Dla większości kobiet włosy są bardzo ważnym elementem wizerunku, a także sposobem na podkreślenie własnej tożsamości i indywidualności. Dobra fryzura często oznacza także lepsze samopoczucie, dlatego kiedy znajdziesz fryzjera, który spełnia Twoje oczekiwania, korzystasz jego usług przez lata. Czasem zdarza się jednak, że po jakimś czasie efekt przestaje być satysfakcjonujący, a Ty przymykasz oko na wyraźne oznaki świadczące o tym, że należy rozejrzeć się za nowym salonem.

Fryzjer mija się z Twoimi oczekiwaniami

Zastanów się, czy Twój fryzjer przynajmniej raz zignorował Twoją prośbę. Choćby wtedy, gdy obciął więcej centymetrów włosów niż się umawialiście lub uparcie nie chciał wykonać większej metamorfozy związanej z kolorem czy długością włosów. Jeśli dodatkowo nie potrafił uargumentować sensownie swoich racji, może to oznaczać, że nie umie spełnić Twoich wymagań. W takiej sytuacji pomyśl, czego oczekujesz i rozważ skorzystanie z nowego salonu.

– Czasem zdarza się, że kobiety przychodzą do salonu z konkretnymi oczekiwaniami, które z różnych powodów są niemożliwe do osiągnięcia. Zadaniem fryzjera jest wytłumaczenie, dlaczego pożądane efekty są nierealne do osiągnięcia i zaproponowanie rozwiązania, które zostałoby zaakceptowane przez klientkę. Bardzo ważne jest, żeby to ona miała ostatnie zdanie w sprawie fryzury i po wizycie była z niej zadowolona – tłumaczy Piotr Sierpiński, stylista fryzur i właściciel atelier Piotr Sierpiński, Hair.

Fryzjer jest powolny

Umawiając się na wizytę poświęcasz swój czas. W zależności od zabiegu na jaki się decydujesz, możesz spędzić na fryzjerskim fotelu od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Bardzo ważne jest, aby stylista potrafił oszacować czas trwania usługi i Cię o nim poinformował. Jeśli w salonie tworzą się kolejki, a Ty spędzasz na fotelu 5 godzin zamiast 3, przeanalizuj czy Twój fryzjer nie działa zbyt wolno.

Nie jesteś zadowolona ze swojej fryzury

Jeśli uzyskany efekt nie jest dla Ciebie zadowalający, powinnaś porozmawiać o tym ze swoim stylistą. Oczywiście tylko wtedy, gdy fryzura jest niezgodna z wcześniejszymi ustaleniami, a nie kiedy nagle zmieniłaś zdanie, np. co do wcześniej wybranego koloru. W przypadku źle wykonanej usługi, możesz złożyć reklamację i oczekiwać poprawy niechcianego efektu w cenie poprzedniej usługi.

Fryzjer nie poświęca Ci swojej pełnej uwagi

Spędzając czas w salonie fryzjerskim, kobiety oczekują pełnej uwagi swojego fryzjera. O ile mycie głowy przez asystenta jest czymś zupełnie normalnym, problem zaczyna się, kiedy fryzjer deleguje pomocników do poważniejszych zadań, takich jak strzyżenie czy koloryzacja bez pytania czy się na to zgadzasz. Dodatkowo, jeśli w międzyczasie zauważyłaś, że stylista podczas wykonywania usługi rozmawia przez telefon lub zajmuje się czymś innym, to znak, że klient nie jest jego priorytetem.

Nie odpowiada Ci atmosfera w salonie

Oprócz samej fryzury, na jakość wizyty u fryzjera wpływa również jego podejście, wynikające z doświadczenia i zamiłowania do zawodu. Dobry stylista powinien zapewniać atmosferę, w której klientki będą czuć się komfortowo. Salon jest poniekąd odzwierciedleniem świadczonych usług, a przebywanie w nim powinno sprawiać przyjemność. Bardzo ważne są też panujące w nim warunki. Porządek i sterylne narzędzia nie tylko wpływają na potrzeby estetyczne klientów, ale również na ich zdrowie.

Fryzjer nie potrafi dostosować się do Twojej osobowości

Zdarza się, że przychodząc do salonu nie masz ochoty na pogawędkę i chciałabyś skorzystać z usługi w milczeniu. Stylista, który nie potrafi tego uszanować powoduje, że doświadczenie płynące z wizyty jest znacznie mniej przyjemne. Jeśli fryzjer sprawia, że czujesz się niekomfortowo, porusza niestosowne tematy lub ocenia Twój wygląd, to jasny sygnał, że należy poszukać innego specjalisty.

– Jeśli klientce zależy na tzw. milczącej wizycie to powinna uprzedzić fryzjera, że nie ma ochoty na rozmowę. Dobry stylista uszanuje potrzeby swojej klientki. Aby umilić taką wizytę może zaproponować coś do poczytania lub do picia – mówi Piotr Sierpiński.

Po czym poznać dobrego stylistę?

Dobry fryzjer zwraca uwagę na szczegóły i dba, aby każda z jego klientek wyglądała jak najlepiej. Oznacza to, że stylista powinien nie tylko rozumieć Twoje potrzeby, ale także udzielać własnych sugestii. Niezwykle ważnymi cechami dobrego fryzjera są także bogate doświadczenie oraz ciągły rozwój. Coraz więcej stylistów ma swoje profile w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć fryzury przez nich wykonywane. Odpowiedniego fryzjera poznasz też po jego wiedzy.

– Jeśli Twój stylista podpowiada, jak na co dzień układać Twoje włosy czy doradza w kwestii kosmetyków, możesz mieć pewność, że to profesjonalista, któremu zależy, aby nowa fryzura prezentowała się świetnie nie tylko zaraz po wyjściu z salonu. Spróbuj zadać kontrolne pytania o Twój typ włosów i rekomendowaną pielęgnację – dobry fryzjer z pewnością udzieli satysfakcjonującej odpowiedzi – podsumowuje Piotr Sierpiński.

Warto pamiętać, aby na pierwszym miejscu zawsze stawiać swoje potrzeby i oczekiwania względem stylisty. Zmiana fryzjera jest zupełnie normalna i każda klientka ma prawo szukać nowego salonu bez konieczności tłumaczenia się.