wyzwalać reakcję chemiczną. Uwalniają się wówczas wolne rodniki i niszczą budulec włosa, jakim są włókna keratynowe.

Podczas słonecznych dni dobrym rozwiązaniem jest związanie włosów lub założenie nakrycia głowy, które ochroni nas przed szkodliwym działaniem czynników UV. Powinniśmy również pamiętać, aby zaraz po wyjściu z wody opłukać włosy. I przede wszystkim w okresie wiosenno – letnim mocniej nawilżać włosy. Warto stosować maski odżywcze, które domykają łuskę włosa i zwrócić uwagę, aby szampon, którego używamy zawierał filtr UV. Podstawą powinny być również produkty odżywcze z ceramidami i lipidami oraz produkty bez spłukiwania, zawierające polimery ochronne, które zapobiegają utracie wody i zabezpieczają również przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pielęgnacja włosów w tym okresie powinna być podstawą.