Skóra wokół oczu

Nasza skóra wokół oka jest niezmiernie delikatna, wrażliwa, przez co jest podatna na działanie czynników zewnętrznych. Dzieje się tak dlatego, że ma zaledwie 0,5 mm grubości. Skóra wokół oczu charakteryzuje się tym, że ma dużo mniej włókien kolagenowych i elastynowych. Nie w niej praktycznie komórek tłuszczowych. Bywa, że jest nawet do czterech razy cieńsza niż skóra w innych okolicach twarzy. Dlatego dbanie o jej pielęgnacje i wyrobienie w sobie dobrych nawyków ma ogromne znaczenie. Jej kondycja często decyduje o naszym wyglądzie na długie lata.

Co szkodzi skórze wokół oczu?

Nasze oczy to najwrażliwszy element naszej fizjonomii. Na skórze wokół nich potrafi odbijać się każda nieprzespana noc oraz godziny wysiedziane przed monitorem. Na niej najszybciej można zobaczyć nasze małe grzeszki (szaleństwa dietetyczne, jak i imprezowe). Szkodzą jej palenie papierosów, nieodpowiednio dobrane kosmetyki oraz kurz, pyłki i ogólnie zanieczyszczenie środowiska. Najgorszą rzeczą, jaka możemy zrobić swojej skórze wokół oczu to położyć się spać bez wykonania demakijażu!!! Powieki, to najszybsze mięśnie w ludzkim organizmie, które wykonują w ciągu naszego życia ogromną pracę. Wystarczy uświadomić sobie, że średnio w ciągu doby mrugamy ponad 5 milionów razy. Właśnie one te liczne i ruchliwe mięśnie mają wpływ na szybsze starzenie się skóry wokół oczu.

Kiedy oczy puchną

Komu nie zdarzyły się próby doprowadzania swoich oczu do „normalnego” stanu po kilku godzinach snu? Opuchnięcie oczu jest jednym z najczęstszych objawów zmęczenia, jak i braku snu. Stoją za nim zastoje limfy i wody. Zatrzymywanie wody w tkankach może także (choć nie musi) wynikać z zaburzeń funkcjonowania układu krążenia oraz nerek.

Po to by zapobiec puchnięciu okolic oczu warto wykonywać każdego dnia rytuał demakijażu oczu połączony z odpowiednim nakładaniem pielęgnacji. Każdy preparat do oczu nakładamy na opuszki palców i wklepujemy delikatnymi ruchami na skórę pod oczami i na powieki. Nakładając wybrany specyfik na górną powiekę, poruszamy się od wewnętrznego kącika do zewnętrznego, a na powiece dolnej odwrotnie. Krem do pielęgnacji oczu (serum etc.) nakładamy zarówno rano, jak i wieczorem!!!

Zmęczone i zaczerwienione oczy

Zdarza się, że nasze oczy męczą się i ulegają zaczerwienieniu. Warto wtedy sięgnąć po dobry kosmetyk oraz krople. Na zmęczone oczy pomaga świetlik, rumianek, chaber etc. O ile na rynku znajdziemy wiele preparatów do pielęgnacji oka z postaci kremu czy serum, to od niedawna można kupić je w formie kropli. Krople przynoszą ulgę zarówno w przypadku zaczerwienienia jak i przemęczenia. Można je stosować jako kompres (umieszczając kilka kropli na płatkach kosmetycznych) oraz tradycyjnie wklepując je w wymagające kuracji okolice oczu.

Cienie pod oczami

Cienka skóra wokół oczu bywa bardziej unaczyniona i to one tworzą cienie, które próbujemy tuszować make-upem. Najczęściej pojawiają się, gdy jesteśmy zmęczeni, zestresowani, ale zdarza się, że są objawem zaburzeń w metabolizmie. W takim wypadku warto to sprawdzić u specjalisty. Dla osób, które borykają się z tym problemem, rozwiązaniem mogą być też maski dedykowane okolicom oczu. Warto zwrócić uwagę na te, które mają działanie drenujące i tonizujące, i dobry skład. Zbawienne działanie, jeśli chodzi o skuteczną walkę z workami i cieniami pod oczami, mają chaber, świetlik, rumianek, kofeina, ksylitol, granat, kwiaty lotosu i malwy.

„Kurze łapki”

Wbrew pozorom mogą dotyczyć już osób bardzo młodych nawet tych dwudziestokilkuletnich. Powstają najczęściej w wyniku starzenia się skóry, ale mogą także być konsekwencją nieodpowiedniego stosowania ochrony przeciwsłonecznej (okulary i preparaty z filtrami) oraz genetyki – wrodzonej mimiki. Dlatego bardzo wymagająca wrażliwa skóra wokół oczu wymaga codziennej, regularnej pielęgnacji najlepiej dobrej jakości naturalnymi preparatami. Dla osób, które borykają się z takim problemem, albo wiedzą, że mają predyspozycje, polecane są kosmetyki o bogatym składzie w formie serum, balsamu, czy maski.

Na co dzień

Aby skóra wokół oczu pozostała długo w dobrej kondycji, warto przestrzegać kilku zasad, które poleca ekspertka.

5 kroków Anny Nocoń do młodego wyglądu skóry wokół oczu

Codziennie wykonywanie dokładnego demakijażu odpowiednio dobranymi preparatami do rodzaju naszej skóry (wiek, rodzaj). Najszybciej skóra wokół oczu starzeje się od pozostałości, które pomijajmy i zostawiamy na niej podczas demakijażu. Ważne jest by pamiętać o zasadzie „nie tarcia” oka oraz o kierunku nakładania pielęgnacji – delikatne ruchy wklepujące opuszkami placów od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego na górnej powiece i od zewnętrznego do wewnętrznego na dolnej.

Nawilżanie i odżywianie skóry wokół oka rano i wieczorem.

Każdego dnia spacerowanie na świeżym powietrzu przynajmniej przez 20 minut. Unikanie zanieczyszczeń. Spokojny nocny pomiędzy 23:00 a 6:00.

Gimnastyka oczu, joga oczu oraz delikatny masaż palcami lub specjalnymi jadeitowymi rollerami.

Używanie ochrony przeciwsłonecznej (okulary i kremy) przez cały rok!

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ajurwedyjskiej marki kosmetyków Lakshmi.